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Новини
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Буде складно без обмежень: У Міненерго закликали готуватися до важкої зими

Герман Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Про це міністр повідомив в ефірі єдиного телемарафону.

За словами Галущенка, упродовж останніх місяців українська енергосистема зазнала найбільших пошкоджень з часів початку повномасштабної війни з Росією. Він закликав українців заощаджувати світло.

"На сьогодні ми вже втратили близько 8 ГВт потужності в системі. Якби це відбулося в будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блекаут. Ситуація складна. Але світло сьогодні є, система збалансована", – наголосив він.

Водночас, відповідаючи на запитання, чи будуть в умовах, що склалися, обмеження електропостачання споживачів, які були у 2022-2023 роках, міністр енергетик визнав, що "буде складно втримати систему без обмежень, особливо взимку".

"Треба також враховувати, що ми нині фіксуємо ситуацію станом на зараз, а ситуацію до зими з урахуванням наступних обстрілів або їх впливу на систему важко передбачити. Але очевидно, що буде ще додатковий негативний вплив на систему. Тому ситуація буде складна", – додав урядовець.

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Галущенко порадив всім споживачам готуватися до складної зими, водночас наголосив, що енергетики зроблять усе можливе, щоб вона пройшла стабільно.

Водночас, за його словами, труднощі з електропостачанням можуть бути і влітку. Утім, у цей період року балансувати систему допомагають потужності відновлюваних джерел енергії, зокрема сонячні електростанції.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

