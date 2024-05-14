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НЭК "Укрэнерго" вводит контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины

електрика,світло,відключення,темрява,блекаут

14 мая с 21:00 до 00:00 во всех регионах Украины будут введены контролируемые аварийные отключения электроэнергии во всех регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал НЭК "Укрэнерго".

"Причина - значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и рост потребления из-за похолодания", - отмечают в компании.

И добавляют, что завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток - с 00:00 до 24:00.

Ранее в Минэнерго сообщали, что летом возможны отключения света у бытовых потребителей, также значительный дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение следующего отопительного сезона.

Читайте также: В энергосистеме снова дефицит: будет рекордный импорт и ограничения для промышленности, - "Укрэнерго"

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Топ комментарии
+10
Повторюсь даже. Пусть возьмут из карманов те десятки миллиардов, потраченных типа на "100% трехуровневую защиту" и компенсируют затраты на закупку энергии. Пусть потрусят Мустафу.
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14.05.2024 22:13
+8
Укренерго, які нові електростанції були побудовані в Україні за часів війни? Чи замало грошей надали західні країни? Невже треба бути дебілом, щоб продавати до 5 країн електроенергію, мати прибуток та нічого не будувати? Головне не дати керівникам Укренерго втекти з України.Народ добре пам'ятає "аварійні відключення" по всій Україні у 2022 році, коли жодної ТЕЦ чи ГЕС не було пошкоджено. Тоді теж не хватало електропотужностей? Після перемоги прийдеться відповісти за все зло, яке ви робили та робите народу України.
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14.05.2024 22:32
+7
почніть з конча-заспи відключати світло
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14.05.2024 22:22
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Правила форума Совет форумчан
Повторюсь даже. Пусть возьмут из карманов те десятки миллиардов, потраченных типа на "100% трехуровневую защиту" и компенсируют затраты на закупку энергии. Пусть потрусят Мустафу.
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14.05.2024 22:13 Ответить
На пятаки порубят.
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14.05.2024 22:34 Ответить
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14.05.2024 22:21 Ответить
почніть з конча-заспи відключати світло
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14.05.2024 22:22 Ответить
Укренерго, які нові електростанції були побудовані в Україні за часів війни? Чи замало грошей надали західні країни? Невже треба бути дебілом, щоб продавати до 5 країн електроенергію, мати прибуток та нічого не будувати? Головне не дати керівникам Укренерго втекти з України.Народ добре пам'ятає "аварійні відключення" по всій Україні у 2022 році, коли жодної ТЕЦ чи ГЕС не було пошкоджено. Тоді теж не хватало електропотужностей? Після перемоги прийдеться відповісти за все зло, яке ви робили та робите народу України.
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14.05.2024 22:32 Ответить
Ну давайте будем честными, в 22 году не было ударов по генерации. Тогда били по магистральным подстанциям. Были проблемы с доставкой электроэнергии.
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14.05.2024 22:42 Ответить
Продаж електроенергії за кордон у 2024 році. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2024/03/11/710995/
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14.05.2024 22:54 Ответить
Так вночі завжди надлишое енергії
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14.05.2024 23:35 Ответить
Чудесным образом, сразу после повышения цены эл. энергии система САМА СБАЛЛАНСИРУЕТСЯ ЗА СУТКИ! Решение проблемы есть - или мы уничтожаем ДТЭК или ДТЭК уничтожит Украину.
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14.05.2024 22:32 Ответить
А хто тобі сказав що після підняття тарифів відімкнень не буде ? Все простіше - без їхнього зростання , один раз вимкнувши -більше не вмикатимуть , бо ціна европейського кіловатта трішки різниться від нашого , а саме звідти будемо довго і нудно брати .
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14.05.2024 23:07 Ответить
А хто тобі сказав, що майже жевріюча промисловість України потребує велику кількість енергії? То може перетіканнями можна компенсувати піки наші та імпортних споживачів. І якщо при дефіциті завжди вимикали гражданських споживачів, то зараз лякають виключно промисловістю. Тому що відключати нема чого.
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14.05.2024 23:28 Ответить
Я і не знав що спілкуюся з міністром енергетики та промислового розвитку (( Поясни , міністре, хто тебе чим лякає , бо я ніде не бачу у тексті страшилок а лише попередження ?
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15.05.2024 01:27 Ответить
"Контролируемые аварийные" это как? Аварии под контролем??? Они буду специально аварии делать?
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14.05.2024 22:43 Ответить
Всё будут делать. Аварии, пугалки, рассказки про катастрофы и цунами. Это бабло! Яхты, пентхаусы, импортные дворцы, деток за границей нужно содержать.
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14.05.2024 23:32 Ответить
Вже повідключали і не з 21:00 до 00:00, а до 01:00 - не можуть так, аби не збрехати.
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14.05.2024 22:47 Ответить
Класс. Теперь осталось задрать цены на электричество, что бы им перестали пользоваться. Раз в 9 минимум.
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14.05.2024 22:54 Ответить
Потрібно щоб рижий гудок погудів і буде енергія.
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14.05.2024 23:16 Ответить
І знову локшина... І знову розмови про майбутні реактори, вітряки і сонячні панелі у майбутньому, а чи буде у нас з цим порхкоко майбутнє...
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15.05.2024 00:01 Ответить
у власти враги народа и украины
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15.05.2024 06:24 Ответить
 
 