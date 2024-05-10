Ситуация с энергетикой в Украине сейчас одна из самых сложных, - Шмыгаль
По словам главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля, ситуация в энергетике в Украине чрезвычайно сложная. Однако он заверил, что сети и генерации ремонтируют круглосуточно.
Об этом премьер-министр заявил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Глава Кабмина подчеркнул, что уже сейчас на постоянной основе работает Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. По его словам, в этом году акцент делается на децентрализации энергосистемы.
Также Шмыгаль сообщил, что фонд энергоэффективности запустил программу "ГринДИМ". Она предусматривает, что ОСМД может получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления.
"НКРЭКУ приняла соответствующее решение о том, что новые генерирующие установки будут подключаться к электрическим сетям по упрощенной процедуре и без платы ставки для присоединения", - говорится в заявлении Шмыгаля.
Напоследок чиновник добавил, что власть рассчитывает на существенную децентрализацию украинской энергетики в течение полугода.
Ситуация со светом в Украине
В последние месяцы российские войска усилили удары по энергетической инфраструктуре Украины.
Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас в Украине действуют только ограничения поставок электроэнергии для нужд промышленности, однако если ситуация в энергосистеме ухудшится, возможно возвращение к графикам почасовых отключений.
К слову, в Кабинете министров не исключают возможность повышения тарифов на электроэнергию, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.
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ай пардон, велике енергетництво вже освоєне
- Звичайно, що уряд. Я, власне, з того і починав. У 2022 році всі відчули, що енергетика України дуже вразлива, особливо великі об'єкти, особливо об'єкти, які розподіляють. Замість виділення великого ресурсу на захист цих об'єктів потрібно було давати завдання обласним адміністраціям, аби ті визначили місця, де має бути мала генерація, як вона має бути "підв'язана" з обленерго.
Цього не було зроблено. Більше того, навіть зараз ніхто цього не робить. Окрім закликів, що https://www.epravda.com.ua/publications/2023/01/16/695979/ розподілена генерація це класна штука, купляйте і ставте, більше нічого нема взагалі. От зовсім. Тому так: втратили час у 2022 році, у 2023-му і я навіть не бачу якогось активного руху у 2024-му. Може, просто я не бачу. УП, https://www.epravda.com.ua/publications/2024/05/10/713497/
******потужні ви менеджери!