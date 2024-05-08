С 18 до 23 часов по всей Украине возможны отключения света, - Укрэнерго

Из-за массированного удара врага по объектам генерации вечером 8 мая, с 18 до 23 часов, по всей Украине возможны отключения электроэнергии.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что этой ночью враг устроил уже пятый массированный удар по объектам энергетики с 22 марта.

"Повреждениям подверглись объекты генерации. Также российские "шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе. Сейчас потребители в этом регионе запитаны резервными схемами", - говорится в сообщении.

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В связи с этим с 18:00 до 23:00 возможно ограничение по всей Украине бытовых и промышленных потребителей.

"Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародовано на официальных страницах местных облэнерго", - пояснили в Укрэнерго.

Там призвали потреблять электроэнергию с 18 до 23 часов максимально экономно.

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Обстрел в ночь на 8 мая

В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед".

Оккупанты запустили 55 ракет и 21 беспилотник. Украинская ПВО смогла уничтожить 59 воздушных целей - 39 ракет и 20 беспилотников.

Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.