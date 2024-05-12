Летом возможны отключения света у бытовых потребителей, также значительный дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение следующего отопительного сезона, - Минэнерго
С приходом высоких температур для украинской энергосистемы настанут очередные тяжелые периоды. Предстоящий отопительный сезон будет также тяжелый.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.
Она отметила, что очередного тяжелого периода для украинской энергосистемы следует ожидать уже летом, когда начнется высокая температура и потребители будут активно использовать кондиционеры.
"И это, конечно, следующий отопительный сезон, это сейчас для нас приоритет. Учитывая повреждения в результате российских обстрелов, в течение следующего отопительного сезона прогнозируется значительный дефицит. Поэтому могут быть отключения электроэнергии у бытовых потребителей", - подчеркнула Гринчук.
Напомним, в ночь на 8 мая российские захватчики нанесли массированный удар по объектам генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
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Я ще даю 100% гарантії, що після кожного влучання те обладнання, яке вціліло або підлягає відновленню, списується або крадеться. А кулі - не своє не шкода
Тільки сидять і як Паніковський у золотому теляті - "дай мільйон, дай мільйон, ну що шкода мільйона, а, Ну дай один мільйончик"
Бо ТЕС ти не зариєш, хіба що маскувальною сіткою прикриєш.
ТЕС не зариєш, а от газові генератори за три роки поставиш в кожному мікрорайоні!
Нагадаю, масові відключення в зиму 22-23 моментально припинилися після приїзду делегації "партнерів" з перевіркою - куди поділося обладнання і гроші передані на відновлення пошкодженої генерації!
І якщо ця шобла "моя", то така ж вона і твоя, якщо ми з тобою в одній країні живемо. З іншої сторони лише шобла рашистів. Третя сторона тільки зверху в Бога. Все.
А осінню-зимою 22-23 пошкоджувалося розподілення, а не генерація, в основному.
Ну, а з заявами "газові генератори за три роки поставиш в кожному мікрорайоні" це тобі в телемарафон.
То жвандять про профіцит і експорт то тепер навпаки. А просто не пи-здіть і робить роботу? Що зміниться від того що ти оце висрала?
Крім їзди по нервах це нічого не дає, - ніхто з тих кого ти лякаєш зробити нічого не може. Якого, сккк, ефекту ви намагаєтесь досягти?
А я говорю что нужно, чем дальше тем печальнее ситуация.