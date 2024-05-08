Унаслідок ракетної атаки РФ у Запоріжжі пошкоджено 15 житлових будинків, заклади освіти та охорони здоров’я. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетної атаки, якої сьогодні зазнало Запоріжжя, за попередніми даними, пошкоджено об’єкти в чотирьох районах міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повідомляється, що пошкоджень зазнали:

15 житлових будинків та 6 нежитлових;

3 заклади освіти;

заклад охорони здоровʼя;

гараж та автомобілі.

Федоров повідомив, що для усунення наслідків задіяні всі служби міста.

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Нагадаємо, зранку 8 травня російські загарбники завдали ракетних ударів по Запоріжжю, цілили по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.