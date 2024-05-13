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Новини
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В енергосистемі знову дефіцит: буде рекордний імпорт та обмеження для промисловості, - "Укренерго"

енергетика,світло

Більшу частину доби 13 травня зберігається дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Робота енергосистеми

Як зазначається, сьогодні, станом на 9:10 споживання зросло на 6,7% у порівнянні з тим же часом в попередній робочій день – п’ятницю 10 травня.

За даними "Укренерго", в енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

Графіки відключення

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 17:00 до 24:00.

"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях", - наголошують у компанії.

Також зазначається, що сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

Читайте: Є резерв: "Укренерго" налагодило постачання обладнання для ремонтів своїх підстанцій

Знеструмлення у регіонах

На ранок знеструмлені 412 населених пунктів.

За даними "Укренерго", через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин є нові знеструмлення в Сумській області.

Раніше повідомлялося, що завдяки ритмічним поставкам обладнання в Україну "Укренерго" створило резерв обладнання для ремонтів своїх підстанцій.

Автор: 

енергетика (2581) Укренерго (2688)


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Топ коментарі
+4
.уня, основне, щоб увечері лідор зміг перднути через зебіломарафон.
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13.05.2024 10:58
+2
Как там в ОП насчет эбонитовых палочек?
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13.05.2024 10:59
+2
Ну, что тут скажешь, целый год мастырили защиту энергетических обьектов.
Справились походу )
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13.05.2024 11:34
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Населення обмежуйте, а не промисловість. Бо здохне промисловість, то і населення не буде.
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13.05.2024 10:55 Відповісти
Ще пара масованих ракетних атак п.дорів, і обмеження стануть самі по собі. Запад! Де Петріоти?
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13.05.2024 11:03 Відповісти
Петріоти в Штатах, майбутня обслуга та їх охорона ховається від "Долбаного ТЦК"...
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13.05.2024 11:24 Відповісти
.уня, основне, щоб увечері лідор зміг перднути через зебіломарафон.
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13.05.2024 10:58 Відповісти
Как там в ОП насчет эбонитовых палочек?
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13.05.2024 10:59 Відповісти
Треба зробити доступною сонячну та вітрову енергію для всіх домогосодарств, щоб у кожному приватному будинку були сонячні панелі, або вітряки. І держава не роздавала грощі на ліво і направо олігархам, а компенсувала людям будівницітво, а атомними станціями компенсувати вітрати енергіі вніч та погану погоду. І ніякий путін ніколи не вбьє таку систему!

Але мізків немає!
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13.05.2024 11:03 Відповісти
але ж вумний мізок, що жах...
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13.05.2024 11:13 Відповісти
Що значить - Шмигаль брехав? Виділені кошти попали в надійні руки. Підніміть статистику по новим авто. Погляньте навколо - як із зривною силою будуються магазини, базарі та торгівельні центри. Тут Вам і ППО тут Вам і оборонні рубежі.
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13.05.2024 11:30 Відповісти
Зараз підвищать вартість електроенергії для населення в 2 рази і станеться диво. Електроенергії хватить для всіх.
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13.05.2024 11:33 Відповісти
Мені от теж цікаво. Підвищать вони вартість, і тоді що?
Відбудуються зруйновані ТЕЦ?
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13.05.2024 11:40 Відповісти
Ну, что тут скажешь, целый год мастырили защиту энергетических обьектов.
Справились походу )
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13.05.2024 11:34 Відповісти
Електростанції були пошкоджені кацапами крилатими ракетами, які знищуються з усіх засобів ППО, навіть з стаціонарних кулеметів, як показала практика. Систем Петріот тут не було потрібно щоб захистити ці електростанції.
Від західних союзників Україна отримала більше сотні німецьких Гепардів для захисту об'єктів критичної інфраструктури, які легко збивають кацапські крилаті ракети. Де вони всі поділися? Чому не захищають об'єкти енергетики від ударів агресора?
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13.05.2024 13:23 Відповісти
 
 