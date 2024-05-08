В результате ракетной атаки РФ в Запорожье повреждены 15 жилых домов, учебные заведения и больница. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ракетной атаки, которой сегодня подверглось Запорожье, по предварительным данным, повреждены объекты в четырех районах города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.
Сообщается, что повреждениям подверглись:
- 15 жилых домов и 6 нежилых;
- 3 учебных заведения;
- учреждение здравоохранения;
- гараж и автомобили.
Федоров сообщил, что для устранения последствий задействованы все службы города.
Напомним, утром 8 мая российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью, целились по объектам гражданской и критической инфраструктуры.
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Kord D
показать весь комментарий08.05.2024 13:01 Ответить Мне нравится 2
Andrew Moon
показать весь комментарий08.05.2024 13:07 Ответить Мне нравится 1
В «Вільний» В
показать весь комментарий08.05.2024 13:11 Ответить Мне нравится 1
Ярема Стогін #518708
показать весь комментарий08.05.2024 14:08 Ответить Мне нравится 3
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