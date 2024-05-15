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Ориентировочно до 10 процентов потребителей были отключены до конца суток, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

Скільки споживачів буде відключено від електропостачання

До конца минувших суток около 10 процентов потребителей были отключены от электроснабжения.

Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что контролируемые аварийные отключения потребителей вчера вечером были вынужденно применены по всей Украине из-за значительного дефицита электроэнергии в системе.

И объяснил, что прибегнуть к экстренным мерам "Укрэнерго" пришлось из-за резкого роста потребления вечером во время похолодания на фоне негативных последствий предыдущих обстрелов объектов энергетики. Привлеченного импорта электроэнергии, аварийной помощи и применения ограничений для промышленности оказалось недостаточно для балансировки системы.

Как информировал Цензор.НЕТ, 14 мая с 21:00 до 00:00 во всех регионах Украины были внедрены контролируемые аварийные отключения электроэнергии.

Также читайте: НЭК "Укрэнерго" вводит контролируемые аварийные отключения света во всех регионах Украины

Автор: 

Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Топ комментарии
+10
Просто Ахметов шантажирует людей тарифами. Так что пора просто национализировать его "частную собственность".
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15.05.2024 00:42
+3
Ахмєтка ніяк не може пАтужно підняти тарифи?
Разів у 5!
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15.05.2024 00:34
+3
Не можна, адже Бидломарафон тоді ніхто не буде дивитись.
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15.05.2024 00:45
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Ахмєтка ніяк не може пАтужно підняти тарифи?
Разів у 5!
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15.05.2024 00:34 Ответить
Не можна, адже Бидломарафон тоді ніхто не буде дивитись.
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15.05.2024 00:45 Ответить
Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 ((( https://images.cnscdn.com/f/5/9/3/f593fae040950c85f0c16748f252edf3/original.jpg
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15.05.2024 10:10 Ответить
Это до 00-00 или до истечения 24 часов с момента отключения? А то фразу "до конца суток", по разному можно трактовать...
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15.05.2024 00:36 Ответить
це просто новину тут запостили з великим запізненням. мова йшла про 14.05. з 21:00 до 24:00.
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15.05.2024 01:41 Ответить
Просто Ахметов шантажирует людей тарифами. Так что пора просто национализировать его "частную собственность".
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15.05.2024 00:42 Ответить
Міністр енергетики Герман Галущенко людина ФСБ-шніка А.Деркача.
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15.05.2024 00:59 Ответить
главное что блинкен может на гитаре в кабаке киева слабать. все остальное мелочи
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15.05.2024 01:12 Ответить
Потрібно не займатися, а відключати населення, воно більш гнучке, краще і швидше адаптується ніж промисловість . При цьому для побутових тариф в 3(!)рази нижчий. Промисловість - це ВВП, податки і армія, хоча населення -виборці і вибір очевидний....
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15.05.2024 08:15 Ответить
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15.05.2024 09:33 Ответить
 
 