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Ограничения потребления электроэнергии для населения могут действовать и сегодня вечером, - Минэнерго

Відключення світла 16 травня

Отключения электроэнергии для населения, которые начались 14-15 мая, могут продолжиться и в четверг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Вчера вечером во всех регионах Украины были введены аварийные отключения света. Причина - значительный дефицит мощностей в энергосистеме после российских атак, а также рост потребления из-за похолодания. Около полуночи ограничения были отменены, однако снова экстренно применены в отдельных регионах: Днепропетровская область, город Киев и Киевская область, Харьковская область", - говорится в сообщении.

Отключения возможны и в четверг, 16 мая, в период пиковой нагрузки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ бьет по энергообъектам Украины для дестабилизации ситуации в энергосистеме и деморализации украинцев, - заместитель министра энергетики Колесник

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Тарифы на электроэнергию (2163) Минэкоэнерго (35) отключение света (422)


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Почалось вчора.
Обмежене населення у всьому тепер обмежують.
Бо треба було думати в 2019 головою, а не сраков.
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16.05.2024 11:36 Ответить
Это типа такая игра новая?) каждый день будут предупреждать о «возможных» отключениях?) Понятно что это на долго. Все тцки вынесли. Лучше бы графики дали. Хорошо бы даже на цензоре. А то все спамят ссылками на ахметовские сайты которые лежат мертвые. Мне ещё с дитем в лифте четыре часа сидеть не уперлось. Ох и дятлы...
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16.05.2024 11:43 Ответить
А що заважає покрити дефіцит імпортом? Розподільча мережа ціла.Чи це нагнітають для населення,щоб потім народ проковтнув підняття тарифів?
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16.05.2024 11:47 Ответить

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16.05.2024 11:59 Ответить
Скажу більше, цей "дефіцит" буде аж доти, доки не підвищать тарифи.
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16.05.2024 13:14 Ответить
 
 