Кабмін виділить понад 7,1 млрд грн на відбудову енергосистеми, - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділить понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми України, яку було пошкоджено російськими обстрілами.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалюємо рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову нашої енергосистеми", - зазначив він.

За словами Шмигаля, на ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.

Гранти для реалізації цього проєкту надала група Світового банку.

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