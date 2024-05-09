Дві ГЕС виведено з експлуатації: Росіяни знищили обладнання ще однієї гідроелектростанції (оновлено)
Внаслідок масованого обстрілу у ніч на 8 травня припинила роботу ще одна гідроелектростанція.
Про це повідомляє пресслужба держкомпанії "Укргідроенерго".
"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів", – додали в компанії.
В "Укргідроенерго" не уточнили назву ГЕС, яка зазнала ушкоджень внаслідок російської атаки 8 травня. Проте Кременчуцька районна військова адміністрація напередодні повідомила, що Кременчуцька ГЕС збільшить пропускну здатність води через шлюзи для проведення аварійно-відновлювальних робіт після масованого обстрілу, пише Кременчуцька газете.
Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей.
Крім того, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.
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ОНО все заявляет и заявляет .... надоело уже за 5 лет !
Если ЭТОГО срочно не отстранить от должности Президента и не заморозить войну по нынешней линии фронта для спасения имеющихся 80 % Украины ( пока имеющихся ) , то к предстоящей зиме по причине отсутствия электроэнергии "мудрий нарід73%" ( да и все остальные , которые вменяемые ) не сможет смотреть заявления ЭТОГО и его ЗЕвидосики-гундосики о предстоящей победе над Ордой ; отключатся холодильники ; стирать будете вручную в речках и прудах ( у кого они рядом ) , поскольку из-за остановки насосов воды не будет в трубах в ваших домах ; отопления в многоквартирных домах тоже не будет ; мобильная связь и интернет тоже лягут; остановятся многие предприятия ( не все смогут работать на генераторах ) ... и т.д. и т.п. - Украина в 21 веке погрузится в каменный век , почти всё сейчас работает на электричестве. Таковы возможные предстоящие зимние реалии и никакая американская допомога ЗСУ не помешает Орде и Путлу окончательно разорить Украину.
Неужели до "мудрого наріда73%"так тяжело доходит из-за кого все эти беды навалились на Украину и ее население ?
А Путло , я замечаю , уже хочет соскочить с этой войны заморозив ее по нынешней линии фронта ( в Орде не все так благополучно , как вопит ИХ пропаганда ) , о чем Путло неоднократно заявляло ( последний раз на встрече с БульбоФюрером ). Но для ЭТОГО и ЭТИХ заморозка войны - это потеря власти , а может и свободы ... надо же будет ответить за последствия для Украины от этой войны да всей ЗЕпятилетки . Вот и затягивают неизбежную заморозку , а Украина тем временем разоряется ОРДОЙ еще больше. А заморозка все равно будет , это неизбежно ... ресурсы Украины и Орды несопоставимы. Вопрос только в том - в каком состоянии будет Украина и где будет проходить линия фронта после заморозки войны ?
Собирай , Вова, со своей бригадой манатки и готовься на выход ... 20 мая твоя легитимная пятилетка Президентства заканчивается и ты превращается в диктатора и узурпатора власти.
В Конституции четко говорится о том , что Президент избирается на ПЯТЬ ЛЕТ. И о том , что старый Президент исполняет обязанности до вступления на посаду нового Президента. То есть легитимность Зеленского как Президента заканчивается 20 мая в связи с окончанием его пятилетки. С 21 мая Зеленский уже не Президент , а исполняющий обязанности Президента. Но , поскольку выборы Президента , которые согласно Конституции , должны были состояться в последнее воскресенье марта пятого года Президентства не были проведены , то ты однозначно - УЗУРПАТОР ВЛАСТИ со всей своей ЗЕбригадой!
А исполнять обязанности Президента может и Голова ВР ... уже имеется прецедент с временным Президентством Турчинова. Только надо избавиться от никчемного Стефанчука и заменить нынешний Президиум ВР на 3-х профессиональных политиков-тяжеловесов.
Та невже? І де ви це помічаєте?
У щоденному просування військ орди на захід?
Чи у позавчорашньому масованому обстрілі?
Або у зниклих останнім часом заявах про білі прапори від пап і фіців-орбанів усіляких?
А головне - на яких умовах ***** буде згодний "заморозити" війну?
Бо з аналітикой на основі фактів , дядьку, в вас зовсім ПОГАНО!
Ось вам ще факти.
Але це все насправді - ознаки бажання ***** "заморозити" війну.
То просто у мене політичний зір поганий.