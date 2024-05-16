Нынешние ограничения в энергетике могут продолжаться до августа-сентября, - советник Шмыгаля Бойко

Отключения электроэнергии для населения, которые начались 14 мая 2024 года, продлятся до августа-сентября. Зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах.

Об этом заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если говорить об ограничениях, начавшихся сутки назад, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", - сказал он.

В частности, по его словам, в этот период атомная генерация будет выходить из активной фазы ремонтов, а в энергосистеме еще будет присутствовать большое количество солнечной генерации. Снизится также нагрузка на энергосистему за счет все еще теплой, но уже не жаркой погоды.

"Если говорить о мае, то эти ограничения могли начаться чуть позже, если бы не такая холодная погода", - отметил Бойко.

Он также объяснил, что со снижением температуры население начало активно использовать обогревательные приборы и в энергосистеме образовался дефицит даже с учетом активного импорта электроэнергии.

"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключение потребителей", - сказал советник премьера.

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Отключение света для населения

Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, которые начались 14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.