електроенергія (4235) Галущенко Герман (207) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+10
Міністр має думати як вирулити з такої ситуації, а не констатувати факти, як статист.
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13.05.2024 10:57
+7
У вас, зелених мударасів, все що стосується захисту країни, все складно і з пройобами: південь і схід прої...ли, енергосистему прої...бали, фортифікації в т.ч. під Харковом прої..ли, своїх людей навіть прої..ли. Одне ви не пройоб..те: так це дерибанити бюджет в свої бездонні кармани ..., в Україні ніби війна, але не для всіх, он купівля китайських авто зросла в 1.5 рази... Зесюр якийсь ...
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13.05.2024 11:20
+6
он воно що? біда плебсу в тому, що складно буде виключно плебсу, адже можновладці й обмежене, втім, досить широке, коло небідних людей мають кошт на генеретори й паливо.
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13.05.2024 10:58
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міністре, не анонсуй. працюй мовчки. ЕЕ в погріб не влазить
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13.05.2024 10:52 Відповісти
Міністр має думати як вирулити з такої ситуації, а не констатувати факти, як статист.
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13.05.2024 10:57 Відповісти
он воно що? біда плебсу в тому, що складно буде виключно плебсу, адже можновладці й обмежене, втім, досить широке, коло небідних людей мають кошт на генеретори й паливо.
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13.05.2024 10:58 Відповісти
"На сьогодні ми вже втратили близько 8 ГВт потужності в системі. Якби це відбулося в будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блекаут". Це ж наскільки брехлива і піарна команд Херпіду, всі свої про..би виствляє як величезені досягнення, мов якби це було в іншій країни, то їм би вже давно була хана. А де мільярди,як виділив уряд і дали пртнери на захисні споруди? Потужно, юрист керує міненерго. Він, здається з команди агента ФСБ деркача?
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13.05.2024 11:12 Відповісти
Одна Трипільська ТЕС це 3,2 ГВт. Що не так знову?
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13.05.2024 13:50 Відповісти
Та майже все не так, бо головною стратегією Верховного у період з 2019 року і по цей час є асфальт і "Велике крадівництво", а виробництво ракет, щоб захистити свої особливо важливі обєкти, а також гроші на захисні споруди просто вкрала влада. Невже помилився стратег і асфальт не захищає?
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13.05.2024 15:26 Відповісти
Яким чином це до втрачених потужностей? У вас були сумніви в цифрі, я вам написав - одна Трипільська ТЕС має майже половину зазначеної потужності. Ви почали про щось інше
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13.05.2024 15:38 Відповісти
Є сумніви, що взимку басейни в Конча-заспі будуть холодні
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13.05.2024 11:16 Відповісти
Чому не пишуть про те , що галущенко з своїю кацапською агентурою вже вимикали світло по 6 годин , потім приїхали аудитори з ЄС і це вимикання різко припинилося.
Чому жоден журналіст про це ненаписав.
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13.05.2024 11:19 Відповісти
У вас, зелених мударасів, все що стосується захисту країни, все складно і з пройобами: південь і схід прої...ли, енергосистему прої...бали, фортифікації в т.ч. під Харковом прої..ли, своїх людей навіть прої..ли. Одне ви не пройоб..те: так це дерибанити бюджет в свої бездонні кармани ..., в Україні ніби війна, але не для всіх, он купівля китайських авто зросла в 1.5 рази... Зесюр якийсь ...
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13.05.2024 11:20 Відповісти
И в ето же время ВР принимает закон о обязательном включении освещения в дневное время. Зашибись млять. Все для уничтожения Украины. Такое ощущение что сегодня Украиной правит *****.
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13.05.2024 11:25 Відповісти
Увімкнення освітлення у денний час де? Можна посилання?
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13.05.2024 11:59 Відповісти
На автівках він мав на увазі
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13.05.2024 18:16 Відповісти
На Даринку дуже красиво підсвічується стела з рекламою, я з балкона бачу
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13.05.2024 11:27 Відповісти
З1 травня в Україні набуло чинності оновлення правил дорожнього руху: відтепер є постійною вимога вмикати денні ходові вогні поза межами населених пунктів. Про це нагадав Олексій Білошицький, заступник начальника Департаменту патрульної поліції
Ето наверное тоже для економии електроенергии в военное тяжелое для Украины а особенно для народа время? А давайте еще назло врагу отопление летом включим. Пусть они там знают как нам тяжело но мы держимсо
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13.05.2024 11:35 Відповісти
Який зв'язок між увімкнутими ДХВ чи фарами із енергосистемою?
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13.05.2024 11:58 Відповісти
А ты не понимаешь что такое енергия и какая между ней связь? Скажу тебе по секрету что даже твой телефон ты запитываешь от украинской енергосистемы. А теперь представь десятки миллионов автомобилей которые по требованию *нашей* власти даже днем сжигают минимум 200Вт/час. 200Вт/час если ты не понимаешь, ето например если я включу в своем доме все освещение и даже на улице.
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13.05.2024 12:07 Відповісти
Не розумію, тому що енергосистема окремого транспортного засобу повністю автономна і живиться від вбудованого аккумулятора, заряджаємого генератором, який механічно зв'язаний із двигуном. Ви бачите мільони авто на зарядках від централізованої енергосистеми? У вас альтернативна реальність чи дуже гуманітарний склад розуму без розуміння технічної частини. Тому ви тотальну дичину пишете.
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13.05.2024 12:14 Відповісти
Вы в курсе что в Украине ездят десятки тысяч електромобилей которые напрямую подключаются к розетке? Или может обясните мне почему у меня в платежке даже за газ отдельной квитанцией требуют заплатить за доставку? Или вы в курсе что такое енергетическая безопасность и что все виды топлива в стране взаимосвязаны? И даже бензин нужно привести за тысячи километров, пропустить его через АЗС и заправить в бак чтобы он закрутил тот же генератор. Тот же бензин в Украине уже не производится в виду того что рашисты разбомбили все наши НПЗ. Видимо даже рашисты в отличие от вас в курсе от чего зависит енергостабильность в Украине. Потому что уже у нас уже вся енергетика в каком бы виде не была импортируется за валюту, которой у нас все меньше и меньше. Не будет бензина не будут ездить не только автомобили которые вы и ваша власть так ненавидите, но и станут генераторы работающие на бензине и вам даже не привезут хлеба и воды.
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13.05.2024 12:45 Відповісти
Тепер зрозумів. Для перемоги потрібно заборонити електромобілі, мобільні телефони, цивільний транспорт, бо це все негативно впливає на енергоаудит диверсифікованої системи. Ви не депутат часом? У вас наче деяке розуміння зв'язків між процессами, але відсутнє розуміння співставності масштабів систем і відповідних впливів, що приводіть до висновків в парадигмі ефекту метелика, але дуже гіперболізованих як у душевнохворих поціновувачів теорій зговору. Я як інженер енергетик в курсі багато чого, і маю сумнів що ви мені щось нове розповісте. Скажімо так що та річ про яку ми спілкуємося, може нівелюватися вимкненням на годину раніше вуличного освітлення у 1 одному місті раз на місяць. І все, а ви розводите непомірну драму зовсім не там, де вона є.
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13.05.2024 12:57 Відповісти
Вы часом не консультантом последние 30 лет при власти работаете и даете ей такие советы и такие законы принять? Потому что я вижу вы очень мудрый человек если вы предлагаете отключать уличные фонари а вместо етого включать днем свет. А я думаю почему ета страна всю жизнь из говна не может выбраться
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13.05.2024 13:04 Відповісти
Я десь пропонував удень вмикати вуличне освітлення? Мова йде про ДХВ авто і усе. Їх вплив на споживання палива я вже привів. Ваш спіч це буря в стакані.
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13.05.2024 13:06 Відповісти
А по друге увімкнення ДХВ вдень снижує у середньому кількість ДТП на 13%. Чому ви не продовжуєте порівнювати збитки від потенційних ДТП?
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13.05.2024 13:09 Відповісти
Країна із гівна не може вибратися по купі причин, одна із них це як раз невміння співставляти потенційні плюси та мінуси конкретних рішень, яке ви тут демонструєте.
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13.05.2024 13:11 Відповісти
Увімкнення ДХВ збільшує споживання палива на 1-2% у середньому, при використанні ******** LED, значно менше. Це значно менше ніж тіж кондиціонери у авто, але про них ви не бентежитесь чомусь...
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13.05.2024 13:04 Відповісти
щось в цього міністра все складно. напевно він зламався, дайте іншого
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13.05.2024 11:46 Відповісти
"Про це міністр https://www.kmu.gov.ua/news/herman-halushchenko-sytuatsiia-v-enerhosystemi-skladna-vazhlyve-oshchadlyve-spozhyvannia повідомив в ефірі єдиного телемарафону...".

Мені цікаво - а ще багато бовдурів та телепнів слухають та вірять телеМарафету "Єдині новини"?

"Він закликав українців заощаджувати світло. "

Найпростіше - то замінити цю ЗЕвладу на адекватну з професійних політиків та дипломатів ... доки ЦЕЙ та ЦІ не довели Укрраїну з полуРУЇНИ до ПОВНОЇ РУЇНИ!

Але "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. ЖЕСТЬ! Особливо , коли згадати , як цей "мудрий нарід73%" 5 років тому плювався в Папередника за те життя і ту війну!

Бідна Україна! Такі скоріш за все ЦЕЙ та його "зелені" добьють країну до ПОВНОЇ РУЇНИ ... на радість Путлу.
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13.05.2024 13:40 Відповісти

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