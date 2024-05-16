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Новости
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Дефицит в энергосистеме будет сохраняться в течение двух лет, - Харченко

Удар по енергооб’єктах: наслідки для України

По меньшей мере следующие два года Украине придется жить с дефицитом электроэнергии. И это будет просто нормальным состоянием для украинской энергосистемы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Он отметил, что сейчас высоковольтные сети передачи электроэнергии находятся в значительно лучшем состоянии, чем электростанции. Поэтому долгосрочных угроз от сетей значительно меньше, чем от производства электричества.

"Дефицит мощности будет сохраняться даже в том случае, если энергетики починят часть разбитых российскими атаками энергоблоков", - добавил Харченко.

Напомним, советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко сегодня, 16 мая, заявил, что отключения электроэнергии для населения, которые начались 14 мая 2024 года, продлятся до августа-сентября. А зимой дефицит в энергосистеме будет даже при высоких температурах.

Удары по украинской энергетике

С 22 марта 2024 года российские захватчики возобновили массированные российские атаки на энергетические объекты Украины. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

В ночь на 8 мая 2024 года войска РФ нанесли по Украине комбинированный удар ракетами различных типов и ударными БпЛА типа "Шахед". Кроме того, как отмечалось, войска РФ атаковали 3 теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. Также стало известно, что враг атаковал два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области.

7 мая войска РФ нанесли авиационный удар по энергетической инфраструктуре Сумской области.

В ночь на 4 мая враг атаковал энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины. В результате обесточилась подстанция, а вместе с ней - две шахты (людей на поверхность не выводили), а также водоканал, промышленные и бытовые потребители.

11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Группа ДТЭК сообщила, что потеряла 80% генерирующих мощностей компании, из-за российских атак 22 и 29 марта. Вообще с начала полномасштабного вторжения россияне почти 180 раз обстреляли ТЭС ДТЭК.

В Харькове оккупанты полностью разрушили ТЭЦ-5, которая была основным источником тепла в городе. Также в Харьковской области ракетными обстрелами уничтожена Змиевская ТЭС.

22 марта рашисты атаковали Запорожье. Враг попал 8 ракетами по ДнепроГЭС. Плотина выдержала, однако оборудование было разрушено. ДнепроГЭС потеряла обе электростанции.

Также читайте: Нам хронически не хватает генерации и импорта. Ситуация в энергосистеме ночью и утром была сложнее, чем рассчитывали - Yasno

Автор: 

Харченко (23) Тарифы на электроэнергию (2163) отключение света (422)


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Топ комментарии
+5
Есть и другой прогноз, дефицит и весь прочий бардак будут ровно до следующих выборов следующего президента...
И вот тогда будет шанс.
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16.05.2024 14:23
+5
ага, подивимось по тарифу.
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16.05.2024 14:26
+3
значить будемо донатити ще і рінату на відновлення.
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16.05.2024 14:13
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Правила форума Совет форумчан
значить будемо донатити ще і рінату на відновлення.
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16.05.2024 14:13 Ответить
Хер ему на рыжую челку
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16.05.2024 14:14 Ответить
ага, подивимось по тарифу.
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16.05.2024 14:26 Ответить
на відновлення рижому дасть Захід а ми на новий черговий маєток у моря
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16.05.2024 14:16 Ответить
Дуже оптимістичні прогнози.
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16.05.2024 14:26 Ответить
При усьому неприйнятті олігархів, до чого тут " ринат"? Зруйнована і державна і приватна теплова генерація, зруйновані підстанції приваних обленерго( Суркіс, Коломойський). Собівартість видибутку і передачі б'єктивно буде зростати, що у приватників, що у держави. Грошей на дотації звісно що не буде. Комунізму також.
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16.05.2024 14:38 Ответить
тим що і державні і приватні працювали на ахметовському роттердамплюсовському корупційному вугіллі
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16.05.2024 14:50 Ответить
У якому році і хто саме " працювали" із 33 років незалежності України ?
І що, знову будуть працювати, починаючи із 2024- го ?
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16.05.2024 15:04 Ответить
Спасе ВИКЛЮЧНО ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ... в 2 а краще 4 рази ....Або підвищення або не буде світла .....хто за ?
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16.05.2024 14:14 Ответить
Але як підвищені тарифи вплинуть на збільшення видобутку електроенергії знищеними ТЕС, поки ще не придумали.
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16.05.2024 14:32 Ответить
Спасе кого і від кого? Спасіння тільки у розстрілі мародерів державного рівня!
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16.05.2024 14:38 Ответить
А після розстрілу автоматично виросте нова Трипільска ТЕС?
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16.05.2024 14:47 Ответить
Потужне дослідження проведено Центром досліджень енергетики. Я допомню без дослідження - чим довше йде війна тим довше після її завершення буде дефіцит ЕЕ. Тому що ракети знищують інфраструктуру, а не створюють. Це очевидні речі, щоб на них витрачав свій час цілий директор
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16.05.2024 14:16 Ответить
Так це в теперішньому стані. Обстріли ж далі будуть. Треба садити ахмєтку на велосипед і нехай крутить динамо. Досить на халяву кишені набивати.
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16.05.2024 14:17 Ответить
...І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми. Джерело:

