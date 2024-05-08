С 18 до 23 часов по всей Украине возможны отключения света, - Укрэнерго
Из-за массированного удара врага по объектам генерации вечером 8 мая, с 18 до 23 часов, по всей Украине возможны отключения электроэнергии.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
Там отметили, что этой ночью враг устроил уже пятый массированный удар по объектам энергетики с 22 марта.
"Повреждениям подверглись объекты генерации. Также российские "шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе. Сейчас потребители в этом регионе запитаны резервными схемами", - говорится в сообщении.
В связи с этим с 18:00 до 23:00 возможно ограничение по всей Украине бытовых и промышленных потребителей.
"Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго", - пояснили в Укрэнерго.
Там призвали потреблять электроэнергию с 18 до 23 часов максимально экономно.
Обстрел в ночь на 8 мая
В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед".
Оккупанты запустили 55 ракет и 21 беспилотник. Украинская ПВО смогла уничтожить 59 воздушных целей - 39 ракет и 20 беспилотников.
Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.
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грошики, самі себе не вкрадуть.
Коли? Після відключення?
Підняли мінімалку - я її досі половини не бачив.
Піднімайте - але щоб я бачив, що ви опустились
Ще тоді подумалось, хто би шкарпеткою йому рота затулив.
Не минуло і місяця, як почались атаки на наші енергетичні об'єкти. Успішні атаки.
а де рдк і легіон свобода росії, браві вояки іллі пономарьова?...мають захищати сумщину, бо після їх атак в прилеглих районах росії почалась зачистка сумських районів...пономарьов має виплатити евакуйованим мешканцям компенсації і разом зі своїми виконавцями корпусу та легіону захистити прикордонну сумщину...