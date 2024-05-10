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Новини
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Ситуація з енергетикою в Україні зараз одна з найскладніших, - Шмигаль

Шмигаль повідомив про надзвичайно складну ситуацію з енергетикою

За словами очільника Кабінету міністрів Дениса Шмигаля, ситуація в енергетиці в Україні надзвичайно складна. Проте він запевнив, що мережі та генерації ремонтують цілодобово.

Про це прем’єр-міністр заявив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Кабміну наголосив, що вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. За його словами, цьогоріч акцент робиться на децентралізації енергосистеми.

Також Шмигаль повідомив, що фонд енергоефективності запустив програму "ГрінДІМ". Вона передбачає, що ОСБ може отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

"НКРЕКП прийняла відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть підключатися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без плати ставки для приєднання", - йдеться у заяві Шмигаля.

Наостанок посадовець додав, що  влада розраховує на суттєву децентралізацію української енергетики впродовж півріччя.

Ситуація зі світлом в Україні

Останніми місяцями російські війська посилили удари по енергетичній інфраструктурі України.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зараз в Україні діють лише обмеження постачання електроенергії для потреб промисловості, однак якщо ситуація в енергосистемі погіршиться, можливе повернення до графіків погодинних відключень.

До слова, у Кабінеті міністрів не виключають можливість підвищення тарифів на електроенергію, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.

Автор: 

енергетика (2581) опалювальний сезон (1745) Шмигаль Денис (4557)


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Топ коментарі
+10
У вас куди не подивись - всюди ситуація найскладніша. Немає жодної галузі, де ЗЕскоти досягли хоч якогось позитивного результату - тупе, некомпетентне бидло, яке вміє лише красти та піаритись витискаючи останні копійки з населення.
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10.05.2024 16:38
+7
Бо ви 3 роки путіних пинали, та розкрадали бабло, яке на енергетику Захід виділив. Недієздатні імбецили.
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10.05.2024 16:42
+4
За все, що відбувається в Україні, відповідає Зєля. -М.Подоляк.
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10.05.2024 16:38
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зараз будуть у будь, у будь який спосіб відволікати від харкова.
чекаємо на серлєща.
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10.05.2024 16:34 Відповісти
Гроші! - гроші даваи! - будуть підтягувати ціни до європеиських
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10.05.2024 16:34 Відповісти
..і куди послом поїде чергове кадрове чЬудо зєлєнскіх мародерів-зрадників Наєм?
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10.05.2024 16:35 Відповісти
За все, що відбувається в Україні, відповідає Зєля. -М.Подоляк.
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10.05.2024 16:38 Відповісти
У вас куди не подивись - всюди ситуація найскладніша. Немає жодної галузі, де ЗЕскоти досягли хоч якогось позитивного результату - тупе, некомпетентне бидло, яке вміє лише красти та піаритись витискаючи останні копійки з населення.
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10.05.2024 16:38 Відповісти
Не згоден, тут ви не праві, бо в досягненнях корупції у них результат все таки є, і не малий! Так, що говорить, що не досягли результатів гріх.
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10.05.2024 17:31 Відповісти
Якщо до шиї ахмєтова прив*язати мішок грошей і викинути посередині Дніпра - ситуація значно поліпшиться.
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10.05.2024 16:39 Відповісти
А взимку що буде?
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10.05.2024 16:41 Відповісти
Взимку, судячи з усього, буде темно та холодно.
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10.05.2024 16:46 Відповісти
темно и холодно это еще пол беды- не будут работать насосы- порвет трубы с говном в многоэтажках- вот это и конец
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10.05.2024 17:27 Відповісти
Бо ви 3 роки путіних пинали, та розкрадали бабло, яке на енергетику Захід виділив. Недієздатні імбецили.
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10.05.2024 16:42 Відповісти
запускай велике енергетництво...
ай пардон, велике енергетництво вже освоєне
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10.05.2024 16:51 Відповісти
Коли ми домовлялися про інтерв'ю, на питання, скільки може знадобитися часу для встановлення когенераційної установки, ви сказали: "Вони вже все втратили". Хто ці "вони" і що значить "втратили"?

- Звичайно, що уряд. Я, власне, з того і починав. У 2022 році всі відчули, що енергетика України дуже вразлива, особливо великі об'єкти, особливо об'єкти, які розподіляють. Замість виділення великого ресурсу на захист цих об'єктів потрібно було давати завдання обласним адміністраціям, аби ті визначили місця, де має бути мала генерація, як вона має бути "підв'язана" з обленерго.

Цього не було зроблено. Більше того, навіть зараз ніхто цього не робить. Окрім закликів, що https://www.epravda.com.ua/publications/2023/01/16/695979/ розподілена генерація це класна штука, купляйте і ставте, більше нічого нема взагалі. От зовсім. Тому так: втратили час у 2022 році, у 2023-му і я навіть не бачу якогось активного руху у 2024-му. Може, просто я не бачу. УП, https://www.epravda.com.ua/publications/2024/05/10/713497/
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10.05.2024 16:59 Відповісти
а чим же ви два роки займалися? ****** потужні ви менеджери!
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10.05.2024 17:00 Відповісти
наемке дали около 10 миллиардов на защиту станции около киева- так ее за ночь в ноль разбомбили, где деньги зина, ой наем, куда пошли?
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10.05.2024 17:26 Відповісти
а если еще раз двадцать бахнут?
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10.05.2024 17:23 Відповісти
Дайош каждому елєктроавтомобілю по гєнєратору ! Ура, таваріщі !
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10.05.2024 17:38 Відповісти
А может пора Ахметовского ставленника (Шмыгаля) под зад коленом? Начинается вой про отключения и решение проблемы - подъем тарифов. Яхту незачто содержать, или пентхаус в Лондоне убирать нужно?
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10.05.2024 20:49 Відповісти
 
 