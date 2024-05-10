Ситуация с энергетикой в ​​Украине сейчас одна из самых сложных, - Шмыгаль

По словам главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля, ситуация в энергетике в Украине чрезвычайно сложная. Однако он заверил, что сети и генерации ремонтируют круглосуточно.

Об этом премьер-министр заявил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кабмина подчеркнул, что уже сейчас на постоянной основе работает Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. По его словам, в этом году акцент делается на децентрализации энергосистемы.

Также Шмыгаль сообщил, что фонд энергоэффективности запустил программу "ГринДИМ". Она предусматривает, что ОСМД может получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления.

"НКРЭКУ приняла соответствующее решение о том, что новые генерирующие установки будут подключаться к электрическим сетям по упрощенной процедуре и без платы ставки для присоединения", - говорится в заявлении Шмыгаля.

Напоследок чиновник добавил, что власть рассчитывает на существенную децентрализацию украинской энергетики в течение полугода.

Ситуация со светом в Украине

В последние месяцы российские войска усилили удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас в Украине действуют только ограничения поставок электроэнергии для нужд промышленности, однако если ситуация в энергосистеме ухудшится, возможно возвращение к графикам почасовых отключений.

К слову, в Кабинете министров не исключают возможность повышения тарифов на электроэнергию, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.