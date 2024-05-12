Летом возможны отключения света у бытовых потребителей, также значительный дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение следующего отопительного сезона, - Минэнерго

С приходом высоких температур для украинской энергосистемы настанут очередные тяжелые периоды. Предстоящий отопительный сезон будет также тяжелый.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Она отметила, что очередного тяжелого периода для украинской энергосистемы следует ожидать уже летом, когда начнется высокая температура и потребители будут активно использовать кондиционеры.

"И это, конечно, следующий отопительный сезон, это сейчас для нас приоритет. Учитывая повреждения в результате российских обстрелов, в течение следующего отопительного сезона прогнозируется значительный дефицит. Поэтому могут быть отключения электроэнергии у бытовых потребителей", - подчеркнула Гринчук.

Напомним, в ночь на 8 мая российские захватчики нанесли массированный удар по объектам генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

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