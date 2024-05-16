Обмеження споживання електроенергії для населення можуть діяти й сьогодні ввечері, - Міненерго

Відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Вчора ввечері в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла. Причина – значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання через похолодання. Близько опівночі обмеження було скасовано, проте знову екстрено застосовано в окремих регіонах: Дніпропетровська область, місто Київ та Київська область, Харківська область", - йдеться в повідомленні.

Відключення можливі й у четвер, 16 травня, у період пікового навантаження.

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