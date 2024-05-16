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Сегодня снова вводятся графики стабилизационных отключений: Как узнать, когда не будет света ИНСТРУКЦИЯ

світло

16 мая 2024 с 16:00 по указанию "Укрэнерго" снова применяются графики стабилизационных отключений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

Где можно посмотреть графики отключения?

Информацию можно получить на сайтах ДТЭК или Yasno.

На них вы можете указать свой адрес и получить информацию, когда будет отсутствовать свет в вашем доме. Отметим, из-за большой нагрузки сайты могут не открываться. График на сайте Yasno можно также скачать в формате PDF.

Также информацию об отсутствии света можно узнать в чат-ботах в Telegram:

📍 Киев
📍 Киевщина
📍 Днепропетровщина
📍 Одесская область
📍 Донецкая область

Также можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;
ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также читайте: Дефицит в энергосистеме будет сохраняться в течение двух лет, - Харченко

Отключение света для населения

Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, начавшиеся14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трыпильская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

Автор: 

энергетика (2551) ДТЭК (520) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Топ комментарии
+9
ахеметка перед підвищенням тарифів вирівшив шантажувати наріт, як колись шанажував шахтарями. Де ті шахтарі, а ахемка при будь-якій владі вспливає нагору...
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16.05.2024 16:57
+8
Проблеми в тих областях де дтек....
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16.05.2024 16:30
+8
Сьогодні, 16 травня, Київ, Оболонь, вул. Героїв Дніпра. Вимкнули світло приблизно о 0 год. 05 хв. і увімкнули приблизно о 7 год. ранку. Питання: що це була за економія майже цілу ніч? А сьогодні на протязі дня різні представники від енергокомпаній повчають споживачів, як економити електроенергію. Одна каже: "Намагайтеся, наприклад, вмикати пральну машину в нічний час". Чи знайдеться хоча б одна людина, спеціаліст в енергетиці, яка чесно розповість про те, що роблять ці потвори?
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16.05.2024 19:47
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16.05.2024 16:05 Ответить
ахеметка перед підвищенням тарифів вирівшив шантажувати наріт, як колись шанажував шахтарями. Де ті шахтарі, а ахемка при будь-якій владі вспливає нагору...
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16.05.2024 16:57 Ответить
ну до чого тут ахмєтов, більше року йому не вигідно було від нас забирати електрику, а зараз вигідно? в чому логіка?
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16.05.2024 22:18 Ответить
Також можна звернутися за телефонами:
**** нєYasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818; Джерело:
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16.05.2024 23:04 Ответить
може тут варто покопатись?..

"Компанія "Ел-енерго" режисера "Слуги народу" Олексія Кірющенка з жовтня 2023 року по травень 2024 року уклала 12 контрактів на понад 750 мільйонів гривень на постачання електроенергії - розслідування Bihus.Info"
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16.05.2024 22:51 Ответить
сумно і безвихідно
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16.05.2024 17:15 Ответить
геніальний шарж -- іронічно...
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16.05.2024 22:23 Ответить
без сраного телеграма ніяк?
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16.05.2024 16:14 Ответить
так це Тєлєграм-а в кремль, хутіну, лічно, молнія !
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16.05.2024 16:32 Ответить
люто пiдтримую, нах. той телеграм
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16.05.2024 20:30 Ответить
Проблеми в тих областях де дтек....
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16.05.2024 16:30 Ответить
каломойский через дтек опять биткоины манит
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16.05.2024 16:44 Ответить
Ну що,друзі,треба ще сильніше підтягти паски і підставити плече Рінатіку! Йому зараз дуже важко зводити кінці з кінцями на Лазуровому березі Франції....До речі,так само як і Пінчуку з Кучмою (там же)....Біда нікого не омина...
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16.05.2024 19:31 Ответить
Сьогодні, 16 травня, Київ, Оболонь, вул. Героїв Дніпра. Вимкнули світло приблизно о 0 год. 05 хв. і увімкнули приблизно о 7 год. ранку. Питання: що це була за економія майже цілу ніч? А сьогодні на протязі дня різні представники від енергокомпаній повчають споживачів, як економити електроенергію. Одна каже: "Намагайтеся, наприклад, вмикати пральну машину в нічний час". Чи знайдеться хоча б одна людина, спеціаліст в енергетиці, яка чесно розповість про те, що роблять ці потвори?
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16.05.2024 19:47 Ответить
Знову окрім Києва інших міст нема в Україні.
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16.05.2024 23:49 Ответить
великі міста без електрики не придатні для життя. Тому жінкам з дітьми краще виїхати влітку, а чоловікам призивного віку - в ЗСУ. До речі, в Ізраїлі і дівчата залучаються до війська.
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17.05.2024 02:08 Ответить
 
 