В енергосистемі знову дефіцит: буде рекордний імпорт та обмеження для промисловості, - "Укренерго"
Більшу частину доби 13 травня зберігається дефіцит електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Робота енергосистеми
Як зазначається, сьогодні, станом на 9:10 споживання зросло на 6,7% у порівнянні з тим же часом в попередній робочій день – п’ятницю 10 травня.
За даними "Укренерго", в енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.
Графіки відключення
Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 17:00 до 24:00.
"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях", - наголошують у компанії.
Також зазначається, що сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.
Знеструмлення у регіонах
На ранок знеструмлені 412 населених пунктів.
За даними "Укренерго", через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.
З технічних причин є нові знеструмлення в Сумській області.
Раніше повідомлялося, що завдяки ритмічним поставкам обладнання в Україну "Укренерго" створило резерв обладнання для ремонтів своїх підстанцій.
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