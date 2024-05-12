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Укрзализныця в пиковые часы выключает подсветку самых больших вокзалов

Вокзал у Києві

Укрзализныця будет экономить потребление электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця экономит потребление электроэнергии вместе со всей страной.

В пиковые часы выключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова.

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Призываем всех участвовать в экономном энергопотреблении.

Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии!

Также в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания", - говорится в сообщении.

Укрзалізниця про економію світла

Автор: 

Укрзализныця (2745) отключение света (422)


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Тим часом зебидло вмикає марахвон із романом сметаном ілі єщё что то смєшноє.
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12.05.2024 01:21 Ответить
То не дивіться, існує безліч інших каналів, накрайняк - на ютубі, кучмостарі.

Чи у вас, як на росії - три держканала?))
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12.05.2024 02:03 Ответить
зе-лохотрон, він же зебілофон довно пора закрити ...
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12.05.2024 05:36 Ответить
Те ригалово треба було прикрити на другу добу існування. Крім гундосої пропаганди він просто жере купу грошей.
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12.05.2024 08:45 Ответить
Как по мне так это просто писец - подсвечивать вокзалы при уничтоженной генерации.
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12.05.2024 03:58 Ответить
так ця пдсвітка бере мінімум .... найбільше споживає тяглова сила: електровози, електрички ...
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12.05.2024 05:29 Ответить
Тре вимкнути світло в бункері зе - може перегризуться у темряві насмерть
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12.05.2024 05:29 Ответить
У бункері вашого пуйла краще
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12.05.2024 08:58 Ответить
А до цього не треба було економити? У нас грошей просто завала більше мабуть ні на що і не треба Ми живемо в країні "мрій" бд
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12.05.2024 06:58 Ответить
 
 