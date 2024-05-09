Дві ГЕС виведено з експлуатації: Росіяни знищили обладнання ще однієї гідроелектростанції (оновлено)

Внаслідок масованого обстрілу у ніч на 8 травня припинила роботу ще одна гідроелектростанція.

Про це повідомляє пресслужба держкомпанії "Укргідроенерго".

"Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів", – додали в компанії.

В "Укргідроенерго" не уточнили назву ГЕС, яка зазнала ушкоджень внаслідок російської атаки 8 травня. Проте Кременчуцька районна військова адміністрація напередодні повідомила, що Кременчуцька ГЕС збільшить пропускну здатність води через шлюзи для проведення аварійно-відновлювальних робіт після масованого обстрілу, пише Кременчуцька газете.

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Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномаштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня вісім ракет влучили у ДніпроГЕС, через це станція припинила роботу. За даними "Укргідроенерго", внаслідок цього компанія втратила 20% генеруючих потужностей.

Крім того, цілями російської масованої атаки в ніч на 29 березня стали Канівська та Дністровська ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський.