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Екстрені відключення у Києві та областях скасовано, - ДТЕК

Екстрені відключення світла скасували

На ранок у Києві та низці областей України скасували екстрені відключення електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.

"Екстрені відключення - скасовано. Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано", - йдеться в повідомленні.

Зараз енергетики повертають світло в усі домівки.

Відключення світла в Україні

Раніше в Укренерго повідомили, що від ранку 15 травня застосовуються контрольовані аварійні відключення по всій Україні.

Дивіться: Завали розбиратимуть ще два місяці: "Центренерго" показало наслідки ракетних атак на свої ТЕС. ВIДЕО

Автор: 

електроенергія (6174) ДТЕК (1981) відключення світла (1085)


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15.05.2024 09:28 Відповісти
Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 (((
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15.05.2024 10:08 Відповісти
Шо, невже ДТЕК пілюлєй отримав? Та так що і про страшилки забув? Тварюки.
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15.05.2024 09:35 Відповісти
Тобто зруйновані електростанції ніяк не впливають на енергосистему? Дивлюсь по коментарях, що дійсно людей з освітою стає все менше
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15.05.2024 09:41 Відповісти
Невже зруйновані ТЕС відновили? Чи може вони і не такі зруйновані?
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15.05.2024 09:49 Відповісти
Наверное эбонитовые палочки завезли.😎
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15.05.2024 10:00 Відповісти
 
 