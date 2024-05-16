Нынешние ограничения в энергетике могут продолжаться до августа-сентября, - советник Шмыгаля Бойко
Отключения электроэнергии для населения, которые начались 14 мая 2024 года, продлятся до августа-сентября. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах.
Об этом заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если говорить об ограничениях, начавшихся сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - сказал он.
В частности, по его словам, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Снизится также нагрузка на энергосистему за счет все еще теплой, но уже не жаркой погоды.
"Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода", - отметил Бойко.
Он также объяснил, что со снижением температуры население начало активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.
"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключение потребителей", - сказал советник премьера.
Отключение света для населения
Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, которые начались 14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.
Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.
Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.
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ахмєтка тобі ***** не винен від слова *****. Не хочеш купляти в нього електрику - не купляй. Зроби свою і сам собі продавай по дві копійки за мегават
і тільки мудрий нарід ламає систему.
систему жизнєдєятельності.
суки ви, ібануті на всю голову.
іди сам собі ліктрічество трєнієм об члєн виробляй а у ахмєтки нічого не купуй.
ви відчуваєте глибину піздеця?
кацапський утирок, котрий повинен бути щоденно катованим у сбу, радник шмигаля!
по друге, шо це змінює? не треба катувати того бойка?
чи, цей бойко, ще не настільки вкрав, що б їх відрізняти?
до чого тут Ргосіянин?
де саме вкид?
Цікаво коли вже отруйний газ у хати запускати будуть, це вже з вересня чи раніше?
Ні, війна війною, побутовий комфорт в першу чергу.
Ще на європейців обурюємось.
Самі не краще.
Кріп побутових є ще центральні СКВ у ТРЦ і магазинах. От вони жеруть десятки кіловатт. Можна як мінімум температуру вихідного повітря добряче підняти.
Які ще обігрівальні прилади? Він ідіот? Не мороз же на вулиці! Я в панельці бетонній живу і в мене +24 в хаті зараз!
І так, по цій логіці, коли завтра-післязавтра потепліє, то світло перестануть вимикати, чи як?
Ну а що... змогли у 2019... зможуть і кожен день.
На то і вигадала деградація зебіла, щоб різний непотріб ним користувався...таке життя