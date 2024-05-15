Экстренные отключения в Киеве и областях отменены, - ДТЭК

На утро в Киеве и ряде областей Украины отменили экстренные отключения электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

"Экстренные отключения - отменены. По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены", - говорится в сообщении.

Сейчас энергетики возвращают свет во все дома.

Отключение света в Украине

Ранее в Укрэнерго сообщили, что с утра 15 мая применяются контролируемые аварийные отключения по всей Украине.

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