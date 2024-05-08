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В результате ракетной атаки РФ в Запорожье повреждены 15 жилых домов, учебные заведения и больница. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ракетной атаки, которой сегодня подверглось Запорожье, по предварительным данным, повреждены объекты в четырех районах города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Сообщается, что повреждениям подверглись:

  • 15 жилых домов и 6 нежилых;
  • 3 учебных заведения;
  • учреждение здравоохранения;
  • гараж и автомобили.

Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня

Федоров сообщил, что для устранения последствий задействованы все службы города.

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Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня
Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня
Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня
Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня
Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня

Также смотрите: Удар по Запорожью: повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры, пожарная часть. За сутки враг нанес почти 300 ударов по населенным пунктам области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, утром 8 мая российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью, целились по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Автор: 

Запорожье (2651) обстрел (27129)


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Так нам не вистачає ППО, але оте що повинно було б займатись тим чим треба на кокакрильцях порхає по форумах з пустими папірцями, невже немає кому ото зупинити...
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08.05.2024 13:01 Ответить
В Швейцаріїю не долітає...
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08.05.2024 13:07 Ответить
ССССУКи кацапи безмозгла безумна беззуба з опухшими харями та без мізгів алкашня
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08.05.2024 13:11 Ответить
зеленський, падло, де ППо і ПРО країни?
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08.05.2024 14:08 Ответить
 
 