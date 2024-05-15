Утром 15 мая применяются контролируемые аварийные отключения по всей Украине, - "Укрэнерго"

15 мая с 6.40 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

"Причина - увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов. Также сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности", - отметили в "Укрэнерго".

Напомним, 14 мая 3 21:00 до 00:00 во всех регионах Украины были внедрены контролируемые аварийные отключения электроэнергии вследствие значительного дефицита электроэнергии в системе.

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