Вечером снова могут быть аварийные отключения электроэнергии для населения, - "Укрэнерго"

В энергосистеме из-за похолодания зафиксирован значительный дефицит. На 15 мая 2024 года запланирован рекордный объем импорта с максимальной мощностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме

По данным компании, сегодня в течение всех суток в энергосистеме есть значительный дефицит электроэнергии.

"С 06:00 потребление из-за снижения температуры снова росло. Имеющихся объемов импорта, аварийной помощи и ограничения потребления для его преодоления было недостаточно. Поэтому с 6:40 до 08:30 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, за исключением Херсонской области. По состоянию на 9:30 аварийные отключения отменены, энергопитание потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.

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Возможные аварийные отключения

По данным "Укрэнерго", при росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 - 23:00, "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей.

Также сегодня с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Аварийная помощь

Вчера, 14 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, на запрос "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.

Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00:00 до 07:00.

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Обесточивание в регионах

Также отмечается, что на утро 15 мая обесточены 418 населенных пунктов.

Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.

Напомним, 14 мая 3 21:00 до 00:00 во всех регионах Украины были внедрены контролируемые аварийные отключения электроэнергии вследствие значительного дефицита электроэнергии в системе. Также применялись контролируемые аварийные отключения по всей Украине утром 15 мая.