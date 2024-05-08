Унаслідок ракетної атаки РФ у Запоріжжі пошкоджено 15 житлових будинків, заклади освіти та охорони здоров’я. ФОТОрепортаж
Внаслідок ракетної атаки, якої сьогодні зазнало Запоріжжя, за попередніми даними, пошкоджено об’єкти в чотирьох районах міста.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Повідомляється, що пошкоджень зазнали:
- 15 житлових будинків та 6 нежитлових;
- 3 заклади освіти;
- заклад охорони здоровʼя;
- гараж та автомобілі.
Федоров повідомив, що для усунення наслідків задіяні всі служби міста.
Нагадаємо, зранку 8 травня російські загарбники завдали ракетних ударів по Запоріжжю, цілили по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.
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показати весь коментар08.05.2024 13:01 Відповісти Мені подобається 2
Andrew Moon
показати весь коментар08.05.2024 13:07 Відповісти Мені подобається 1
В «Вільний» В
показати весь коментар08.05.2024 13:11 Відповісти Мені подобається 1
Ярема Стогін #518708
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