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16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений, - "Укрэнерго"

світло

Из-за увеличения потребления электроэнергии и недостаточности мощностей украинских электростанций во всех регионах Украины 16 мая введут графики почасовых отключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрэнерго"

Вводятся графики отключений

"С 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений (ГПО). Это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной", - говорится в сообщении.

Читайте также: Введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах, - Укрэнерго

В чем причина ограничений

Произошло увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

"Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - добавили в "Укрэнерго".

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

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Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Топ комментарии
+25
От якого вони "заливають" про похолодання? Не було такого зниження температури, що люди вмикали б обігрівачі - в квартирах можна навіть в футболці ходити. Крім цього просили користуватися пралками і т.п. технікою яка багато споживає вночі, а тепер вночі теж вимикають світло. Графіків так і немає, отже, вимикатимуть, як хочуть і кого хочуть, тобто, селян, квартали з "хрущівками" та старі спальні райони. Головне, що просрали мільярди на якийсь міфічний захист, якого не було в принципі і жодна погань не була притягнута до відповідальності.
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15.05.2024 21:04
+19
За кілька днів буде +25, яке виправдання будуть шукати далі?
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15.05.2024 21:18
+18
В Києві --повний ідіотизм Пора заборонити всю світову рекламу,обмежити освітлення вітрин і вулиць Пора навчитись жити ЕКОНОМНО.
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15.05.2024 20:58
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знову продають електрику.
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15.05.2024 20:58 Ответить
В Києві --повний ідіотизм Пора заборонити всю світову рекламу,обмежити освітлення вітрин і вулиць Пора навчитись жити ЕКОНОМНО.
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15.05.2024 20:58 Ответить
Цікаво, от якщо порахувати: скільки споживає "світова" (с) реклама і калорифер/бойлер в кожній квартирі?
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16.05.2024 10:34 Ответить
От якого вони "заливають" про похолодання? Не було такого зниження температури, що люди вмикали б обігрівачі - в квартирах можна навіть в футболці ходити. Крім цього просили користуватися пралками і т.п. технікою яка багато споживає вночі, а тепер вночі теж вимикають світло. Графіків так і немає, отже, вимикатимуть, як хочуть і кого хочуть, тобто, селян, квартали з "хрущівками" та старі спальні райони. Головне, що просрали мільярди на якийсь міфічний захист, якого не було в принципі і жодна погань не була притягнута до відповідальності.
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15.05.2024 21:04 Ответить
А ти мені ще одне розкажи, навіщо в Києві почали вимикати гарячу воду, планово вимикати? При цьому хіба не зрозуміло було, що почнуть повально вмикати електробойлери? Так що в нас в енергетиці такі ж зелені довбойоби, які не можуть мислити стратигічно. ********** себе оточив такими ж членограяим
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16.05.2024 08:01 Ответить
Гарячу воду зазвичай у травні вимикають вже років 15, а ті, хто має бойлери, взагалі жековкою не користуються, бо бойлером гріти дешевше.
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16.05.2024 09:31 Ответить
Вимкнули електрику якраз тоді, коли найбільше похолодання вже минуло. Вже знов пішло потепління.
Але народу просто треба "згодувати" чергове підвищення тарифів на електрику - тому чергова "гра з рубильником".
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16.05.2024 09:39 Ответить
зелений бардак і смердючий безпрєдєл
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15.05.2024 21:11 Ответить
ракети друзів з запоребрику
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15.05.2024 21:37 Ответить
так режиСЕР продав електрику - Режисер «Слуги народу» продав електроенергію на 750 млн грн - Bihus.
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15.05.2024 21:49 Ответить
За кілька днів буде +25, яке виправдання будуть шукати далі?
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15.05.2024 21:18 Ответить
А там будуть відключення гарячої води - на профілактику, почнуть бліяти, що всі на бойлери пересіли й кондиціонери юзають..
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15.05.2024 21:30 Ответить
Це не +30, коли дійсно кондиціонери починають вмикати. Плюс, вночі в нас все одно прохолодно.
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16.05.2024 09:43 Ответить
В мене сонячна сторона, то я ще давно, коли вікна міняла - то скло тоноване з відзеркаленням ставила....то кондиціонер можна й не так часто вмикати..мікрохвильовки та електроплити багато жеруть й стара техніка..може влада почне людям стару техніку на нову міняти, з класом енергозбереження А+++))) як лампочки))
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16.05.2024 10:59 Ответить
Дуже гаряче і всі увімкнули кондиціонери, в результаті чого значно зросло спожиання
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15.05.2024 21:46 Ответить
Угу, +7..Африка..
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16.05.2024 10:52 Ответить
Жара, усі увімкнули кондиціонери.
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15.05.2024 21:47 Ответить
кондиціонери....
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15.05.2024 22:01 Ответить
Жабуриння довело країну до безодні.Титанік іде на дно.
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15.05.2024 21:43 Ответить
Укренерго на гілляку!
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15.05.2024 21:44 Ответить
Мало хто переживе зиму 2024-25 року. З такою владою і ворогів не треба а тут в наявності зовнішній ворог кацапстану і внутрішній жабуриння клоунів 95 кварталу.
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15.05.2024 21:47 Ответить
Ну , у кого приватний будинок , то тепло буде ( дрова ) , але водопостачання не буде , а без води ніяк . У мене нема колодязя , як і у сусідів , не знаю , щось придумаємо мабуть .
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15.05.2024 21:55 Ответить
Яке 16 травня , зараз сидимо без світла майже дві години ... вчора так само ...((
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15.05.2024 21:51 Ответить
Ахах у фейсбуці на сторінці дтек, видаляють коментарі за згадування великого філантропа та патріота Ахметки
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15.05.2024 22:03 Ответить
Какое еще похолодание поздней весной? Что они мелят.
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15.05.2024 22:40 Ответить
Я в шортах последние два месяца хожу. Какое похолодание) В селе у родителей да, похолодало, но в селах топят или дровами или газом. Точно не обогревателями)) Это роскошь по всем меркам.
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15.05.2024 23:22 Ответить
Вимкнули електрику якраз тоді, коли найбільше похолодання вже минуло. Вже знов пішло потепління.
Але народу просто треба "згодувати" чергове підвищення тарифів на електрику - тому чергова "гра з рубильником".
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16.05.2024 09:44 Ответить
Какие Вы непонятливые.Тарифы готовятся поднимать.Поэтому,нужно нарід выдроч... Типа-видите,нужно ремонтировать,денег нет.Тарифов действующих не хватает.Хотите без света сидеть?? Типа этого...
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16.05.2024 00:21 Ответить
шо там за надприродне споживання вдень і вночі почалось? опалювальний сезон? +9 вночі +20 вдень, дебіли чи шо? чи ахметову влучили прям в тес і ми йому тепер три такі-ж винні
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16.05.2024 01:14 Ответить
Судити керівництво Укренерго по законах воєнного часу. До стінки гадів та розстріляти. З початку на підприємствах почали економити електроенергію, тепер на громадянах. Чи не на ворога Укренерго працює?
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16.05.2024 08:12 Ответить
Взагалі то в нас війна і кацапи розвалили майже всю електрогенерацію. Чи ви не в курсі?
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16.05.2024 09:34 Ответить
Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції

тобто кожна атака рашистів - тепер завжди успішна? і це при тому, що рашистських ракет меньше, ніж торік
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16.05.2024 11:06 Ответить
 
 