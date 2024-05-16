Дефицит в энергосистеме будет сохраняться в течение двух лет, - Харченко
По меньшей мере следующие два года Украине придется жить с дефицитом электроэнергии. И это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.
Он отметил, что сейчас высоковольтные сети передачи электроэнергии находятся в значительно лучшем состоянии, чем электростанции. Поэтому долгосрочных угроз от сетей значительно меньше, чем от производства электричества.
"Дефицит мощности будет сохраняться даже в том случае, если энергетики починят часть разбитых российскими атаками энергоблоков", - добавил Харченко.
Напомним, советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко сегодня, 16 мая, заявил, что отключения электроэнергии для населения, которые начались 14 мая 2024 года, продлятся до августа-сентября. А зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах.
Удары по украинской энергетике
С 22 марта 2024 года российские захватчики возобновили массированные российские атаки на энергетические объекты Украины. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.
В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед". Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.
7 мая войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области.
В ночь на 4 мая враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. В результате обесточилась подстанция, а вместе с ней - две шахты (людей на поверхность не выводили), а также водоканал, промышленные и бытовые потребители.
11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
Группа ДТЭК сообщила, что потеряла 80% генерирующих мощностей компании, из-за российских атак 22 и 29 марта. Вообще с начала полномасштабного вторжения россияне почти 180 раз обстреляли ТЭС ДТЭК.
В Харькове оккупанты полностью разрушили ТЭЦ-5, которая была основным источником тепла в городе. Также в Харьковской области ракетными обстрелами уничтожена Змиевская ТЭС.
22 марта рашисты атаковали Запорожье. Враг попал 8 ракетами по ДнепроГЭС. Плотина выдержала, однако оборудование было разрушено. ДнепроГЭС потеряла обе электростанции.
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І що, знову будуть працювати, починаючи із 2024- го ?
Нормальним станом буде пару "наємів, ******** і пр." натягнутих шоколадними вічками на глобус.
И вот тогда будет шанс.
Що ви курите? Чим ви розумніші за цих зебілів з їхніми галущенками?
В ноябре 2022 г. была разработана стратегия быстрого восстановления поврежденной энергетики, защиты существующей и строительстве резервных и паралельных источников энергоснабжения. На основании этой стратегии были разработаны четкие планы для всех энергокомпаний, подрядчиков и субподрядчиков. Определены источники финансирования. Выполнение плана ежемесячно проверялось и контролировалось специальной инспекцией министерства энергетики Украины.
Это моя фантазия. На самом деле, небыло сделано НИКУЯ. Ну как "никуя" ... Сделали 10% от того что необходимо было сделать и что можно было сделать. Результаты мы сейчас наблюдаем.
Средняя з/п, которую предлагают электрикам ДТЭК - 16 000 грн/мес. (ворк.юа). Работать, говорите, некому ... Ню, ню.
Як тільки шухер Херпіду заскоче,
Поїде він туди, куди захоче!!!
Бо буде Вова цей нарід дурити,
Та скаже, що ті хочуть його вбити.
Складе картки із пластику маленькі,
На яких суми сім нулів кругленькі…
Бо нал валюти й золота пів тони
Проїхали давно через кордони,
В його послів дипломатичні ксіви
І шлях в обітовані землі і Мальдіви…
А ви тут залишайтесь в цих руїнах,
Квітущої колись тут України!!!
15.05.2024 р.
Анатолій Березенський