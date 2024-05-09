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Новини
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Дві ГЕС виведено з експлуатації: Росіяни знищили обладнання ще однієї гідроелектростанції (оновлено)

гэс,запорожье,днепровская

Внаслідок масованого обстрілу у ніч на 8 травня припинила роботу ще одна гідроелектростанція.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії "Укргідроенерго".

"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів", – додали в компанії.

В "Укргідроенерго" не уточнили назву ГЕС, яка зазнала ушкоджень внаслідок російської атаки 8 травня. Проте Кременчуцька районна військова адміністрація напередодні повідомила, що Кременчуцька ГЕС збільшить пропускну здатність води через шлюзи для проведення аварійно-відновлювальних робіт після масованого обстрілу, пише Кременчуцька газете.

Читайте також: Внаслідок пошкодження ДніпроГЕС втрачено 20% потужностей "Укргідроенерго"

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей.

Крім того, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.

Автор: 

ГЕС (126) Укргідроенерго (275)


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Топ коментарі
+7
" ... цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали https://biz.censor.net/n3481414, заявив президент Володимир Зеленський. "

ОНО все заявляет и заявляет .... надоело уже за 5 лет !

Если ЭТОГО срочно не отстранить от должности Президента и не заморозить войну по нынешней линии фронта для спасения имеющихся 80 % Украины ( пока имеющихся ) , то к предстоящей зиме по причине отсутствия электроэнергии "мудрий нарід73%" ( да и все остальные , которые вменяемые ) не сможет смотреть заявления ЭТОГО и его ЗЕвидосики-гундосики о предстоящей победе над Ордой ; отключатся холодильники ; стирать будете вручную в речках и прудах ( у кого они рядом ) , поскольку из-за остановки насосов воды не будет в трубах в ваших домах ; отопления в многоквартирных домах тоже не будет ; мобильная связь и интернет тоже лягут; остановятся многие предприятия ( не все смогут работать на генераторах ) ... и т.д. и т.п. - Украина в 21 веке погрузится в каменный век , почти всё сейчас работает на электричестве. Таковы возможные предстоящие зимние реалии и никакая американская допомога ЗСУ не помешает Орде и Путлу окончательно разорить Украину.

Неужели до "мудрого наріда73%"так тяжело доходит из-за кого все эти беды навалились на Украину и ее население ?

А Путло , я замечаю , уже хочет соскочить с этой войны заморозив ее по нынешней линии фронта ( в Орде не все так благополучно , как вопит ИХ пропаганда ) , о чем Путло неоднократно заявляло ( последний раз на встрече с БульбоФюрером ). Но для ЭТОГО и ЭТИХ заморозка войны - это потеря власти , а может и свободы ... надо же будет ответить за последствия для Украины от этой войны да всей ЗЕпятилетки . Вот и затягивают неизбежную заморозку , а Украина тем временем разоряется ОРДОЙ еще больше. А заморозка все равно будет , это неизбежно ... ресурсы Украины и Орды несопоставимы. Вопрос только в том - в каком состоянии будет Украина и где будет проходить линия фронта после заморозки войны ?

Собирай , Вова, со своей бригадой манатки и готовься на выход ... 20 мая твоя легитимная пятилетка Президентства заканчивается и ты превращается в диктатора и узурпатора власти.

В Конституции четко говорится о том , что Президент избирается на ПЯТЬ ЛЕТ. И о том , что старый Президент исполняет обязанности до вступления на посаду нового Президента. То есть легитимность Зеленского как Президента заканчивается 20 мая в связи с окончанием его пятилетки. С 21 мая Зеленский уже не Президент , а исполняющий обязанности Президента. Но , поскольку выборы Президента , которые согласно Конституции , должны были состояться в последнее воскресенье марта пятого года Президентства не были проведены , то ты однозначно - УЗУРПАТОР ВЛАСТИ со всей своей ЗЕбригадой!

А исполнять обязанности Президента может и Голова ВР ... уже имеется прецедент с временным Президентством Турчинова. Только надо избавиться от никчемного Стефанчука и заменить нынешний Президиум ВР на 3-х профессиональных политиков-тяжеловесов.
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09.05.2024 15:03
+5
небуде ніяких ракет це стало зрозуміло ще 2019 р коли були закриті ракетні програми, деякі були готові майже на 100% бо були вже проведені випробуваня. Це ж треба таке щоб суспільство обрало собі за поводиря інфантильного пристасуванця обов'язки якого виконує інша особа з офісу..
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09.05.2024 21:58
+4
А Путло , я замечаю , уже хочет соскочить с этой войны заморозив ее по нынешней линии фронта
Та невже? І де ви це помічаєте?
У щоденному просування військ орди на захід?
Чи у позавчорашньому масованому обстрілі?
Або у зниклих останнім часом заявах про білі прапори від пап і фіців-орбанів усіляких?
А головне - на яких умовах ***** буде згодний "заморозити" війну?
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09.05.2024 15:08
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" ... цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали https://biz.censor.net/n3481414, заявив президент Володимир Зеленський. "

ОНО все заявляет и заявляет .... надоело уже за 5 лет !

