Ограничения потребления электроэнергии для населения могут действовать и сегодня вечером, - Минэнерго
Отключения электроэнергии для населения, которые начались 14-15 мая, могут продолжиться и в четверг.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.
"Вчера вечером во всех регионах Украины были введены аварийные отключения света. Причина - значительный дефицит мощностей в энергосистеме после российских атак, а также рост потребления из-за похолодания. Около полуночи ограничения были отменены, однако снова экстренно применены в отдельных регионах: Днепропетровская область, город Киев и Киевская область, Харьковская область", - говорится в сообщении.
Отключения возможны и в четверг, 16 мая, в период пиковой нагрузки.
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Обмежене населення у всьому тепер обмежують.
Бо треба було думати в 2019 головою, а не сраков.