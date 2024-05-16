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Новини
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По всій Україні діють графіки погодинних відключень світла, – "Укренерго"

світло

В українській енергосистемі більшу частину доби зберігається значний дефіцит. Тож 16 травня в усіх регіонах країни діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Більшу частину доби в енергосистемі зберігається значний дефіцит електроенергії. Диспетчерський центр "Укренерго" довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 00:00 в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень.

Отримати інформацію про те, як саме діятимуть обмеження, можна в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах, пояснили в компанії.

Як додали в "Укренерго", минулої доби, 15 травня, з 19:25 до 22:00 були застосовані аварійні відключення промислових та побутових споживачів по всій країни. Але, через зростання споживання, ці обмеження були подовжені до 23:40.

Для подолання дефіциту в енергосистемі вчора було активовано аварійне постачання електроенергії з енергосистем Румунії, Польщі та Словаччини. Також, з 10:00 до 17:00, на запит оператора енергосистеми Польщі, українська енергосистема приймала надлишки електроенергії.

Сьогодні аварійна допомога від країн ЄС була застосована з 00:00 до 01:00.

Крім того, упродовж доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови планується імпрт електроенергії загальним обсягом 23 488 МВт-год.

Як повідмолялося, ввечері 14 травня вперше за довгий час в усіх регіонах України було запроваджено аварійні відключення світла. Причиною відключень стали значний дефіцит потужностей в енергосистемі після російських атак, а також зростання споживання електроенергії через похолодання.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

електроенергія (4233) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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Тільки графіків немає, але вони діють
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16.05.2024 13:37 Відповісти
А що ж воно взимку буде ? Схоже , є велика ймовірнісь , що мешканці міст в найближчу зиму будут грітися та готувати їжу на багаттях у дворах, бо Орда позбавить міста електрики та газу.

Оце сходив Вова в Президенти - країна напівзруйнована та йде до Повної Руїни! Та ще й палкой не виженеш ЙОГО з Президентського крісла - так подобається влада ЦЬОМУ та його ЗЕшмурдяку !

А "мудрий нарід73%" досі задоволено мовчить, демонструючи , що ця ЗЕвлада його влаштовує. Ахметова (володар ДТЕК ) та таких, як він , ЗЕвлада також влаштовує.
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16.05.2024 13:46 Відповісти

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