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Новини
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Нам хронічно не вистачає генерації та імпорту. Ситуація в енергосистемі вночі і зранку була складнішою, ніж розраховували, - Yasno

світло

Наразі українській енергосистемі хронічно не вистачає генерації та об’ємів імпорту для поточного рівня споживання.

Про це повідомив у фейсбуці генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, - інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок. Піки пройшли. Київ, Дніпро та область - підключені", - зазначив він.

Також Коваленко пояснює, що ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували.

"Вчора ввечері "Укренерго" довів обсяг лімітів, які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення. Нам хронічно не вистачає генерації + імпорту для поточного рівня споживання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні діють графіки погодинних відключень, – Укренерго

"Дуже сподіваємося, що ввечері такого не відбудеться і ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках", - резюмує Коваленко. 

Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

енергетика (2577) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+14
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16.05.2024 12:38
+13
Да да ми вкурсі , з якого числа таріф піднімаєте ?
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16.05.2024 12:37
+11
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16.05.2024 13:05
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https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
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16.05.2024 12:36 Відповісти
Да да ми вкурсі , з якого числа таріф піднімаєте ?
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16.05.2024 12:37 Відповісти
З першого червня..
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16.05.2024 12:37 Відповісти
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16.05.2024 12:38 Відповісти
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16.05.2024 13:05 Відповісти
Як там зелена енергетика?
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16.05.2024 12:38 Відповісти
Питання по темі: брат Шаурми регулярно отримує компенсацію з бюджету за е/е, поставлену на ТОТ?
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16.05.2024 12:47 Відповісти
після дебільного Вироку-2019 в Україні усе - зелене там, де зрада і мародерство..
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16.05.2024 13:19 Відповісти
Згоден з Вами.

"25 апреля 2019, депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт."
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16.05.2024 15:39 Відповісти
Для нас зараз гарантією подальшого безперебійного постачання едектроенергії є.... комплекси петріот. І якомога більше.
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16.05.2024 12:40 Відповісти
Пэтриоты будут генерировать электричество? Никакое ПВО не защитит на 100%. Уничтожать надо ПУ и авиацию... Но это из области фантастики.
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16.05.2024 12:43 Відповісти
Тобто не захищати? Ну ОК. Так і запишемо
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16.05.2024 12:45 Відповісти
Генерація-зрозуміло. А з імпортом що? Європартнери знову занепокоєні?
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16.05.2024 12:46 Відповісти
Європартнерам самим не вистачає.
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16.05.2024 12:48 Відповісти
Маячня.
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16.05.2024 13:16 Відповісти
Відповідь на це має бути потужною - накупити ще електромобілів, ввімкнути кондиціонери, увімкнути повсюди яскраву рекламу і побудувати ще сонячних електростанцій та вітряків (щоб вночі та коли стихне вітер, електроенергетику рвало на частини).
А також підняти тарифи і дозволити Ахметову вивести за кордон, ще мільярд-два баксів.
І не запитувати куди поділись мільярди на захист енергосистеми.
І от тоді настане чудове, зелене, майбутнє. Правда трохи темнувате вночі.
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16.05.2024 12:48 Відповісти
"А какаяразніца єслі всє уліци асвєщєни?"
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16.05.2024 12:50 Відповісти
А ще в нас хронічні морози десь -35 і так буде аж до вересня а там морози будуть менші десь -20

Тому ми ****** зараз тариф по 10 грн за кіловат, обо ахметка вже яйка приживає що треба компенсувати за електростанції Правда?!
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16.05.2024 12:55 Відповісти
Наєма перейменувати у ****** і видати вовняну екіпіровку.
Народу, усім бажаючим, - ********* палички.
А далі все як зеледент заповідав.
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16.05.2024 13:00 Відповісти
тариф 4,5 ситуацію змінить миттєво
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16.05.2024 13:09 Відповісти
Совісті у вас немає, підарасів. Ніяк не нажеретесь, навіть під час війни розікрали гроші на захист енергосистеми. Гнидози.
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16.05.2024 13:12 Відповісти
Будуть шашлики на травневі - казав українцям 19 січня 2022 року Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , досі пам'ятаємо смак тих шашликів . Схоже , є велика ймовірнісь , що мешканці міст в найближчу зиму будут грітися та готувати їжу на багаттях у дворах, бо Орда позбавить міста електрики та газу.

Оце сходив Вова в Президенти - країна напівзруйнована та йде до Повної Руїни! Та щей палкой не виженеш ЙОГО зі влади - так подобається влада ЙОМУ та його ЗЕшмурдяку !

А Путло ? Та що Путло ... ВОНО таким було завжди з 2000 року . Треба вміти працювати с таким маніаком , щоб маніак не зірвався в чергову істерику. Папередник вмів працювати , але "мудрому наріду73%" це дуже не подобалось - ось і маємо!

І , на жаль, це ще не кінець , бо ЦЕЙ та ЦІ нікуди з влади зникати не збираються ... доки Путло не перетворить Україну в ПОВНУ РУЇНУ!

А "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. Ахметова (володар ДТЕК ) та таких, як він , ЗЕвлада також влаштовує.

Сумно, дуже сумно.!
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16.05.2024 13:43 Відповісти
Імпорт не вигідний. Бо потрібно платити з бюджету. А це святе! Бо тоді на дерибан буде менше грошей!
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16.05.2024 13:43 Відповісти
Цікаво, а як там у Козині, Конча-Заспі? Є електрика, чи діють графіки відключення?
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16.05.2024 14:32 Відповісти
Звичайно є великі проблеми, але час від часу, без зрозумілої аргументації, стає гірше, страшенно все погано і всім стає ясно, що дуже потрібно сильно підняти ціни. Погано буде і після цього, але про це просто будуть мовчати(деякий час).
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16.05.2024 14:51 Відповісти
Вимикайте скиглика,витягуйте гроші з офшорів і купляйте газотурбінні установки на 10-150 МВт.їх можна встановити за 2-3 місяця по всій країні сотнями і зняти навантаження на енергосистему.
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16.05.2024 14:54 Відповісти
А їм це не вигідно. Їм вигідно тарифи піднімати до ринкової ціни і закупляти е/е з закордону. Тому й тероризують населення, бо Міненерго ще роздумує, чи підвищувати тарифи. На третій рік війни вже можна було не путіних пиняти, а справді, закупити газотурбінні установки, та розвантажити ситему. Але навіщо?
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16.05.2024 16:22 Відповісти
 
 