Увечері знову можуть бути аварійні відключення електроенергії для населення, - "Укренерго"
В енергосистемі через похолодання зафіксовано значний дефіцит. На 15 травня 2024 року заплановано рекордний обсяг імпорту з максимальною потужністю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Ситуація в енергосистемі
За даними компанії, сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії.
"З 06:00 споживання через зниження температури знову зростало. Наявних обсягів імпорту, аварійної допомоги та обмеження споживання для його подолання було недостатньо. Тому з 6:40 до 08:30 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області. Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено", - йдеться у повідомленні.
Можливі аварійні відключення
За даними "Укренерго", при зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів.
Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.
Аварійна допомога
Вчора, 14 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.
Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.
Знеструмлення у регіонах
Також зазначається, що на ранок 15 травня знеструмлено 418 населених пунктів.
Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.
Нагадаємо, 14 травня 3 21:00 до 00:00 у всіх регіонах України були впроваджені контрольовані аварійні відключення електроенергії внаслідок значного дефіциту електроенергії в системі. Також застосовувалися контрольовані аварійні відключення по всій Україні зранку 15 травня.
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