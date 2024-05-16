Нам хронически не хватает генерации и импорта. Ситуация в энергосистеме ночью и утром была сложнее, чем рассчитывали - Yasno
Сейчас украинской энергосистеме хронически не хватает генерации и объемов импорта для текущего уровня потребления.
Об этом сообщил в фейсбуке генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, - информирует Цензор.НЕТ.
"Утро. Пики прошли. Киев, Днепр и область - подключены", - отметил он.
Также Коваленко объясняет, что ситуация ночью и утром оказалась сложнее, чем коллеги рассчитывали.
"Вчера вечером "Укрэнерго" довел объем лимитов, которые бы позволили работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения. Нам хронически не хватает генерации + импорта для текущего уровня потребления", - говорится в сообщении.
"Очень надеемся, что вечером такого не произойдет и мы сможем пройти очередной пик спокойно хотя бы в графиках", - резюмирует Коваленко.
Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, которые начались 14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.
Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
"25 апреля 2019, депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт."
А також підняти тарифи і дозволити Ахметову вивести за кордон, ще мільярд-два баксів.
І не запитувати куди поділись мільярди на захист енергосистеми.
І от тоді настане чудове, зелене, майбутнє. Правда трохи темнувате вночі.
Тому ми ****** зараз тариф по 10 грн за кіловат, обо ахметка вже яйка приживає що треба компенсувати за електростанції Правда?!
Народу, усім бажаючим, - ********* палички.
А далі все як зеледент заповідав.
Оце сходив Вова в Президенти - країна напівзруйнована та йде до Повної Руїни! Та щей палкой не виженеш ЙОГО зі влади - так подобається влада ЙОМУ та його ЗЕшмурдяку !
А Путло ? Та що Путло ... ВОНО таким було завжди з 2000 року . Треба вміти працювати с таким маніаком , щоб маніак не зірвався в чергову істерику. Папередник вмів працювати , але "мудрому наріду73%" це дуже не подобалось - ось і маємо!
І , на жаль, це ще не кінець , бо ЦЕЙ та ЦІ нікуди з влади зникати не збираються ... доки Путло не перетворить Україну в ПОВНУ РУЇНУ!
А "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. Ахметова (володар ДТЕК ) та таких, як він , ЗЕвлада також влаштовує.
Сумно, дуже сумно.!