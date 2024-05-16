Нам хронічно не вистачає генерації та імпорту. Ситуація в енергосистемі вночі і зранку була складнішою, ніж розраховували, - Yasno
Наразі українській енергосистемі хронічно не вистачає генерації та об’ємів імпорту для поточного рівня споживання.
Про це повідомив у фейсбуці генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, - інформує Цензор.НЕТ.
"Ранок. Піки пройшли. Київ, Дніпро та область - підключені", - зазначив він.
Також Коваленко пояснює, що ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували.
"Вчора ввечері "Укренерго" довів обсяг лімітів, які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення. Нам хронічно не вистачає генерації + імпорту для поточного рівня споживання", - йдеться у повідомленні.
"Дуже сподіваємося, що ввечері такого не відбудеться і ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках", - резюмує Коваленко.
Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.
Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
"25 апреля 2019, депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт."
А також підняти тарифи і дозволити Ахметову вивести за кордон, ще мільярд-два баксів.
І не запитувати куди поділись мільярди на захист енергосистеми.
І от тоді настане чудове, зелене, майбутнє. Правда трохи темнувате вночі.
Тому ми ****** зараз тариф по 10 грн за кіловат, обо ахметка вже яйка приживає що треба компенсувати за електростанції Правда?!
Народу, усім бажаючим, - ********* палички.
А далі все як зеледент заповідав.
Оце сходив Вова в Президенти - країна напівзруйнована та йде до Повної Руїни! Та щей палкой не виженеш ЙОГО зі влади - так подобається влада ЙОМУ та його ЗЕшмурдяку !
А Путло ? Та що Путло ... ВОНО таким було завжди з 2000 року . Треба вміти працювати с таким маніаком , щоб маніак не зірвався в чергову істерику. Папередник вмів працювати , але "мудрому наріду73%" це дуже не подобалось - ось і маємо!
І , на жаль, це ще не кінець , бо ЦЕЙ та ЦІ нікуди з влади зникати не збираються ... доки Путло не перетворить Україну в ПОВНУ РУЇНУ!
А "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. Ахметова (володар ДТЕК ) та таких, як він , ЗЕвлада також влаштовує.
Сумно, дуже сумно.!