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Новости
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Ситуация с энергетикой в ​​Украине сейчас одна из самых сложных, - Шмыгаль

Шмигаль повідомив про надзвичайно складну ситуацію з енергетикою

По словам главы Кабинета министров Дениса Шмыгаля, ситуация в энергетике в Украине чрезвычайно сложная. Однако он заверил, что сети и генерации ремонтируют круглосуточно.

Об этом премьер-министр заявил в своем Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кабмина подчеркнул, что уже сейчас на постоянной основе работает Штаб по подготовке к следующему отопительному сезону. По его словам, в этом году акцент делается на децентрализации энергосистемы.

Также Шмыгаль сообщил, что фонд энергоэффективности запустил программу "ГринДИМ". Она предусматривает, что ОСМД может получить компенсацию до 1 млн грн за установку солнечных электростанций и до 2 млн грн за установку тепловых насосов для отопления.

"НКРЭКУ приняла соответствующее решение о том, что новые генерирующие установки будут подключаться к электрическим сетям по упрощенной процедуре и без платы ставки для присоединения", - говорится в заявлении Шмыгаля.

Напоследок чиновник добавил, что власть рассчитывает на существенную децентрализацию украинской энергетики в течение полугода.

Ситуация со светом в Украине

В последние месяцы российские войска усилили удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Ранее председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас в Украине действуют только ограничения поставок электроэнергии для нужд промышленности, однако если ситуация в энергосистеме ухудшится, возможно возвращение к графикам почасовых отключений.

К слову, в Кабинете министров не исключают возможность повышения тарифов на электроэнергию, поскольку нужны ресурсы для следующего отопительного сезона.

Автор: 

энергетика (2553) отопительный сезон (529) Шмыгаль Денис (2677)


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Топ комментарии
+10
У вас куди не подивись - всюди ситуація найскладніша. Немає жодної галузі, де ЗЕскоти досягли хоч якогось позитивного результату - тупе, некомпетентне бидло, яке вміє лише красти та піаритись витискаючи останні копійки з населення.
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10.05.2024 16:38
+7
Бо ви 3 роки путіних пинали, та розкрадали бабло, яке на енергетику Захід виділив. Недієздатні імбецили.
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10.05.2024 16:42
+4
За все, що відбувається в Україні, відповідає Зєля. -М.Подоляк.
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10.05.2024 16:38
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зараз будуть у будь, у будь який спосіб відволікати від харкова.
чекаємо на серлєща.
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10.05.2024 16:34 Ответить
Гроші! - гроші даваи! - будуть підтягувати ціни до європеиських
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10.05.2024 16:34 Ответить
..і куди послом поїде чергове кадрове чЬудо зєлєнскіх мародерів-зрадників Наєм?
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10.05.2024 16:35 Ответить
За все, що відбувається в Україні, відповідає Зєля. -М.Подоляк.
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10.05.2024 16:38 Ответить
У вас куди не подивись - всюди ситуація найскладніша. Немає жодної галузі, де ЗЕскоти досягли хоч якогось позитивного результату - тупе, некомпетентне бидло, яке вміє лише красти та піаритись витискаючи останні копійки з населення.
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10.05.2024 16:38 Ответить
Не згоден, тут ви не праві, бо в досягненнях корупції у них результат все таки є, і не малий! Так, що говорить, що не досягли результатів гріх.
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10.05.2024 17:31 Ответить
Якщо до шиї ахмєтова прив*язати мішок грошей і викинути посередині Дніпра - ситуація значно поліпшиться.
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10.05.2024 16:39 Ответить
А взимку що буде?
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10.05.2024 16:41 Ответить
Взимку, судячи з усього, буде темно та холодно.
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10.05.2024 16:46 Ответить
темно и холодно это еще пол беды- не будут работать насосы- порвет трубы с говном в многоэтажках- вот это и конец
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10.05.2024 17:27 Ответить
Бо ви 3 роки путіних пинали, та розкрадали бабло, яке на енергетику Захід виділив. Недієздатні імбецили.
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10.05.2024 16:42 Ответить
запускай велике енергетництво...
ай пардон, велике енергетництво вже освоєне
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10.05.2024 16:51 Ответить
Коли ми домовлялися про інтерв'ю, на питання, скільки може знадобитися часу для встановлення когенераційної установки, ви сказали: "Вони вже все втратили". Хто ці "вони" і що значить "втратили"?

- Звичайно, що уряд. Я, власне, з того і починав. У 2022 році всі відчули, що енергетика України дуже вразлива, особливо великі об'єкти, особливо об'єкти, які розподіляють. Замість виділення великого ресурсу на захист цих об'єктів потрібно було давати завдання обласним адміністраціям, аби ті визначили місця, де має бути мала генерація, як вона має бути "підв'язана" з обленерго.

Цього не було зроблено. Більше того, навіть зараз ніхто цього не робить. Окрім закликів, що https://www.epravda.com.ua/publications/2023/01/16/695979/ розподілена генерація це класна штука, купляйте і ставте, більше нічого нема взагалі. От зовсім. Тому так: втратили час у 2022 році, у 2023-му і я навіть не бачу якогось активного руху у 2024-му. Може, просто я не бачу. УП, https://www.epravda.com.ua/publications/2024/05/10/713497/
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10.05.2024 16:59 Ответить
а чим же ви два роки займалися? ****** потужні ви менеджери!
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10.05.2024 17:00 Ответить
наемке дали около 10 миллиардов на защиту станции около киева- так ее за ночь в ноль разбомбили, где деньги зина, ой наем, куда пошли?
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10.05.2024 17:26 Ответить
а если еще раз двадцать бахнут?
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10.05.2024 17:23 Ответить
Дайош каждому елєктроавтомобілю по гєнєратору ! Ура, таваріщі !
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10.05.2024 17:38 Ответить
А может пора Ахметовского ставленника (Шмыгаля) под зад коленом? Начинается вой про отключения и решение проблемы - подъем тарифов. Яхту незачто содержать, или пентхаус в Лондоне убирать нужно?
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10.05.2024 20:49 Ответить
 
 