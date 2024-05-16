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Нынешние ограничения в энергетике могут продолжаться до августа-сентября, - советник Шмыгаля Бойко

світло

Отключения электроэнергии для населения, которые начались 14 мая 2024 года, продлятся до августа-сентября. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах.

Об этом заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить об ограничениях, начавшихся сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - сказал он.

В частности, по его словам, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Снизится также нагрузка на энергосистему за счет все еще теплой, но уже не жаркой погоды.

"Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода", - отметил Бойко.

Он также объяснил, что со снижением температуры население начало активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.

"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключение потребителей", - сказал советник премьера.

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Отключение света для населения

Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, которые начались 14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

Автор: 

энергетика (2551) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+7
Потім почнеться зимній період. Повнодупний. Населення буде діставати дуже мало електроенергії, але платити будуть дуже багато. Бо олігархи не збираються втрачати прибуток. Не для того вони артиста у владу тягнули.
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16.05.2024 13:39
+5
Та ти шо? А потім опалювальний сезон...і до весни по дві години світла.
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16.05.2024 13:34
+5
Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

ви відчуваєте глибину піздеця?
кацапський утирок, котрий повинен бути щоденно катованим у сбу, радник шмигаля!
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16.05.2024 13:45
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Правила форума Совет форумчан
Да нііі,мабуть до березня !
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16.05.2024 13:34 Ответить
Коли ахметов тариф підвищить, то й вимикати перестануть.
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16.05.2024 14:38 Ответить
Та ти шо? А потім опалювальний сезон...і до весни по дві години світла.
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16.05.2024 13:34 Ответить
Кожен день за світло - готують населення до піднятя цін
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16.05.2024 13:36 Ответить
Яка різниця яка ціна, якщо будуть маштабні відключення енергії по декілька годин, а може й більше?
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16.05.2024 14:01 Ответить
Для мене є різниця - шо платити 500грн - шо 1000 - пенсія 2725грн
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16.05.2024 14:06 Ответить
Смішно? - та норм - світ сміявся і не здох
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16.05.2024 14:11 Ответить
Різниця у тому, що якщо трохи повідключати (навіть якщо немає необхідності), то для зебілів вже немає різниці яка буде ціна.
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16.05.2024 14:09 Ответить
Надихнувся твоєю зебільною маячнею...
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16.05.2024 14:35 Ответить
А що там з ахмєткой, прибутки впали, чи за прогнозоване збільшення тарифів для населення та ьізнесу його кишеня не постраждає!
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16.05.2024 13:37 Ответить
Ахметов не власник перерахованих електростанцій
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16.05.2024 13:48 Ответить
До чого тут саме Ахмєтов? Якраз у Ахмєтова більшість генерації знищено.
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16.05.2024 14:02 Ответить
де ви, пралєтарії, беретесь в таких кількістях ?

ахмєтка тобі ***** не винен від слова *****. Не хочеш купляти в нього електрику - не купляй. Зроби свою і сам собі продавай по дві копійки за мегават
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16.05.2024 14:11 Ответить
ботоферма ахметки підтягнулась
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16.05.2024 14:39 Ответить
очінь і очінь ботоферма ахмєтки

і тільки мудрий нарід ламає систему.

систему жизнєдєятельності.

суки ви, ібануті на всю голову.

іди сам собі ліктрічество трєнієм об члєн виробляй а у ахмєтки нічого не купуй.
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16.05.2024 14:44 Ответить
Потім почнеться зимній період. Повнодупний. Населення буде діставати дуже мало електроенергії, але платити будуть дуже багато. Бо олігархи не збираються втрачати прибуток. Не для того вони артиста у владу тягнули.
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16.05.2024 13:39 Ответить
Які саме олігархи? Залишилась державна атомка і державна гідро. Приватна і державна теплова майже вся знищена.
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16.05.2024 14:04 Ответить
чомусь мені згадалась Трипільська ТЕС.
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16.05.2024 13:40 Ответить
Коли всі без світла, а в бідній хатинці прикоритних, заживлених також і від Укразалізниці, запрацював полив газону, розумієш, що ще не всі потужності втрачено. Зате головні вокзали вимикають від освітлення задля економії.
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16.05.2024 13:43 Ответить
І басейни працюють..і вся ілюмінація
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16.05.2024 13:47 Ответить
А потім будуть або в рази більші обмеження, або взагалі не буде світла? Бо в те, що до цього часу відремонтують пошкодження хоча б частково якось не віриться. А от підняти тариф - інша справа, це вони встигнуть.
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16.05.2024 13:44 Ответить
Про це заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

ви відчуваєте глибину піздеця?
кацапський утирок, котрий повинен бути щоденно катованим у сбу, радник шмигаля!
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16.05.2024 13:45 Ответить
герой України між іншим....
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16.05.2024 13:49 Ответить
Перейшов за посиланням до першоджерела, то виявилося, що то інший Юра Бойко, не риг...
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16.05.2024 13:54 Ответить
по перше, до чого тут Ргсіянин?
по друге, шо це змінює? не треба катувати того бойка?
чи, цей бойко, ще не настільки вкрав, що б їх відрізняти?
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16.05.2024 14:13 Ответить
як я втомився спілкуватися з дегенератами?
до чого тут Ргосіянин?
де саме вкид?
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16.05.2024 14:26 Ответить
у тебе коли закінчується інтилект ти починаєш клеймить співрозмовників расіянами ? круто,телепень.
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16.05.2024 14:36 Ответить
Тобто ці уй0бки зупинятись не збираються і хочуть народ ще відключенням світла давити.

