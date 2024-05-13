В энергосистеме снова дефицит: будет рекордный импорт и ограничения для промышленности, - "Укрэнерго"
Большую часть суток 13 мая сохраняется дефицит электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Работа энергосистемы
Как отмечается, сегодня, по состоянию на 9:10 потребление выросло на 6,7% по сравнению с тем же временем в предыдущий рабочий день - пятницу 10 мая.
По данным "Укрэнерго", в энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки.
Графики отключения
Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 17:00 до 24:00.
"Ограничение потребления - это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям", - отмечают в компании.
Также отмечается, что сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00:00 до 07:00.
Обесточивание в регионах
На утро обесточены 412 населенных пунктов.
По данным "Укрэнерго", из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.
По техническим причинам есть новые обесточивания в Сумской области.
Ранее сообщалось, что благодаря ритмичным поставкам оборудования в Украину "Укрэнерго" создало резерв оборудования для ремонтов своих подстанций.
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