Через нестачу електроенергії можливі обмеження для промисловості, - Міненерго

У вечірні години через нестачу електроенергії можуть запровадити обмеження для промисловості.

Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії. Також через нестачу електроенергії у вечірні години можливі обмеження споживання для промислових споживачів", - йдеться в повідомленні.

Громадян просять зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00).

Водночас промисловість закликають переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

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