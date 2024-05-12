Укрзализныця в пиковые часы выключает подсветку самых больших вокзалов

Укрзализныця будет экономить потребление электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци, передает Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця экономит потребление электроэнергии вместе со всей страной.

В пиковые часы выключили подсветку фасадов и отдельных зон крупнейших железнодорожных вокзалов страны. В частности, Киева, Львова, Днепра, Одессы и Харькова.

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Призываем всех участвовать в экономном энергопотреблении.

Вместе выдержим энергетический террор врага и поможем восстановить генерацию электроэнергии!

Также в случае необходимости на вокзалах заработают пункты несокрушимости, где будут доступны альтернативные источники питания", - говорится в сообщении.