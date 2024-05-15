16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений, - "Укрэнерго"
Из-за увеличения потребления электроэнергии и недостаточности мощностей украинских электростанций во всех регионах Украины 16 мая введут графики почасовых отключений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго"
Вводятся графики отключений
"С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений (ГПО). Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной", - говорится в сообщении.
В чем причина ограничений
Произошло увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.
"Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - добавили в "Укрэнерго".
Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.
Напомним, с 22 марта возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.
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Але народу просто треба "згодувати" чергове підвищення тарифів на електрику - тому чергова "гра з рубильником".
Але народу просто треба "згодувати" чергове підвищення тарифів на електрику - тому чергова "гра з рубильником".
тобто кожна атака рашистів - тепер завжди успішна? і це при тому, що рашистських ракет меньше, ніж торік