Кабмін виділить понад 7,1 млрд грн на відбудову енергосистеми, - Шмигаль
Кабінет Міністрів виділить понад 7 млрд грн на відбудову енергосистеми України, яку було пошкоджено російськими обстрілами.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Ухвалюємо рішення про виділення 7 млрд 168 млн грн на відбудову нашої енергосистеми", - зазначив він.
За словами Шмигаля, на ці кошти буде закуплено обладнання для відновлення високовольтної мережі, а також для кращої синхронізації енергосистеми України та ЄС.
Гранти для реалізації цього проєкту надала група Світового банку.
Топ коментарі
+5 Vitaliy Sander
показати весь коментар10.05.2024 14:55
+5 Анатолий К #427424
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+5 Старый зольдат
показати весь коментар10.05.2024 15:00
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500к, може.
а 500к, це кошторис санвузла в будинку.
енергосистему фінансує держава а іски на компенсацію в евросуд подає Ахметов...
і все по чесному...
і Ви як думали.
до тих 4 млрд, котрих не бачив пуштун, додають ще 7 млрд.
точно, як з обороною.
копали копали! цілий рік копали під харковом, а кацапи знову зайшли практично без супротиву.
А з іншого боку - все ж логічно - злямзили гроші на захист, тепер злямзять гроші на відбудову...
І з держави грошей здере, і з населення, бо тарифи він піднімає коли хоче.
2. « Відбудова системи»…? А потрібна Україні стара система що була до війни?
Рашисти показали що вони можуть її зруйнувати у будь яку мить. Усі довги ланцюги єлектро мереж як на долоні. Руйнуй/ стріляй як у тіру.
Може треба будувати «захищені мережі»? Кабелі класти не на стовпи а під землею? Так іноді роблять у США.
Може треба не робить « довгих ланцюгів», а робить « локальні маленьки єлектростанціі» біля домівок? А не тягнути десятки км?
Там , у Шмигаля, дорослі є?
Хто небудь піклуеться про майбутне?
Чи інтереси рудого олігарха призвище за все?
Люди міняються, проблеми з ними лишаються.
А здорожчання, блекаут, відключення - то ворог.
А в нас - треба відновити до наступного ураження.
І по колу.
Так можна виділяти.