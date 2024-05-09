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Німеччина надасть Україні 45 млн євро на відновлення енергосистеми

Німеччина надасть Україні грант на 45 мільйонів євро

Німеччина надасть Україні грант на 45 млн євро для відновлення енергетики.

Про це повідомило Міністерство енергетики України, передає Цензор.НЕТ.

"Для якомога швидшого відновлення після атак. Саме на цю потребу буде спрямовано грант на суму 45 мільйонів євро, Угоду про надання якого було підписано у Міненерго під час зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з федеральним міністром економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свеньї Шульце", - йдеться у повідомленні.

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"Дуже важливим для нас є те, що кошти можуть бути спрямовані на різні напрямки для відновлення і посилення стійкості об’єктів системи передачі, які перебувають під ударами ворога", - додав Герман Галущенко.

Окрім цього, кошти підуть на закупівлю обладнання для енергоефективної модернізації, автоматизації та реконструкції підстанцій НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, у ніч на 8 травня 2024 року війська РФ завдали по Україні комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БпЛА типу "Шахед". Окрім того, як зазначалося, війська РФ атакували 3 теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання. Також стало відомо, що ворог атакував два об’єкти критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області. В Укренерго попередили про можливі аварійні відключення для побутових споживачів.

Автор: 

Німеччина (7327) допомога (8304) енергетика (2581)


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Топ коментарі
+9
...але ціну на електроенергію ми все одно ПІДНІМЕМО!
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09.05.2024 20:13
+2
рудому ахметке все тільки в кайф - гроші дають на заміну совкового дішману, тарифи в 3 рази підвисять... лафа
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09.05.2024 20:14
+1
А зелені вже підняття тарифів запланували. Може то вже пора Ляшка з вилами..
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09.05.2024 20:38
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США надали Україні більше року тому фактично газову електростанцію. Вона досі лежить на складах розібрана.
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09.05.2024 20:11 Відповісти
Шольц, Меркель ! Где Тауруси?!
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09.05.2024 20:56 Відповісти
...але ціну на електроенергію ми все одно ПІДНІМЕМО!
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09.05.2024 20:13 Відповісти
А ми тії чергові тарифи підіймемо, а ми наших славних олігархів, гей, гей, - розвеселимо! )))
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09.05.2024 21:36 Відповісти
Шмиргалю потрібен 1$мільярд!
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09.05.2024 21:58 Відповісти
по-перше, не одна Німеччина дає гроші.
по-друге, я би не вірив Шмигалю на слово, а попросив би розгорнутий перелік.
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09.05.2024 22:15 Відповісти
рудому ахметке все тільки в кайф - гроші дають на заміну совкового дішману, тарифи в 3 рази підвисять... лафа
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09.05.2024 20:14 Відповісти
А зелені вже підняття тарифів запланували. Може то вже пора Ляшка з вилами..
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09.05.2024 20:38 Відповісти
Якщо ці підари запланували підняти тариф то вони це зроблять
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09.05.2024 20:46 Відповісти
Германия предоставит Украине 45 млн евро на восстановление энергосистемы Источник:
============
Це підрив влади зелених блазней! Вони хочуть підняти свої статки за рахунок лохів, які привели їх до влади, а тут така підстава! Це робота на рифи! Підняти тарифи замість займу, це геніально! Таріфи меньше не зроблять, а кредит треба віддавати. А тут поток грошенят нескінченний. Доречі, для самих розумних введуть полатки на поновлювальну енегргію. 500% гарантія.
Це жарт чи що? Красти бубочкино сонце, вітер та падаючи води!
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09.05.2024 21:32 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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09.05.2024 21:58 Відповісти
 
 