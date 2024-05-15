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Экстренные отключения в Киеве и областях отменены, - ДТЭК

Екстрені відключення світла скасували

На утро в Киеве и ряде областей Украины отменили экстренные отключения электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ДТЭК.

"Экстренные отключения - отменены. По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены", - говорится в сообщении.

Сейчас энергетики возвращают свет во все дома.

Отключение света в Украине

Ранее в Укрэнерго сообщили, что с утра 15 мая применяются контролируемые аварийные отключения по всей Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за нехватки электроэнергии возможны ограничения для промышленности, - Минэнерго

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Тарифы на электроэнергию (2162) ДТЭК (520) отключение света (422)


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До обеда ?
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15.05.2024 09:28 Ответить
Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 (((
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15.05.2024 10:08 Ответить
Шо, невже ДТЕК пілюлєй отримав? Та так що і про страшилки забув? Тварюки.
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15.05.2024 09:35 Ответить
Тобто зруйновані електростанції ніяк не впливають на енергосистему? Дивлюсь по коментарях, що дійсно людей з освітою стає все менше
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15.05.2024 09:41 Ответить
Невже зруйновані ТЕС відновили? Чи може вони і не такі зруйновані?
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15.05.2024 09:49 Ответить
Наверное эбонитовые палочки завезли.😎
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15.05.2024 10:00 Ответить
 
 