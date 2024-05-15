Орієнтовно до 10 відсотків споживачів відключено до кінця доби, - директор НЕК "Укренерго" Кудрицький

До кінця доби близько 10 відсотків споживачів будуть відключенні від електропостачання.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що контрольовані аварійні відключення споживачів сьогодні ввечері були вимушено застосовані по всій Україні через значний дефіцит електроенергії в системі.

Та пояснив, що вдатись до екстрених заходів "Укренерго" довелось через різке зростання споживання увечері під час похолодання на тлі негативних наслідків попередніх обстрілів об’єктів енергетики. Залученого імпорту електроенергії, аварійної допомоги та застосування обмежень для промисловості виявилось недостатньо для балансування системи.

Як інформував Цензор.НЕТ, 14 травня 3 21:00 до 00:00 у всіх регіонах України були впровадженні контрольовані аварійні відключення електроенергії.

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