НЭК "Укрэнерго" вводит контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины
14 мая с 21:00 до 00:00 во всех регионах Украины будут введены контролируемые аварийные отключения электроэнергии во всех регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал НЭК "Укрэнерго".
"Причина - значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и рост потребления из-за похолодания", - отмечают в компании.
И добавляют, что завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать в течение всех суток - с 00:00 до 24:00.
Ранее в Минэнерго сообщали, что летом возможны отключения света у бытовых потребителей, также значительный дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение следующего отопительного сезона.
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