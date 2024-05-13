В енергосистемі знову дефіцит: буде рекордний імпорт та обмеження для промисловості, - "Укренерго"

Більшу частину доби 13 травня зберігається дефіцит електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Робота енергосистеми

Як зазначається, сьогодні, станом на 9:10 споживання зросло на 6,7% у порівнянні з тим же часом в попередній робочій день – п’ятницю 10 травня.

За даними "Укренерго", в енергосистемі більшу частину доби зберігається суттєвий дефіцит електроенергії через масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

Графіки відключення

Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 17:00 до 24:00.

"Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях", - наголошують у компанії.

Також зазначається, що сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

Читайте: Є резерв: "Укренерго" налагодило постачання обладнання для ремонтів своїх підстанцій

Знеструмлення у регіонах

На ранок знеструмлені 412 населених пунктів.

За даними "Укренерго", через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

З технічних причин є нові знеструмлення в Сумській області.

Раніше повідомлялося, що завдяки ритмічним поставкам обладнання в Україну "Укренерго" створило резерв обладнання для ремонтів своїх підстанцій.