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Нам хронически не хватает генерации и импорта. Ситуация в энергосистеме ночью и утром была сложнее, чем рассчитывали - Yasno

світло

Сейчас украинской энергосистеме хронически не хватает генерации и объемов импорта для текущего уровня потребления.

Об этом сообщил в фейсбуке генеральный директор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, - информирует Цензор.НЕТ.

"Утро. Пики прошли. Киев, Днепр и область - подключены", - отметил он.

Также Коваленко объясняет, что ситуация ночью и утром оказалась сложнее, чем коллеги рассчитывали.

"Вчера вечером "Укрэнерго" довел объем лимитов, которые бы позволили работать в графиках, но впоследствии ночью и утром эти объемы ограничений еще несколько раз корректировались. Утром мы безнадежно вывалились из лимитов, поэтому применялись экстренные отключения. Нам хронически не хватает генерации + импорта для текущего уровня потребления", - говорится в сообщении.

Также читайте: Ограничения потребления электроэнергии для населения могут действовать и сегодня вечером, - Минэнерго

"Очень надеемся, что вечером такого не произойдет и мы сможем пройти очередной пик спокойно хотя бы в графиках", - резюмирует Коваленко.

Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, которые начались 14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

Автор: 

энергетика (2551) отключение света (422)


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Топ комментарии
+14
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16.05.2024 12:38
+13
Да да ми вкурсі , з якого числа таріф піднімаєте ?
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16.05.2024 12:37
+11
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16.05.2024 13:05
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Простими словами про РЕАЛЬНУ ПРАВДУ СЬОГОДЕННЯ!!
https://dl-news.defence-line.org/?p=30438
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16.05.2024 12:36 Ответить
Да да ми вкурсі , з якого числа таріф піднімаєте ?
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16.05.2024 12:37 Ответить
З першого червня..
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16.05.2024 12:37 Ответить
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16.05.2024 12:38 Ответить
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16.05.2024 13:05 Ответить
Як там зелена енергетика?
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16.05.2024 12:38 Ответить
Питання по темі: брат Шаурми регулярно отримує компенсацію з бюджету за е/е, поставлену на ТОТ?
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16.05.2024 12:47 Ответить
після дебільного Вироку-2019 в Україні усе - зелене там, де зрада і мародерство..
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16.05.2024 13:19 Ответить
Згоден з Вами.

"25 апреля 2019, депутаты Верховной Рады проголосовали законопроект 8449-д, который отменил "зеленый" тариф для всех наземных домашних СЭС мощностью до 30 кВт."
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16.05.2024 15:39 Ответить
Для нас зараз гарантією подальшого безперебійного постачання едектроенергії є.... комплекси петріот. І якомога більше.
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16.05.2024 12:40 Ответить
Пэтриоты будут генерировать электричество? Никакое ПВО не защитит на 100%. Уничтожать надо ПУ и авиацию... Но это из области фантастики.
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16.05.2024 12:43 Ответить
Тобто не захищати? Ну ОК. Так і запишемо
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16.05.2024 12:45 Ответить
Генерація-зрозуміло. А з імпортом що? Європартнери знову занепокоєні?
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16.05.2024 12:46 Ответить
Європартнерам самим не вистачає.
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16.05.2024 12:48 Ответить
Маячня.
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16.05.2024 13:16 Ответить
Відповідь на це має бути потужною - накупити ще електромобілів, ввімкнути кондиціонери, увімкнути повсюди яскраву рекламу і побудувати ще сонячних електростанцій та вітряків (щоб вночі та коли стихне вітер, електроенергетику рвало на частини).
А також підняти тарифи і дозволити Ахметову вивести за кордон, ще мільярд-два баксів.
І не запитувати куди поділись мільярди на захист енергосистеми.
І от тоді настане чудове, зелене, майбутнє. Правда трохи темнувате вночі.
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16.05.2024 12:48 Ответить
"А какаяразніца єслі всє уліци асвєщєни?"
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16.05.2024 12:50 Ответить
А ще в нас хронічні морози десь -35 і так буде аж до вересня а там морози будуть менші десь -20

Тому ми ****** зараз тариф по 10 грн за кіловат, обо ахметка вже яйка приживає що треба компенсувати за електростанції Правда?!
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16.05.2024 12:55 Ответить
Наєма перейменувати у ****** і видати вовняну екіпіровку.
Народу, усім бажаючим, - ********* палички.
А далі все як зеледент заповідав.
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16.05.2024 13:00 Ответить
тариф 4,5 ситуацію змінить миттєво
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16.05.2024 13:09 Ответить
Совісті у вас немає, підарасів. Ніяк не нажеретесь, навіть під час війни розікрали гроші на захист енергосистеми. Гнидози.
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16.05.2024 13:12 Ответить
Будуть шашлики на травневі - казав українцям 19 січня 2022 року Найвеличніший Лідер ********** .... ну-ну , досі пам'ятаємо смак тих шашликів . Схоже , є велика ймовірнісь , що мешканці міст в найближчу зиму будут грітися та готувати їжу на багаттях у дворах, бо Орда позбавить міста електрики та газу.

Оце сходив Вова в Президенти - країна напівзруйнована та йде до Повної Руїни! Та щей палкой не виженеш ЙОГО зі влади - так подобається влада ЙОМУ та його ЗЕшмурдяку !

А Путло ? Та що Путло ... ВОНО таким було завжди з 2000 року . Треба вміти працювати с таким маніаком , щоб маніак не зірвався в чергову істерику. Папередник вмів працювати , але "мудрому наріду73%" це дуже не подобалось - ось і маємо!

І , на жаль, це ще не кінець , бо ЦЕЙ та ЦІ нікуди з влади зникати не збираються ... доки Путло не перетворить Україну в ПОВНУ РУЇНУ!

А "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. Ахметова (володар ДТЕК ) та таких, як він , ЗЕвлада також влаштовує.

Сумно, дуже сумно.!
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16.05.2024 13:43 Ответить
Імпорт не вигідний. Бо потрібно платити з бюджету. А це святе! Бо тоді на дерибан буде менше грошей!
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16.05.2024 13:43 Ответить
Цікаво, а як там у Козині, Конча-Заспі? Є електрика, чи діють графіки відключення?
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16.05.2024 14:32 Ответить
Звичайно є великі проблеми, але час від часу, без зрозумілої аргументації, стає гірше, страшенно все погано і всім стає ясно, що дуже потрібно сильно підняти ціни. Погано буде і після цього, але про це просто будуть мовчати(деякий час).
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16.05.2024 14:51 Ответить
Вимикайте скиглика,витягуйте гроші з офшорів і купляйте газотурбінні установки на 10-150 МВт.їх можна встановити за 2-3 місяця по всій країні сотнями і зняти навантаження на енергосистему.
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16.05.2024 14:54 Ответить
А їм це не вигідно. Їм вигідно тарифи піднімати до ринкової ціни і закупляти е/е з закордону. Тому й тероризують населення, бо Міненерго ще роздумує, чи підвищувати тарифи. На третій рік війни вже можна було не путіних пиняти, а справді, закупити газотурбінні установки, та розвантажити ситему. Але навіщо?
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16.05.2024 16:22 Ответить
 
 