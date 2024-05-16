Сегодня снова вводятся графики стабилизационных отключений: Как узнать, когда не будет света ИНСТРУКЦИЯ

16 мая 2024 с 16:00 по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Где можно посмотреть графики отключения?

Информацию можно получить на сайтах ДТЭК или Yasno.

На них вы можете указать свой адрес и получить информацию, когда будет отсутствовать свет в вашем доме. Отметим, из-за большой нагрузки сайты могут не открываться. График на сайте Yasno можно также скачать в формате PDF.

Также информацию об отсутствии света можно узнать в чат-ботах в Telegram:

📍 Киев

📍 Киевщина

📍 Днепропетровщина

📍 Одесская область

📍 Донецкая область

Также можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

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Отключение света для населения

Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, начавшиеся14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трыпильская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.