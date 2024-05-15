Введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах, - Укрэнерго

В "Укрэнерго" сообщили об отключении электроэнергии с 19:25 до 22:00 во всех регионах. Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в Киеве, Киевской области, Одесской, на Днепропетровщине и Донетчине вводятся экстренные отключения света.

Об этом сообщили в ДТЭК, передает Цензор.НЕТ

"Чрезвычайно тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения.



Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.



Энергетики призывают потреблять электроэнергию разумно, чтобы помочь энергосистеме.

Также читайте: Вечером снова могут быть аварийные отключения электроэнергии для населения, - "Укрэнерго"

Как сообщили в "Укрэнерго", сегодня, 15 мая, с 19:25 до 22:00 введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Напомним, что 14 мая с 21:00 до 00:00 во всех регионах Украины вводили контролируемые аварийные отключения электроэнергии из-за значительного дефицита электроэнергии в системе. Также контролируемыеаварийные отключения применялись по всей Украине с утра 15 мая.