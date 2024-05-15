Вечером снова могут быть аварийные отключения электроэнергии для населения, - "Укрэнерго"
В энергосистеме из-за похолодания зафиксирован значительный дефицит. На 15 мая 2024 года запланирован рекордный объем импорта с максимальной мощностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Ситуация в энергосистеме
По данным компании, сегодня в течение всех суток в энергосистеме есть значительный дефицит электроэнергии.
"С 06:00 потребление из-за снижения температуры снова росло. Имеющихся объемов импорта, аварийной помощи и ограничения потребления для его преодоления было недостаточно. Поэтому с 6:40 до 08:30 Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины, за исключением Херсонской области. По состоянию на 9:30 аварийные отключения отменены, энергопитание потребителей восстановлено", - говорится в сообщении.
Возможные аварийные отключения
По данным "Укрэнерго", при росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 - 23:00, "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей.
Также сегодня с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.
Аварийная помощь
Вчера, 14 мая, для преодоления дефицита в энергосистеме, на запрос "Укрэнерго" были активированы аварийные поставки электроэнергии в Украину с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 24:00 из энергосистем Румынии, Польши, Словакии. Также, с 11:00 до 16:00, по запросу оператора энергосистемы Польши, украинская энергосистема принимала излишки электроэнергии.
Сегодня аварийная помощь от стран ЕС была применена с 00:00 до 07:00.
Обесточивание в регионах
Также отмечается, что на утро 15 мая обесточены 418 населенных пунктов.
Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.
Напомним, 14 мая 3 21:00 до 00:00 во всех регионах Украины были внедрены контролируемые аварийные отключения электроэнергии вследствие значительного дефицита электроэнергии в системе. Также применялись контролируемые аварийные отключения по всей Украине утром 15 мая.
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