Цікаво коли вже отруйний газ у хати запускати будуть, це вже з вересня чи раніше?
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16.05.2024 13:51 Ответить
А є просте рішення, щоб поліпшити ситуацію влітку: не вмикайте кондиціонери.
Ні, війна війною, побутовий комфорт в першу чергу.
Ще на європейців обурюємось.
Самі не краще.
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16.05.2024 13:51 Ответить
Перфоратором стіни також бажано поменше довбити... Взимку 2022-2023 якісь пєрєсєлєнци в моєму будинку ремонт робили. Тільки включили світло, воно вже х..ярить стіну!
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16.05.2024 13:56 Ответить
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16.05.2024 13:58 Ответить
Щось таке вже було на початку війни. Заборони на ремонт квартир під час комендантської години, начебто.
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16.05.2024 14:01 Ответить
"не вмикайте кондиціонери" - це не допоможе.
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16.05.2024 13:59 Ответить
Влітку і до війни мережі були перевантажені саме через кондиціонери.
Кріп побутових є ще центральні СКВ у ТРЦ і магазинах. От вони жеруть десятки кіловатт. Можна як мінімум температуру вихідного повітря добряче підняти.
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16.05.2024 14:03 Ответить
тоді продукти чмєхнуть
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16.05.2024 14:57 Ответить
Підняти температуру можна до 25 градусів. Часто тримають 20 і навіть нижче.
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16.05.2024 14:59 Ответить
у продуктовому? успіхів!
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16.05.2024 14:59 Ответить
Ні, у речовому. Сам знаю, місцеві ТРЦ, де під їжею в кращому разі 10% площі, тримають повітря таким, що хоч куртку вдягай.
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16.05.2024 15:02 Ответить
Він також пояснив, що зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади.
Які ще обігрівальні прилади? Він ідіот? Не мороз же на вулиці! Я в панельці бетонній живу і в мене +24 в хаті зараз!
І так, по цій логіці, коли завтра-післязавтра потепліє, то світло перестануть вимикати, чи як?
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16.05.2024 13:52 Ответить
Как насчет холодильников, систем хранения продуктов, систем подачи воды и орошения, что будет с животноводстом без подачи воды??
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16.05.2024 13:58 Ответить
Згадайте, скільки різноманітних (та потужних) генераторів передали Україні ще взимку 22/23-го років. Передали якраз для забезпечення роботи критичної інфраструктури. І де вони?
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16.05.2024 14:02 Ответить
Поки буде ахметов з клоуном і дєрмаком ото все і буде....
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16.05.2024 13:59 Ответить
Электростанции раз..бали уже почти месяц назад,но вспомнили о том что дефицит энергии только сейчас.Не кажется ли Вам это странным???
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16.05.2024 13:59 Ответить
Понизилася температура, якщо ви не помітили. І дійсно багато хто почав вмикати обігрівачі та кондиціонери (на обігрів).
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16.05.2024 14:03 Ответить
Ну це дурні люди... Ну я навіть зараз у шортах в хаті без обігрівача (а кондиціонера в мене і нема).
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16.05.2024 14:24 Ответить
Коли почнеться спека - кондьори запрацюють в усіх, хто їх має.
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16.05.2024 14:18 Ответить
пройшла інфа,що ахметка продає електрику в Румунію і Угорщину.це ж не по 2.60
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16.05.2024 14:26 Ответить
Ну то може й відключають, щоб більше продати, а зебілам окуїтєльниє історії розповідають.
Ну а що... змогли у 2019... зможуть і кожен день.
На то і вигадала деградація зебіла, щоб різний непотріб ним користувався...таке життя
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16.05.2024 14:42 Ответить
в 22 році теж ******* що розбомблена генерація,а самі за кордон гнали електрику.а бидло вірить і тихенько хрюкає.
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16.05.2024 14:45 Ответить
Так і є
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16.05.2024 14:54 Ответить
Нє, ну Трипільська ТЕС таки не паше, допустимо, вона стрьомно виглядає. Їздили на рибалку, то навіть з іншого берега Дніпра видно, що вони жортско отримала.
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16.05.2024 14:55 Ответить
Правда, є один нюанс - Трипільська ТЕС НЕ НАЛЕЖИТЬ Ахметову. Це одна з небагатьох ТЕС, які не його...
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16.05.2024 14:56 Ответить
А звідки така впевненість??? Будь-якої миті може прилетіти балістика і це може стати перманентним явищем.
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16.05.2024 14:36 Ответить
Впевненість, тому що брехню розповідають
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16.05.2024 14:43 Ответить
Ахметов кулачонком погрожує. Все тут зрозуміло: злодюга, мафіозі та вбивця ахметов шантажує всю країну, щоб під час війни вдвічі підняти тариф. Це ж треба за реверс Європі платити, і не буде вигоди 500 відсотків, а лише 200 (((
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16.05.2024 14:52 Ответить
****** підараси, роблять країну непридатною для життя. Ззовні - кацапня, зсередині - упирі, яким Україна нах не потрібна.
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16.05.2024 16:00 Ответить
 
 