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Унаслідок ракетної атаки РФ у Запоріжжі пошкоджено 15 житлових будинків, заклади освіти та охорони здоров’я. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетної атаки, якої сьогодні зазнало Запоріжжя, за попередніми даними, пошкоджено об’єкти в чотирьох районах міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Повідомляється, що пошкоджень зазнали:

  • 15 житлових будинків та 6 нежитлових;
  • 3 заклади освіти;
  • заклад охорони здоровʼя;
  • гараж та автомобілі.

Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня

Федоров повідомив, що для усунення наслідків задіяні всі служби міста.

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Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня
Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня
Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня
Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня
Наслідки атаки на Запоріжжя 8 травня

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Нагадаємо, зранку 8 травня російські загарбники завдали ракетних ударів по Запоріжжю, цілили по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Автор: 

Запоріжжя (2265) обстріл (28449)


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Так нам не вистачає ППО, але оте що повинно було б займатись тим чим треба на кокакрильцях порхає по форумах з пустими папірцями, невже немає кому ото зупинити...
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08.05.2024 13:01 Відповісти
В Швейцаріїю не долітає...
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08.05.2024 13:07 Відповісти
ССССУКи кацапи безмозгла безумна беззуба з опухшими харями та без мізгів алкашня
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08.05.2024 13:11 Відповісти
зеленський, падло, де ППо і ПРО країни?
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08.05.2024 14:08 Відповісти
 
 