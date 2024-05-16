Нам хронически не хватает генерации и импорта. Ситуация в энергосистеме ночью и утром была сложнее, чем рассчитывали - Yasno

Сейчас украинской энергосистеме хронически не хватает генерации и объемов импорта для текущего уровня потребления.

Об этом сообщил в фейсбуке генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, - информирует Цензор.НЕТ.

"Утро. Пики прошли. Киев, Днепр и область - подключены", - отметил он.

Также Коваленко объясняет, что ситуация ночью и утром оказалась сложнее, чем коллеги рассчитывали.

"Вчера вечером "Укрэнерго" довел объем лимитов, которые бы позволили работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения. Нам хронически не хватает генерации + импорта для текущего уровня потребления", - говорится в сообщении.

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"Очень надеемся, что вечером такого не произойдет и мы сможем пройти очередной пик спокойно хотя бы в графиках", - резюмирует Коваленко.

Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, которые начались 14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.