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Новини
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Кабмін виділить понад 7,1 млрд грн на відбудову енергосистеми, - Шмигаль

енергетика,світло

Кабінет Міністрів виділить понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми України, яку було пошкоджено російськими обстрілами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалюємо рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову нашої енергосистеми", - зазначив він.

За словами Шмигаля, на ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

Гранти для реалізації цього проєкту надала група Світового банку.

Читайте: Німеччина надасть Україні 45 млн євро на відновлення енергосистеми

Автор: 

Кабмін (14072) енергетика (2581) Шмигаль Денис (4557)


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Топ коментарі
+5
Так це ж вже було... А через рік знову заспіваєте що все розбомблено і треба піднімать тарифи терміново.
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10.05.2024 14:55
+5
А де кабмін візьме 7,1 млрд грн на відбудову енергосистеми? Витягне з бюджету, які мали йти на ЗСУ? А чому не відбудовують Ваш шеф, пане Шмигалю - Ахметов? То ж здається його власність, навіщо тягнути з кишені держави? Там ще добре годуються коломойський, фірташ, суркіси, майже всі "патріоти" ОПЗЖ та кацапи.
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10.05.2024 14:56
+5
А скиліки грошей виделив власник, наприклад ДТЕК, на відновлення свого майна на якому він заробляє велики гроші?
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10.05.2024 15:00
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Так це ж вже було... А через рік знову заспіваєте що все розбомблено і треба піднімать тарифи терміново.
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10.05.2024 14:55 Відповісти
Тарифи і так підніматимуть. Це як у старому анекдоті, в дорозі до світлого майбутнього ніхто годувати не обіцяв. Так і тут, коли попередники приймали ринок, ніхто не думав, як і чим будуть за цей ринок платити.
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10.05.2024 15:09 Відповісти
зелене кодло продовжує красти
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10.05.2024 14:55 Відповісти
Кого, мля, вибрали, на того і заслуговуєте.
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10.05.2024 15:38 Відповісти
А де кабмін візьме 7,1 млрд грн на відбудову енергосистеми? Витягне з бюджету, які мали йти на ЗСУ? А чому не відбудовують Ваш шеф, пане Шмигалю - Ахметов? То ж здається його власність, навіщо тягнути з кишені держави? Там ще добре годуються коломойський, фірташ, суркіси, майже всі "патріоти" ОПЗЖ та кацапи.
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10.05.2024 14:56 Відповісти
це коли розкуярать будинок простого українця, то тоді держава дасть
500к, може.
а 500к, це кошторис санвузла в будинку.
енергосистему фінансує держава а іски на компенсацію в евросуд подає Ахметов...
і все по чесному...
і Ви як думали.
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10.05.2024 15:01 Відповісти
А скиліки грошей виделив власник, наприклад ДТЕК, на відновлення свого майна на якому він заробляє велики гроші?
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10.05.2024 15:00 Відповісти
оце діло.
до тих 4 млрд, котрих не бачив пуштун, додають ще 7 млрд.

точно, як з обороною.
копали копали! цілий рік копали під харковом, а кацапи знову зайшли практично без супротиву.
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10.05.2024 15:00 Відповісти
Не злямзили би гроші на захист енергосистеми - не треба було би виділяти гроші на відбудову.
А з іншого боку - все ж логічно - злямзили гроші на захист, тепер злямзять гроші на відбудову...
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10.05.2024 15:03 Відповісти
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10.05.2024 15:07 Відповісти
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10.05.2024 15:48 Відповісти
1. Ахметов буде у захваті…

І з держави грошей здере, і з населення, бо тарифи він піднімає коли хоче.

2. « Відбудова системи»…? А потрібна Україні стара система що була до війни?

Рашисти показали що вони можуть її зруйнувати у будь яку мить. Усі довги ланцюги єлектро мереж як на долоні. Руйнуй/ стріляй як у тіру.

Може треба будувати «захищені мережі»? Кабелі класти не на стовпи а під землею? Так іноді роблять у США.

Може треба не робить « довгих ланцюгів», а робить « локальні маленьки єлектростанціі» біля домівок? А не тягнути десятки км?

Там , у Шмигаля, дорослі є?
Хто небудь піклуеться про майбутне?

Чи інтереси рудого олігарха призвище за все?
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10.05.2024 15:08 Відповісти
А скільки там відкатів закладено?
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10.05.2024 15:23 Відповісти
Туди гроші, сюди гроші. А хто має відповідати за освоєння коштів ? Якщо ніхто, то Шмаркаль бере на себе відповідальність. І з нього спрос. Чого не захистили Трипільську ГЕС ? Хто "освоював" гроші ? Хто вже в наручниках ? Шмаркаль керує економікою країни ГАСЛАМИ ?? А українцям потрібні дії: зробили розгалужену мережу дизельних електростанцій в укриттях чи щось інше ! Ремонт понівеченої електростанції - це заклик ворогу "давай, давай ще одну ракету!"
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10.05.2024 15:42 Відповісти
Норм. Звітності - нуль.
Люди міняються, проблеми з ними лишаються.
А здорожчання, блекаут, відключення - то ворог.
А в нас - треба відновити до наступного ураження.
І по колу.
Так можна виділяти.
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10.05.2024 22:50 Відповісти
 
 