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Из-за нехватки электроэнергии возможны ограничения для промышленности, - Минэнерго

світло

В вечерние часы из-за недостатка электроэнергии могут ввести ограничения для промышленности.

Об этом сообщили в Минэнерго, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии из Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии. Также из-за недостатка электроэнергии в вечерние часы возможны ограничения потребления для промышленных потребителей", - говорится в сообщении.

Граждан просят уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы (особенно вечером с 17:00 до 22:00).

В то же время промышленность призывают пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему, а также максимально привлекать импорт для гарантированного избежания отключений и усиления устойчивости энергосистемы.

Читайте: В энергосистеме снова дефицит: будет рекордный импорт и ограничения для промышленности, - "Укрэнерго"

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энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163) Минэнерго (363) отключение света (423)


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Та ми це вже чули!
Чи тут відлуння таке?
Чи тут відлуння таке?
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13.05.2024 14:18 Ответить
Готують до підвищення ціни..
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13.05.2024 14:31 Ответить
 
 