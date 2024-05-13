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Новости
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В энергосистеме снова дефицит: будет рекордный импорт и ограничения для промышленности, - "Укрэнерго"

енергетика,світло

Большую часть суток 13 мая сохраняется дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Работа энергосистемы

Как отмечается, сегодня, по состоянию на 9:10 потребление выросло на 6,7% по сравнению с тем же временем в предыдущий рабочий день - пятницу 10 мая.

По данным "Укрэнерго", в энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки.

Графики отключения

Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 17:00 до 24:00.

"Ограничение потребления - это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям", - отмечают в компании.

Также отмечается, что сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00:00 до 07:00.

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Обесточивание в регионах

На утро обесточены 412 населенных пунктов.

По данным "Укрэнерго", из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам есть новые обесточивания в Сумской области.

Ранее сообщалось, что благодаря ритмичным поставкам оборудования в Украину "Укрэнерго" создало резерв оборудования для ремонтов своих подстанций.

Автор: 

энергетика (2553) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+4
.уня, основне, щоб увечері лідор зміг перднути через зебіломарафон.
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13.05.2024 10:58
+2
Как там в ОП насчет эбонитовых палочек?
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13.05.2024 10:59
+2
Ну, что тут скажешь, целый год мастырили защиту энергетических обьектов.
Справились походу )
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13.05.2024 11:34
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Правила форума Совет форумчан
Населення обмежуйте, а не промисловість. Бо здохне промисловість, то і населення не буде.
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13.05.2024 10:55 Ответить
Ще пара масованих ракетних атак п.дорів, і обмеження стануть самі по собі. Запад! Де Петріоти?
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13.05.2024 11:03 Ответить
Петріоти в Штатах, майбутня обслуга та їх охорона ховається від "Долбаного ТЦК"...
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13.05.2024 11:24 Ответить
.уня, основне, щоб увечері лідор зміг перднути через зебіломарафон.
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13.05.2024 10:58 Ответить
Как там в ОП насчет эбонитовых палочек?
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13.05.2024 10:59 Ответить
Треба зробити доступною сонячну та вітрову енергію для всіх домогосодарств, щоб у кожному приватному будинку були сонячні панелі, або вітряки. І держава не роздавала грощі на ліво і направо олігархам, а компенсувала людям будівницітво, а атомними станціями компенсувати вітрати енергіі вніч та погану погоду. І ніякий путін ніколи не вбьє таку систему!

Але мізків немає!
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13.05.2024 11:03 Ответить
але ж вумний мізок, що жах...
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13.05.2024 11:13 Ответить
Що значить - Шмигаль брехав? Виділені кошти попали в надійні руки. Підніміть статистику по новим авто. Погляньте навколо - як із зривною силою будуються магазини, базарі та торгівельні центри. Тут Вам і ППО тут Вам і оборонні рубежі.
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13.05.2024 11:30 Ответить
Зараз підвищать вартість електроенергії для населення в 2 рази і станеться диво. Електроенергії хватить для всіх.
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13.05.2024 11:33 Ответить
Мені от теж цікаво. Підвищать вони вартість, і тоді що?
Відбудуються зруйновані ТЕЦ?
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13.05.2024 11:40 Ответить
Ну, что тут скажешь, целый год мастырили защиту энергетических обьектов.
Справились походу )
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13.05.2024 11:34 Ответить
Електростанції були пошкоджені кацапами крилатими ракетами, які знищуються з усіх засобів ППО, навіть з стаціонарних кулеметів, як показала практика. Систем Петріот тут не було потрібно щоб захистити ці електростанції.
Від західних союзників Україна отримала більше сотні німецьких Гепардів для захисту об'єктів критичної інфраструктури, які легко збивають кацапські крилаті ракети. Де вони всі поділися? Чому не захищають об'єкти енергетики від ударів агресора?
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13.05.2024 13:23 Ответить
 
 