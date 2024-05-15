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Новости
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Введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах, - Укрэнерго

Екстрені відключення світла 15 травня

В "Укрэнерго" сообщили об отключении электроэнергии с 19:25 до 22:00 во всех регионах. Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Киеве, Киевской области, Одесской, на Днепропетровщине и Донетчине вводятся экстренные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ

"Чрезвычайно тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения.

Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Энергетики призывают потреблять электроэнергию разумно, чтобы помочь энергосистеме.

Также читайте: Вечером снова могут быть аварийные отключения электроэнергии для населения, - "Укрэнерго"

Как сообщили в "Укрэнерго", сегодня, 15 мая, с 19:25 до 22:00 введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Напомним, что 14 мая с 21:00 до 00:00 во всех регионах Украины вводили контролируемые аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита электроэнергии в системе. Также контролируемыеаварийные отключения применялись по всей Украине с утра 15 мая.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) ДТЭК (520) отключение света (422)


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Топ комментарии
+6
Ахметов кулачонком погрожує. Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 (((
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15.05.2024 20:20
+4
Ну так те саме, що було зимою 22-23 року. Енерготеррор, як тільки НКРЕП дозволив підвищити тарифи - як бабця пошепотіла і всьо - навіть обстріли не завадили стабільному постачанню е/е. Просто диво взяло й сталося.
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15.05.2024 20:40
+4
Це 3,14...ж від ДТЕК, а не діфіціт.
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15.05.2024 22:05
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офігіти можна. з техніки ноут працює ~15 Вт/год, періодично холодильник ~150 Вт/год і лампочка 6 Вт. Скоро літо з кондиціонерами.
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15.05.2024 20:09 Ответить
Ахметов кулачонком погрожує. Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 (((
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15.05.2024 20:20 Ответить
Ну так те саме, що було зимою 22-23 року. Енерготеррор, як тільки НКРЕП дозволив підвищити тарифи - як бабця пошепотіла і всьо - навіть обстріли не завадили стабільному постачанню е/е. Просто диво взяло й сталося.
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15.05.2024 20:40 Ответить
Зимою 22-33 рр не нищили електростанції
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15.05.2024 20:51 Ответить
теплові електростанції знищені ще до 22 року ахметовськими менеджерами. якщо Бурштинську ще якось ремонтували, то інші - не дуже.
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15.05.2024 21:23 Ответить
Ві не в Трускавці навчалися? Якщо всі електростанції теплові були знищені до ударів по них, як же вони тепло в оселі давали та виробляли електроенергію? Ще напишіть, що і ДніпроГЕС і Каховська ГЕС були знищені до початку бойових дій
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15.05.2024 22:15 Ответить
ні, не в Трускавці. Загугліть, скільки енергоблоків було наприклад на Трипільській ТЕС чи Придніпровській ТЕС і скільки енергоблоків там було працюючих на початок 22 року. І так по кожній тес. офігієте.
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15.05.2024 22:20 Ответить
Якщо зараз є такі серйозні проблеми, то можна лише уявити, що буде у спеку, коли чимало людей включать кондиціонери, вентилятори і т.п. Зимою, ймовірно, світла не буде взагалі, адже цілком очевидно, що кацапня продовжить удари, добиваючи рештки того, що ще залишилось.
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15.05.2024 20:56 Ответить
Це 3,14...ж від ДТЕК, а не діфіціт.
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15.05.2024 22:05 Ответить
****** цапи, я тільки пішкипройшов від театра оперети додому на Шовковічній. ВСі бутіки, кавярні, ресторани, реклама вітріни тощо сяют, аж очі ріже, і це діфіціт еленергії?
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15.05.2024 22:04 Ответить
 
 