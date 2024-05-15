16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений, - "Укрэнерго"

Из-за увеличения потребления электроэнергии и недостаточности мощностей украинских электростанций во всех регионах Украины 16 мая введут графики почасовых отключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго"

Вводятся графики отключений

"С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений (ГПО). Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной", - говорится в сообщении.

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В чем причина ограничений

Произошло увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

"Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - добавили в "Укрэнерго".

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.