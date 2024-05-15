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Орієнтовно до 10 відсотків споживачів відключено до кінця доби, - директор НЕК "Укренерго" Кудрицький

Скільки споживачів буде відключено від електропостачання

До кінця доби близько 10 відсотків споживачів будуть відключенні від електропостачання.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що контрольовані аварійні відключення споживачів сьогодні ввечері були вимушено застосовані по всій Україні через значний дефіцит електроенергії в системі.

Та пояснив, що вдатись до екстрених заходів "Укренерго" довелось через різке зростання споживання увечері під час похолодання на тлі негативних наслідків попередніх обстрілів об’єктів енергетики. Залученого імпорту електроенергії, аварійної допомоги та застосування обмежень для промисловості виявилось недостатньо для балансування системи.

Як інформував Цензор.НЕТ, 14 травня 3 21:00 до 00:00 у всіх регіонах України були впровадженні контрольовані аварійні відключення електроенергії.

Читайте: Через нестачу електроенергії можливі обмеження для промисловості, - Міненерго

Автор: 

Укренерго (2681) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+10
Просто Ахметов шантажирует людей тарифами. Так что пора просто национализировать его "частную собственность".
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15.05.2024 00:42
+3
Ахмєтка ніяк не може пАтужно підняти тарифи?
Разів у 5!
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15.05.2024 00:34
+3
Не можна, адже Бидломарафон тоді ніхто не буде дивитись.
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15.05.2024 00:45
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Ахмєтка ніяк не може пАтужно підняти тарифи?
Разів у 5!
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15.05.2024 00:34 Відповісти
Не можна, адже Бидломарафон тоді ніхто не буде дивитись.
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15.05.2024 00:45 Відповісти
Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 ((( https://images.cnscdn.com/f/5/9/3/f593fae040950c85f0c16748f252edf3/original.jpg
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15.05.2024 10:10 Відповісти
Это до 00-00 или до истечения 24 часов с момента отключения? А то фразу "до конца суток", по разному можно трактовать...
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15.05.2024 00:36 Відповісти
це просто новину тут запостили з великим запізненням. мова йшла про 14.05. з 21:00 до 24:00.
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15.05.2024 01:41 Відповісти
Просто Ахметов шантажирует людей тарифами. Так что пора просто национализировать его "частную собственность".
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15.05.2024 00:42 Відповісти
Міністр енергетики Герман Галущенко людина ФСБ-шніка А.Деркача.
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15.05.2024 00:59 Відповісти
главное что блинкен может на гитаре в кабаке киева слабать. все остальное мелочи
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15.05.2024 01:12 Відповісти
Потрібно не займатися, а відключати населення, воно більш гнучке, краще і швидше адаптується ніж промисловість . При цьому для побутових тариф в 3(!)рази нижчий. Промисловість - це ВВП, податки і армія, хоча населення -виборці і вибір очевидний....
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15.05.2024 08:15 Відповісти
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15.05.2024 09:33 Відповісти
 
 