Если ЭТОГО срочно не отстранить от должности Президента и не заморозить войну по нынешней линии фронта для спасения имеющихся 80 % Украины ( пока имеющихся ) , то к предстоящей зиме по причине отсутствия электроэнергии "мудрий нарід73%" ( да и все остальные , которые вменяемые ) не сможет смотреть заявления ЭТОГО и его ЗЕвидосики-гундосики о предстоящей победе над Ордой ; отключатся холодильники ; стирать будете вручную в речках и прудах ( у кого они рядом ) , поскольку из-за остановки насосов воды не будет в трубах в ваших домах ; отопления в многоквартирных домах тоже не будет ; мобильная связь и интернет тоже лягут; остановятся многие предприятия ( не все смогут работать на генераторах ) ... и т.д. и т.п. - Украина в 21 веке погрузится в каменный век , почти всё сейчас работает на электричестве. Таковы возможные предстоящие зимние реалии и никакая американская допомога ЗСУ не помешает Орде и Путлу окончательно разорить Украину.

Неужели до "мудрого наріда73%"так тяжело доходит из-за кого все эти беды навалились на Украину и ее население ?

А Путло , я замечаю , уже хочет соскочить с этой войны заморозив ее по нынешней линии фронта ( в Орде не все так благополучно , как вопит ИХ пропаганда ) , о чем Путло неоднократно заявляло ( последний раз на встрече с БульбоФюрером ). Но для ЭТОГО и ЭТИХ заморозка войны - это потеря власти , а может и свободы ... надо же будет ответить за последствия для Украины от этой войны да всей ЗЕпятилетки . Вот и затягивают неизбежную заморозку , а Украина тем временем разоряется ОРДОЙ еще больше. А заморозка все равно будет , это неизбежно ... ресурсы Украины и Орды несопоставимы. Вопрос только в том - в каком состоянии будет Украина и где будет проходить линия фронта после заморозки войны ?

Собирай , Вова, со своей бригадой манатки и готовься на выход ... 20 мая твоя легитимная пятилетка Президентства заканчивается и ты превращается в диктатора и узурпатора власти.

В Конституции четко говорится о том , что Президент избирается на ПЯТЬ ЛЕТ. И о том , что старый Президент исполняет обязанности до вступления на посаду нового Президента. То есть легитимность Зеленского как Президента заканчивается 20 мая в связи с окончанием его пятилетки. С 21 мая Зеленский уже не Президент , а исполняющий обязанности Президента. Но , поскольку выборы Президента , которые согласно Конституции , должны были состояться в последнее воскресенье марта пятого года Президентства не были проведены , то ты однозначно - УЗУРПАТОР ВЛАСТИ со всей своей ЗЕбригадой!

А исполнять обязанности Президента может и Голова ВР ... уже имеется прецедент с временным Президентством Турчинова. Только надо избавиться от никчемного Стефанчука и заменить нынешний Президиум ВР на 3-х профессиональных политиков-тяжеловесов.
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09.05.2024 15:03 Відповісти
А Путло , я замечаю , уже хочет соскочить с этой войны заморозив ее по нынешней линии фронта
Та невже? І де ви це помічаєте?
У щоденному просування військ орди на захід?
Чи у позавчорашньому масованому обстрілі?
Або у зниклих останнім часом заявах про білі прапори від пап і фіців-орбанів усіляких?
А головне - на яких умовах ***** буде згодний "заморозити" війну?
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09.05.2024 15:08 Відповісти
Тобі треба до офтальмолога ...до ПОЛІТИЧНОГО офтальмолога , якщо найдеш.
Бо з аналітикой на основі фактів , дядьку, в вас зовсім ПОГАНО!
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09.05.2024 15:20 Відповісти
Факти, кажете.
Ось вам ще факти.




Але це все насправді - ознаки бажання ***** "заморозити" війну.
То просто у мене політичний зір поганий.
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09.05.2024 15:32 Відповісти
кнур стефанчук троку не покинет
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09.05.2024 20:52 Відповісти
Що таке "трока"?
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09.05.2024 22:00 Відповісти
Кацапня йде на *** завжди!
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09.05.2024 22:24 Відповісти
Зато шашлики на "майськіе" посмажили !
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09.05.2024 15:05 Відповісти
Нада кароче тарифы для населения повысить, посыл я понял. Хай ахметка яхту продаст, ******* рыжая. Проблемы шерифа индейцев не колышут
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09.05.2024 16:02 Відповісти
Ніякого відношення не має ахметка до ГЕС.
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09.05.2024 16:31 Відповісти
Но тарифы все равно повысят. И я писал не про ГЭС, а про объекты ДТЭКа, а то рыжой абизяне денег не хватает
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09.05.2024 16:33 Відповісти
Тебе Ахметов за дупу вкусив чи чого тебе так ковбасить ? У нас один ДТЕК електроенергію постачає ?
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09.05.2024 17:45 Відповісти
Маюча Південьмаш, інженерів і за 2 роки не зробити свою ракету до ЗРК, це зрада, чістої води, під старі пускові контейнери з С-300, впевнений при Порохі вже б ракет було б вдосталь!!!! А ці криси все розтягують, щоб вам воно боком вилізло і вам і вашим близьким які цим користуються!!!!!!
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09.05.2024 19:33 Відповісти
небуде ніяких ракет це стало зрозуміло ще 2019 р коли були закриті ракетні програми, деякі були готові майже на 100% бо були вже проведені випробуваня. Це ж треба таке щоб суспільство обрало собі за поводиря інфантильного пристасуванця обов'язки якого виконує інша особа з офісу..
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09.05.2024 21:58 Відповісти
Маємо понад 360 типів дорожніх знаків! 15 водійських категорій! Чому б не збільшити їх до 500 і 25 відповідно?! За ящик рому 'Plantation' розповім нашому МВС як це зробити! І поповнити державний бюджет!
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09.05.2024 21:03 Відповісти

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