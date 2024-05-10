Погодинні графіки відключення електроенергії можуть повернутися, – голова "Укренерго"

Зараз в Україні діють лише обмеження постачання електроенергії для потреб промисловості, однак якщо ситуація в енергосистемі погіршиться, можливе повернення до графіків погодинних відключень.

Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив під час пресконференції, передає Укрінформ.

"Якщо дефіцит в енергосистемі збільшиться і стане безперервним упродовж доби, то в такій ситуації застосовується інший графік – графік погодинних вимкнень. Це коли "Укренерго" доводить до кожної області ліміт споживання, й обленерго розподіляють його по кожному споживачу", – пояснив Кудрицький.

Він попередив, що у разі погіршення ситуації в енергосистемі графіків обмеження потужності для промисловості може бути недостатньо. Але зараз "Укренерго" застосовує лише обмеження для промисловості.

Кудрицький також пояснив, що обмеження для промисловості у нічні години пов'язане із відсутністю імпорту електроенергії: хоч споживання і падає, але й зменшується доступний ресурс для його покриття. При цьому залучати аварійну допомогу у сусідніх країн цілодобово неможливо.

Він уточнив, що за умов сонячної погоди у денні години дефіцит компенсується за рахунок активної роботи сонячних електростанцій.

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Як повідомлялося, у п'ятницю, 10 травня, більшу частину доби в Україні зберігається дефіцит електроенергії. Тож з 18:00 до 07:00 наступного дня діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. При зростанні споживання можливе застосування аварійних відключень, попереджали в "Укренерго".

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.