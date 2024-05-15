Увечері знову можуть бути аварійні відключення електроенергії для населення, - "Укренерго"

В енергосистемі через похолодання зафіксовано значний дефіцит. На 15 травня 2024 року заплановано рекордний обсяг імпорту з максимальною потужністю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Ситуація в енергосистемі

За даними компанії, сьогодні протягом всієї доби в енергосистемі є значний дефіцит електроенергії.

"З 06:00 споживання через зниження температури знову зростало. Наявних обсягів імпорту, аварійної допомоги та обмеження споживання для його подолання було недостатньо. Тому з 6:40 до 08:30 Диспетчерський центр "Укренерго" застосував контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, за винятком Херсонської області. Станом на 9:30 аварійні відключення скасовані, енергоживлення споживачів відновлено", - йдеться у повідомленні.

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Можливі аварійні відключення

За даними "Укренерго", при зростанні споживання у вечірні години максимального споживання 18:00 – 23:00, "Укренерго" прогнозує введення аварійних відключень побутових та промислових споживачів.

Також сьогодні з 00:00 до 10:00 та з 16:00 до 24:00 для промислових споживачів будуть діяти графіки обмеження потужності.

Аварійна допомога

Вчора, 14 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 07:00 та з 11:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Також, з 11:00 до 16:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 07:00.

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Знеструмлення у регіонах

Також зазначається, що на ранок 15 травня знеструмлено 418 населених пунктів.

Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.

Нагадаємо, 14 травня 3 21:00 до 00:00 у всіх регіонах України були впроваджені контрольовані аварійні відключення електроенергії внаслідок значного дефіциту електроенергії в системі. Також застосовувалися контрольовані аварійні відключення по всій Україні зранку 15 травня.