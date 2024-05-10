Ситуація з енергетикою в Україні зараз одна з найскладніших, - Шмигаль

За словами очільника Кабінету міністрів Дениса Шмигаля, ситуація в енергетиці в Україні надзвичайно складна. Проте він запевнив, що мережі та генерації ремонтують цілодобово.

Про це прем’єр-міністр заявив у своєму Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Кабміну наголосив, що вже зараз на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. За його словами, цьогоріч акцент робиться на децентралізації енергосистеми.

Також Шмигаль повідомив, що фонд енергоефективності запустив програму "ГрінДІМ". Вона передбачає, що ОСБ може отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення.

"НКРЕКП прийняла відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть підключатися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без плати ставки для приєднання", - йдеться у заяві Шмигаля.

Наостанок посадовець додав, що влада розраховує на суттєву децентралізацію української енергетики впродовж півріччя.

Ситуація зі світлом в Україні

Останніми місяцями російські війська посилили удари по енергетичній інфраструктурі України.

Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що зараз в Україні діють лише обмеження постачання електроенергії для потреб промисловості, однак якщо ситуація в енергосистемі погіршиться, можливе повернення до графіків погодинних відключень.

До слова, у Кабінеті міністрів не виключають можливість підвищення тарифів на електроенергію, оскільки потрібні ресурси для наступного опалювального сезону.