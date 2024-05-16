На следующей неделе ситуация в энергосистеме может улучшиться, но избежать отключений света не удастся ни летом, ни осенью, - Кудрицкий
Ситуация с электроснабжением в Украине может значительно облегчиться на следующей неделе из-за изменения погодных условий, но периодические отключения электроэнергии будут продолжаться и летом, и осенью.
Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение длительного периода времени - весной, летом и зимой - у нас будут периоды дефицита электроэнергии, когда придется прибегать к отключению потребителей. Это не будет происходить ежедневно. Например, ситуация на следующей неделе может значительно улучшиться по сравнению с этой неделей, что будет связано с изменением погодных условий. Однако, время от времени нам, как операторам энергосистемы, придется использовать отключение потребителей как последний инструмент для сбалансирования системы", - отметил он.
По словам Кудрицкого, во избежание рисков отключения энергоснабжения необходимо восстановить работу поврежденных электростанций, что может занять время от недель до лет. А также нужно время для разработки и внедрения новой, децентрализованной генерации, которая будет более надежной и устойчивой к атакам.
Отключение света для населения
Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, начавшиеся14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.
Впоследствии в ДТЭК отметили, что с 16:00 16 мая снова применяются графики стабилизационных отключений.
Удары по энергетической инфраструктуре
Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.
Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трыпильская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.
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То кацапи більше по ТЕС не будуть ракети пускати?
Ванга, ***...
НАЭК "Энергоатом" решил раньше запланированного начать ремонтную кампанию в атомной отрасли - с 8 марта вместо 13 марта. Об этом в https://t.me/energoatom_ua/16967 Telegram сообщила пресс-служба компании. "Это позволит быстрее подготовить атомные энергоблоки к ОЗП 2024/25, оптимизировать графики ремонтных и профилактических работ, включая перезагрузку топлива", - отмечается в сообщении. Также указано, что в связи с профицитом электроэнергии, который наблюдается в энергосистеме Украины уже вторую неделю подряд, несколько энергоблоков атомных электростанций работают на пониженной мощности, а "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам.
потім розводиш їх на відбудову своїх електростанцій з графіком «стабілізаційних» відключень,
і ще й збираєшся розвести кріпаків на піднятті тарифів на електроенергію, яку виробляють державні електростанції.
На пральних машинах також не зекономити постачання - включать коли буде світло.
Побутові прилади (плити, мультиварки, праски…) - також відпрацюють як коли буде світло.
Економія на освітленні (у темну пору) при економних лампах - мізерна.
Економія лише що на телевізорах - менш будуть дивитися "марафон кварталу 95"
Але на здоров'ї громадян України відключення вплинуть: зіпсовані продукти у холодильниках, негативний вплив на психіку та настрій.
Кому корисні відключення електроенергії - мабуть тільки ворогам України: щоб примусити українців до капітуляції московитам.