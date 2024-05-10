Є резерв: "Укренерго" налагодило постачання обладнання для ремонтів своїх підстанцій

Завдяки ритмічним поставкам обладнання в Україну "Укренерго" створило резерв обладнання для ремонтів своїх підстанцій.

Про це заявив голова правління компанії Володимир Кудрицький під час пресконференції, передає Укрінформ.

За словами Кудрицького, під час опалювального сезону 2022-2023 років "Укренерго" ремонтувало підстанції після атак лише за рахунок попередньо накопичених запасів обладнання.

Однак уже в листопаді-грудні 2022 року "Укренерго" замовило рекордну кількість автотрансформаторів та іншого устаткування.

"У нас створився рухомий склад, коли щомісяця певна кількість обладнання надходить до країни. За рахунок цього у нас є резерв і ми відчуваємо себе досить впевнено", – зазначив Кудрицький.

Він повідомив, що ритмічні поставки обладнання розпочалися в середині 2023 року.

За рахунок сформованого резерву "Укренерго" зараз може оперативно усувати наслідки російських атак на свою інфраструктуру.

"Ми продовжуємо замовляти нове обладнання, і ми будемо це робити, поки зберігається ризик ворожих обстрілів наших підстанцій", – акцентував Кудрицький.

Напередодні повідомлялося, що "Укренерго" отримало грант від уряду Німеччини на 45 млн євро для відновлення та захисту енергетичної інфраструктури.

Загалом, за підтримки німецького банку розвитку KfW за період військової агресії РФ "Укренерго" залучило понад 177 млн євро кредитних та грантових коштів для відновлення та розбудови мережі передачі електроенергії.