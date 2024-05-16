Нам хронічно не вистачає генерації та імпорту. Ситуація в енергосистемі вночі і зранку була складнішою, ніж розраховували, - Yasno

Наразі українській енергосистемі хронічно не вистачає генерації та об’ємів імпорту для поточного рівня споживання.

Про це повідомив у фейсбуці генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко, - інформує Цензор.НЕТ.

"Ранок. Піки пройшли. Київ, Дніпро та область - підключені", - зазначив він.

Також Коваленко пояснює, що ситуація вночі та зранку виявилася складнішою, ніж колеги розраховували.

"Вчора ввечері "Укренерго" довів обсяг лімітів, які би дозволили працювати в графіках, але згодом вночі і зранку ці обсяги обмежень ще кілька разів коригувалися. Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення. Нам хронічно не вистачає генерації + імпорту для поточного рівня споживання", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні діють графіки погодинних відключень, – Укренерго

"Дуже сподіваємося, що ввечері такого не відбудеться і ми зможемо пройти черговий пік спокійно хоча би в графіках", - резюмує Коваленко.

Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.