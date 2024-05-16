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Обмеження споживання електроенергії для населення можуть діяти й сьогодні ввечері, - Міненерго

Відключення світла 16 травня

Відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

"Вчора ввечері в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла. Причина – значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання через похолодання. Близько опівночі обмеження було скасовано, проте знову екстрено застосовано в окремих регіонах: Дніпропетровська область, місто Київ та Київська область, Харківська область", - йдеться в повідомленні.

Відключення можливі й у четвер, 16 травня, у період пікового навантаження.

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Автор: 

електроенергія (6176) Мінекоенерго (97) відключення світла (1085)


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Почалось вчора.
Обмежене населення у всьому тепер обмежують.
Бо треба було думати в 2019 головою, а не сраков.
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16.05.2024 11:36 Відповісти
Это типа такая игра новая?) каждый день будут предупреждать о «возможных» отключениях?) Понятно что это на долго. Все тцки вынесли. Лучше бы графики дали. Хорошо бы даже на цензоре. А то все спамят ссылками на ахметовские сайты которые лежат мертвые. Мне ещё с дитем в лифте четыре часа сидеть не уперлось. Ох и дятлы...
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16.05.2024 11:43 Відповісти
А що заважає покрити дефіцит імпортом? Розподільча мережа ціла.Чи це нагнітають для населення,щоб потім народ проковтнув підняття тарифів?
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16.05.2024 11:47 Відповісти

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16.05.2024 11:59 Відповісти
Скажу більше, цей "дефіцит" буде аж доти, доки не підвищать тарифи.
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16.05.2024 13:14 Відповісти
 
 