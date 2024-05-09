Німеччина надасть Україні 45 млн євро на відновлення енергосистеми

Німеччина надасть Україні грант на 45 млн євро для відновлення енергетики.

Про це повідомило Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

"Для якомога швидшого відновлення після атак. Саме на цю потребу буде спрямовано грант на суму 45 мільйонів євро, Угоду про надання якого було підписано у Міненерго під час зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце", - йдеться у повідомленні.

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"Дуже важливим для нас є те, що кошти можуть бути спрямовані на різні напрямки для відновлення і посилення стійкості об’єктів системи передачі, які перебувають під ударами ворога", - додав Герман Галущенко.

Окрім цього, кошти підуть на закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, у ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед". Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. В Укренерго попередили про можливі аварійні відключення для побутових споживачів.