В результате ракетной атаки РФ в Запорожье повреждены 15 жилых домов, учебные заведения и больница. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ракетной атаки, которой сегодня подверглось Запорожье, по предварительным данным, повреждены объекты в четырех районах города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Сообщается, что повреждениям подверглись:

15 жилых домов и 6 нежилых;

3 учебных заведения;

учреждение здравоохранения;

гараж и автомобили.

Федоров сообщил, что для устранения последствий задействованы все службы города.

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Напомним, утром 8 мая российские захватчики нанесли ракетные удары по Запорожью, целились по объектам гражданской и критической инфраструктуры.