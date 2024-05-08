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С 18 до 23 часов по всей Украине возможны отключения света, - Укрэнерго

світло,світла,відключення,віялові

Из-за массированного удара врага по объектам генерации вечером 8 мая, с 18 до 23 часов, по всей Украине возможны отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что этой ночью враг устроил уже пятый массированный удар по объектам энергетики с 22 марта.

"Повреждениям подверглись объекты генерации. Также российские "шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе. Сейчас потребители в этом регионе запитаны резервными схемами", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне атаковали объекты энергетики в 6 областях. Вечером могут ввести ограничения, - Минэнерго

В связи с этим с 18:00 до 23:00 возможно ограничение по всей Украине бытовых и промышленных потребителей.

"Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго", - пояснили в Укрэнерго.

Там призвали потреблять электроэнергию с 18 до 23 часов максимально экономно.

Смотрите также: Массированная атака РФ на Украину: начался масштабный пожар на объекте критической инфраструктуры в Винницкой области. ФОТО

Обстрел в ночь на 8 мая

В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед".

Оккупанты запустили 55 ракет и 21 беспилотник. Украинская ПВО смогла уничтожить 59 воздушных целей - 39 ракет и 20 беспилотников.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

Автор: 

обстрел (26951) Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Топ комментарии
+15
За майже три роки війни, зелені дегроти абсолютно (!) нічого не зробили для захисту енергосистеми. куди пішли гроші, які виділялися на захист, виродки? наєму в кишеню?! Суки, ненавиджу!
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08.05.2024 13:27
+12
Тоді навіщо було людям брехати про трьохрівневий захист? Щоб розпиляти бабло? куди пішли гроші?
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08.05.2024 13:31
+8
Интересно узнать логику зелибобика, почему нету ответных ударов по кацапской энергетике? Потому что такая война нах никому не нужна!
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08.05.2024 13:31
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а єдиний марафон
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08.05.2024 13:22 Ответить
в тік-тоці і телеграмі, який забороняють.
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08.05.2024 13:26 Ответить
За майже три роки війни, зелені дегроти абсолютно (!) нічого не зробили для захисту енергосистеми. куди пішли гроші, які виділялися на захист, виродки? наєму в кишеню?! Суки, ненавиджу!
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08.05.2024 13:27 Ответить
Єдиний захист енергосистеми - це припинення бойових дій. Знайдіть фото ТЕС і просто поміркуйте, як цей об'єкт можна "захистити"
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08.05.2024 13:31 Ответить
Тоді навіщо було людям брехати про трьохрівневий захист? Щоб розпиляти бабло? куди пішли гроші?
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08.05.2024 13:31 Ответить
ну, ви як запитаєте.
грошики, самі себе не вкрадуть.
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08.05.2024 13:33 Ответить
Про що я й кажу. В нас при владі - брехливі, ниці, підлі, імпотентні паразити, які обкрадають країну під час війни. Їи плювати взагалі на те, що тут залишиться, навіть, якщо кацапи випалять Україну повністю.
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08.05.2024 13:36 Ответить
ну, нам їх не з Марса на парашутах скинули.
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08.05.2024 14:13 Ответить
Тут я і сам не знаю...
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08.05.2024 13:37 Ответить
брехати їм треба було для того, щоб люди, які ніколи не бачили, як виглядає підстанція на 110 кВ або будівля ТЕС, знов повірили ділєтантам-наємам, які зеленого уявлення про енергетику не мають, але хочуть і надалі отримувати кількасоттисячну зарплатню. Мені вдалось вам доступно пояснити, навіщо було брехати людям?
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08.05.2024 13:58 Ответить
декотрі підстанції перекрили 3м шаром бетону...і весь час будівництва там чергував закордонний представник і день і ніч...щоб не тільки зешобла нічого не замутила, а і дрібна шушера аля прораб
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08.05.2024 14:34 Ответить
Интересно узнать логику зелибобика, почему нету ответных ударов по кацапской энергетике? Потому что такая война нах никому не нужна!
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08.05.2024 13:31 Ответить
а це вже зараз не від зелибобика залежить.
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08.05.2024 14:15 Ответить
а смысл? такие удары не приведут ни к чему, кроме возмущения Запада и еще большего падения помощи от них. Есть более важные цели для наших дефицитных ракет и дронов
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08.05.2024 15:02 Ответить
Смысл в том , чтоб кацапы точно так же сидели без света и воды.
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08.05.2024 15:11 Ответить
ну, не зовсім так. Щоб кваліфікована робоча сила знімалася із свїх міст, кидала роботу на підприємствах ВПК, та їхала у тайгу з капканами та снігоходами, купленими за гроші від продажу нерухомості, або тікала до Казахстану чи Туреччини. А ті, хто може жити без світла, на підприємстві точно праювати не будуть. У них і так зараз навалюється кадрова криза. Навіть ********* цього не приховує.
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08.05.2024 18:06 Ответить
Як "рівномірно" розподіляють ми вже знаємо - знову вимкнуть райони з "хрущами" та старими багатоповерхівками, а елітні новобудови, котеджні містечка де живуть представники влади, молоді пенсіонери "силовики" і т.п. як завжди, відключити не можливо, бо їх ніби-то підключено по тій самій лінії, що і об'єкти інфраструктури.
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08.05.2024 13:36 Ответить
це початок. Якщо такі удари продовжаться, то вже влітку буде введений розклад відключень.
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08.05.2024 13:47 Ответить
Судячи з того, що ППО де факто на захисті енергооб'єктів взагалі немає, якщо такі удари продовжаться - не буде енергосистеми.
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08.05.2024 13:55 Ответить
ні одна країна в світі не має стільки ППО, щоб захистити свою енергетику від масованих ракетно-дронових ударів. Ну, хіба що Ізраіль, який має площу як пів Житомирської області.
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08.05.2024 14:02 Ответить
Тоді зливайте воду, бо Україну ********* у кам'яний вік, без захисту критичної інфраструктури і без ППО.
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08.05.2024 14:06 Ответить
якщо не буде відповіді по теріторії рф, то - так.
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08.05.2024 14:09 Ответить
Та й відповідь навряд чи щось дасть. ***** на стадо пофіг. Єдине, що могло б припинити ракетний террор - це знищення виробництва ракет, та стратавіа (включно з мігами). Бо інакше - труба, кацапи просто Україну випалять, а затикати усю країну Патріотами (від балістики) - неможливо.
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08.05.2024 14:11 Ответить
річ не в стаді, а в зупинці та знищенні підприємств ВПК на европейські частині рф.
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08.05.2024 14:17 Ответить
я єти причитания 2 года слышу и ничего,при блекаутах максимум 5 часов один день не было света а так по 2-3 часа,так что мне как по *******,главное что холодильник с морозилки не ********** а интернеты ********** пару часов перерыв можно сделать,книжку почитайте каменовекцы)
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08.05.2024 14:14 Ответить
О, вже подоляцька ботва позитивна підтягнулась, зелених підарасів виправдовувати. Біосміття.
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08.05.2024 14:16 Ответить
Це вам мабуть не "пощастило" дві-три доби взимку просиділи без е/е.
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08.05.2024 15:03 Ответить
буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго Джерело:

