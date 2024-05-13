В энергосистеме снова дефицит: будет рекордный импорт и ограничения для промышленности, - "Укрэнерго"

Большую часть суток 13 мая сохраняется дефицит электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Работа энергосистемы

Как отмечается, сегодня, по состоянию на 9:10 потребление выросло на 6,7% по сравнению с тем же временем в предыдущий рабочий день - пятницу 10 мая.

По данным "Укрэнерго", в энергосистеме большую часть суток сохраняется существенный дефицит электроэнергии из-за масштабных повреждений украинских электростанций, из-за которых они не могут производить столько же электроэнергии, как до атаки.

Графики отключения

Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует применение графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 17:00 до 24:00.

"Ограничение потребления - это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы после уже пятой в этом году прицельной ракетной атаки врага по электростанциям", - отмечают в компании.

Также отмечается, что сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00:00 до 07:00.

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Обесточивание в регионах

На утро обесточены 412 населенных пунктов.

По данным "Укрэнерго", из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

По техническим причинам есть новые обесточивания в Сумской области.

Ранее сообщалось, что благодаря ритмичным поставкам оборудования в Украину "Укрэнерго" создало резерв оборудования для ремонтов своих подстанций.