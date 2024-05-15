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Утром 15 мая применяются контролируемые аварийные отключения по всей Украине, - "Укрэнерго"

електроенергія,леп

15 мая с 6.40 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

"Причина - увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов. Также сегодня с 00:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности", - отметили в "Укрэнерго".

Напомним, 14 мая 3 21:00 до 00:00 во всех регионах Украины были внедрены контролируемые аварийные отключения электроэнергии вследствие значительного дефицита электроэнергии в системе.

Также читайте: Ориентировочно до 10 процентов потребителей были отключены до конца суток, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2162) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Топ комментарии
+4
Бидломарахвон та зомбоящики обмежити - ні. Промисловість (яка є платником податків та донором робочих місць) обмежити - так.
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15.05.2024 09:09
+2
Контрольовані аварійні...🤔
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15.05.2024 08:21
+2
Трохи вагітна
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15.05.2024 08:22
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Тобто всі обігрівачі врубили? Що за маячня. Причому - спочатку відключили, а потім вивісили попередження та графіки намалювали. Потім електротранспорт відключили. А влітку будуть вимикать - бо кондиціонери..
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15.05.2024 08:17 Ответить
Та майте совість, вся препізеденська ОПа сидить у бункері без електроенергії та жре холодну "Мівіну" ще й в сухом'ятку...
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15.05.2024 09:00 Ответить
Тобто влітку збільшується споживання електроенергії
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15.05.2024 09:14 Ответить
Ну, у людей є кондиціонери, в магазинах і в приватних господарствах сьогодні безліч морозильних камер... І це не жарт.
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15.05.2024 09:24 Ответить
Та їм постійно щось заважає..крім торгово-розважальних центрів та реклам.
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15.05.2024 09:58 Ответить
Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 ((( https://images.cnscdn.com/f/5/9/3/f593fae040950c85f0c16748f252edf3/original.jpg
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15.05.2024 10:09 Ответить
Вже анонсували..з 1 червня..
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15.05.2024 11:07 Ответить
Контрольовані аварійні...🤔
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15.05.2024 08:21 Ответить
Трохи вагітна
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15.05.2024 08:22 Ответить
Блінкен же сказав, що час на боці України і наша економіка тільки міцніє. Так міцніє що в травні місяці приходиться відключати від електрики все що можна і не можна.
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15.05.2024 08:33 Ответить
Бидломарахвон та зомбоящики обмежити - ні. Промисловість (яка є платником податків та донором робочих місць) обмежити - так.
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15.05.2024 09:09 Ответить
 
 