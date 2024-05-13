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Через нестачу електроенергії можливі обмеження для промисловості, - Міненерго

світло

У вечірні години через нестачу електроенергії можуть запровадити обмеження для промисловості.

Про це повідомили у Міненерго, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається і у години вечірнього максимуму споживання електроенергії. Також через нестачу електроенергії у вечірні години можливі обмеження споживання для промислових споживачів", - йдеться в повідомленні.

Громадян просять зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (особливо ввечері з 17:00 до 22:00).

Водночас промисловість закликають переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

Читайте: В енергосистемі знову дефіцит: буде рекордний імпорт та обмеження для промисловості, - "Укренерго"

Автор: 

енергетика (2581) електроенергія (6184) Міненерго (1402) відключення світла (1087)


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Та ми це вже чули!
Чи тут відлуння таке?
Чи тут відлуння таке?
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13.05.2024 14:18 Відповісти
Готують до підвищення ціни..
показати весь коментар
13.05.2024 14:31 Відповісти
 
 