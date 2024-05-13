Из-за нехватки электроэнергии возможны ограничения для промышленности, - Минэнерго

В вечерние часы из-за недостатка электроэнергии могут ввести ограничения для промышленности.

Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии. Также из-за недостатка электроэнергии в вечерние часы возможны ограничения потребления для промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

Граждан просят уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00).

В то же время промышленность призывают пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

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