Коли? Після відключення?
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08.05.2024 13:50 Ответить
Тоді кабаку. Шворцен-шведский. Я маю на увагу на тарифи.
Підняли мінімалку - я її досі половини не бачив.

Піднімайте - але щоб я бачив, що ви опустились
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08.05.2024 14:00 Ответить
Чим далі тим "смішніше" Сподіваюся ті хто "хоть поржом" вже задоволені
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08.05.2024 14:12 Ответить
Ця вся прутня буде тривати до того часу,поки коханець Андрія Борисовича Єрмака не віддасть наказ хірачити "бандеро-бобрами" навіть не по ТЕС чи ГЕС,а по трансформаторах великих міст ху@ляндії.
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08.05.2024 14:20 Ответить
А інтересно а Конча-Заспія теж відключать ? Думаю ні бо то окрема держава де немає ні війни ні мобілізації,ні прильотів ..там рай для еліти...
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08.05.2024 14:25 Ответить
Головне тарифи піднять до 7 грн бо Ахметка щоб часом не збіднів.А якщо ще рік правління Буби Єрмака то пісець і звізда державі і нам грішним та дурним бо в 2019 році думали дупою а тепер дістаємо по повній....
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08.05.2024 14:30 Ответить
Там думати нема чим, один Квартал в голові був та заклики "аби не Порошенко".
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08.05.2024 14:47 Ответить
Пригадую зебіл хвалився, в нас багато світла, ми експортуємо, блаблабла...
Ще тоді подумалось, хто би шкарпеткою йому рота затулив.
Не минуло і місяця, як почались атаки на наші енергетичні об'єкти. Успішні атаки.
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08.05.2024 14:31 Ответить
масові атаки енергооб.єктів співпали з непослухом американців не атакувати нпз...а подальші атаки потягли за собою атаки кинжалами газосховищ...сбу і гур робить велику роботу по атаках нпз...
а де рдк і легіон свобода росії, браві вояки іллі пономарьова?...мають захищати сумщину, бо після їх атак в прилеглих районах росії почалась зачистка сумських районів...пономарьов має виплатити евакуйованим мешканцям компенсації і разом зі своїми виконавцями корпусу та легіону захистити прикордонну сумщину...
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08.05.2024 15:45 Ответить
Доречі, так. Кацапи не бомбили енергетику усю зиму (хоча б це було логічно), і почали тільки після того, як зелень почала, всупереч порадам амерів, бити по нпз. Але шкода, завдана Україні, неспіврозмірна.
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08.05.2024 16:15 Ответить
Укренерго на гілляку! Скільки грошей Західні країни виділяли на захист та відновлення енергосистеми? Скільки можна обкрадати народ та союзників України?
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08.05.2024 15:14 Ответить
 
 