Нормальним станом буде пару "наємів, ******** і пр." натягнутих шоколадними вічками на глобус.
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16.05.2024 14:19 Ответить
Есть и другой прогноз, дефицит и весь прочий бардак будут ровно до следующих выборов следующего президента...
И вот тогда будет шанс.
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16.05.2024 14:23 Ответить
Ага, і за день після виборів відновиться вся генерація.

Що ви курите? Чим ви розумніші за цих зебілів з їхніми галущенками?
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16.05.2024 14:51 Ответить
а следующий президент вдруг займется развитием страны, наведет порядок, и страна рванет вперед? ага))
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16.05.2024 16:54 Ответить
Тобто він вважає, що ЗАЕС за цей час не вдасться повернути та відремонтувати.
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16.05.2024 14:29 Ответить
А що, треба було здатися, кацапьске сосадло?
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16.05.2024 14:52 Ответить
Звісно, втікло до придністров'я, і вже *****. ПНХ, смокчи в кацапів далі.
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16.05.2024 15:00 Ответить
І що, якщо не з окопу. Мільйони чоловіків не в окопі, але не всі з них смокчуть кацапський хер, як робиш ти.
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16.05.2024 15:11 Ответить
Тоді не пи*ди наче ти маєш якесь відношення до війни, смоктун мамкин.
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19.05.2024 16:41 Ответить
Я ніколи подібного не писав, жополизе кацапський.
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19.05.2024 17:01 Ответить
Тоді завались взагалі, абізяна тупа.
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19.05.2024 17:33 Ответить
Смокчи кацапам далі.
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19.05.2024 19:03 Ответить
Не сприймай реальність далі, тупа абізяна.
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19.05.2024 20:07 Ответить
Реальність, по-твоєму, це те, що кацапи - вища нація? Ти ******** гандон.
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19.05.2024 20:46 Ответить
Реальність що ти тупа абізяна.
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19.05.2024 20:54 Ответить
А що станеться через два роки? "Дайте йому ще один термін, і він вже точно навчиться"?
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16.05.2024 14:55 Ответить
Стратегия РФ на уничтожение энергосистемы Украины стала очевидной и понятной в октябре 2022 г.
В ноябре 2022 г. была разработана стратегия быстрого восстановления поврежденной энергетики, защиты существующей и строительстве резервных и паралельных источников энергоснабжения. На основании этой стратегии были разработаны четкие планы для всех энергокомпаний, подрядчиков и субподрядчиков. Определены источники финансирования. Выполнение плана ежемесячно проверялось и контролировалось специальной инспекцией министерства энергетики Украины.
Это моя фантазия. На самом деле, небыло сделано НИКУЯ. Ну как "никуя" ... Сделали 10% от того что необходимо было сделать и что можно было сделать. Результаты мы сейчас наблюдаем.

Средняя з/п, которую предлагают электрикам ДТЭК - 16 000 грн/мес. (ворк.юа). Работать, говорите, некому ... Ню, ню.
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16.05.2024 15:08 Ответить
Дифіцит не тільки в енергосистемі буде зберігатися два роки, слугориги ще рівно за пів року, доб'ють всі галузі промисловості і виженуть з України ще декілька мільйонів громадян. А потім зберуть свої легенькі сумочки і хто куди.

Як тільки шухер Херпіду заскоче,
Поїде він туди, куди захоче!!!
Бо буде Вова цей нарід дурити,
Та скаже, що ті хочуть його вбити.
Складе картки із пластику маленькі,
На яких суми сім нулів кругленькі…
Бо нал валюти й золота пів тони
Проїхали давно через кордони,
В його послів дипломатичні ксіви
І шлях в обітовані землі і Мальдіви…
А ви тут залишайтесь в цих руїнах,
Квітущої колись тут України!!!

15.05.2024 р.
Анатолій Березенський
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16.05.2024 15:10 Ответить
Дефіцит буде доки вас не поставлять до стіни.
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16.05.2024 15:17 Ответить
Як можна молоти таку дурню якщо не знаєте, що навіть завтра буде. Брехня на брехні.
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16.05.2024 16:11 Ответить
 
 