Ориентировочно до 10 процентов потребителей были отключены до конца суток, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий
До конца минувших суток около 10 процентов потребителей были отключены от электроснабжения.
Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что контролируемые аварийные отключения потребителей вчера вечером были вынужденно применены по всей Украине из-за значительного дефицита электроэнергии в системе.
И объяснил, что прибегнуть к экстренным мерам "Укрэнерго" пришлось из-за резкого роста потребления вечером во время похолодания на фоне негативных последствий предыдущих обстрелов объектов энергетики. Привлеченного импорта электроэнергии, аварийной помощи и применения ограничений для промышленности оказалось недостаточно для балансировки системы.
Как информировал Цензор.НЕТ, 14 мая с 21:00 до 00:00 во всех регионах Украины были внедрены контролируемые аварийные отключения электроэнергии.
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