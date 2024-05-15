Екстрені відключення у Києві та областях скасовано, - ДТЕК
На ранок у Києві та низці областей України скасували екстрені відключення електроенергії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДТЕК.
"Екстрені відключення - скасовано. Станом на 09:00 екстрені відключення в Києві, Київській області, на Одещині, Донеччині та Дніпропетровщині скасовано", - йдеться в повідомленні.
Зараз енергетики повертають світло в усі домівки.
Відключення світла в Україні
Раніше в Укренерго повідомили, що від ранку 15 травня застосовуються контрольовані аварійні відключення по всій Україні.
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Сергей Бойко #578883
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Андрей Фещенко #474653
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Евгений Magirus
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