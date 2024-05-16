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На следующей неделе ситуация в энергосистеме может улучшиться, но избежать отключений света не удастся ни летом, ни осенью, - Кудрицкий

Відключення світла в Україні

Ситуация с электроснабжением в Украине может значительно облегчиться на следующей неделе из-за изменения погодных условий, но периодические отключения электроэнергии будут продолжаться и летом, и осенью.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение длительного периода времени - весной, летом и зимой - у нас будут периоды дефицита электроэнергии, когда придется прибегать к отключению потребителей. Это не будет происходить ежедневно. Например, ситуация на следующей неделе может значительно улучшиться по сравнению с этой неделей, что будет связано с изменением погодных условий. Однако, время от времени нам, как операторам энергосистемы, придется использовать отключение потребителей как последний инструмент для сбалансирования системы", - отметил он.

По словам Кудрицкого, во избежание рисков отключения энергоснабжения необходимо восстановить работу поврежденных электростанций, что может занять время от недель до лет. А также нужно время для разработки и внедрения новой, децентрализованной генерации, которая будет более надежной и устойчивой к атакам.

Также читайте: Сегодня импорт электроэнергии достиг физического максимума, - Кудрицкий

Отключение света для населения

Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, начавшиеся14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.

Впоследствии в ДТЭК отметили, что с 16:00 16 мая снова применяются графики стабилизационных отключений.

Удары по энергетической инфраструктуре

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трыпильская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (422)


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Топ комментарии
+6
Тогда нужно снижать тариф за некачественные услуги неустойка аднака
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16.05.2024 16:49
+5
" Коли ти спочатку розвів кріпаків на «захист» своїх електростанцій,
потім розводиш їх на відбудову своїх електростанцій з графіком «стабілізаційних» відключень,
і ще й збираєшся розвести кріпаків на піднятті тарифів на електроенергію, яку виробляють державні електростанції.
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16.05.2024 17:18
+4
А що з наступного тижня? Потеплішає? То у вас буде відмазка про кондиціонери..
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16.05.2024 17:01
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Правила форума Совет форумчан
Тогда нужно снижать тариф за некачественные услуги неустойка аднака
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16.05.2024 16:49 Ответить
ахеметка перед підвищенням тарифів вирівшив шантажувати наріт, як колись шанажував шахтарями. Де ті шахтарі, а ахемка при будь-якій владі вспливає нагору...
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16.05.2024 18:11 Ответить
Можна навіть не сумніватися, що після такого "доречного" коментаря, РФ зробить усе можливе, щоб остаточно добити енергосистему України до повного блекауту.
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16.05.2024 16:52 Ответить
Е-полегшення?

То кацапи більше по ТЕС не будуть ракети пускати?

Ванга, ***...
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16.05.2024 16:57 Ответить
У нас с утра ТЦК пыталась электрикам повестки вручить вроде бы чего то с начальством не поделили,так что лучше бы он не трындел а за специалистов боролся.
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16.05.2024 17:00 Ответить
от ще один геній. не констатуй кажи, що робити людям в багатоповерхових панельках з радянськими ЖЕКами
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16.05.2024 17:00 Ответить
А що з наступного тижня? Потеплішає? То у вас буде відмазка про кондиціонери..
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16.05.2024 17:01 Ответить
А с чего возрасло потребление, не сильно то и похолодало. У меня дом утепленный - 22 градуса в хате.
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16.05.2024 17:05 Ответить
То не моя відмазка)) в мене теж нормас - он балкон постійно відкритий..
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16.05.2024 17:11 Ответить
Походу зелень уже начала и электричество красть. Интересно где они его хранят
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16.05.2024 17:12 Ответить
Мене ДТЕК заспамив..всі мессаги про графіки, про капець як складно..коли в мене було світло - вибачались що немає й дядя через півгодинки увімкне..через півгодинки, рівно о 18-00 дядя вимкнув електрику..а в чергових мессагах вже дтек сам із собою сперечається - коли буде світло..походу вони безуглу на роботу взяли..
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16.05.2024 18:15 Ответить
А как дела на АЭС?

НАЭК "Энергоатом" решил раньше запланированного начать ремонтную кампанию в атомной отрасли - с 8 марта вместо 13 марта. Об этом в https://t.me/energoatom_ua/16967 Telegram сообщила пресс-служба компании. "Это позволит быстрее подготовить атомные энергоблоки к ОЗП 2024/25, оптимизировать графики ремонтных и профилактических работ, включая перезагрузку топлива", - отмечается в сообщении. Также указано, что в связи с профицитом электроэнергии, который наблюдается в энергосистеме Украины уже вторую неделю подряд, несколько энергоблоков атомных электростанций работают на пониженной мощности, а "Энергоатом" готовит их к плановым ремонтам.
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16.05.2024 17:01 Ответить
А куди іде енергія від атомній генерації?
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16.05.2024 17:04 Ответить
Ото ж... На яхти і пентхауси.
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16.05.2024 17:40 Ответить
Зима що, одмєняється ?
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16.05.2024 17:12 Ответить
" Коли ти спочатку розвів кріпаків на «захист» своїх електростанцій,
потім розводиш їх на відбудову своїх електростанцій з графіком «стабілізаційних» відключень,
і ще й збираєшся розвести кріпаків на піднятті тарифів на електроенергію, яку виробляють державні електростанції.
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16.05.2024 17:18 Ответить
"По просьбам трудящіхся" тарифи зростуть. Лякалки працюють!
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16.05.2024 17:39 Ответить
Сумніваюся, що відключення електроенергії суттєво економить постачання: холодильники та бойлери після включення світла всі включаються та "надолужують втрачене".
На пральних машинах також не зекономити постачання - включать коли буде світло.
Побутові прилади (плити, мультиварки, праски…) - також відпрацюють як коли буде світло.
Економія на освітленні (у темну пору) при економних лампах - мізерна.
Економія лише що на телевізорах - менш будуть дивитися "марафон кварталу 95"

Але на здоров'ї громадян України відключення вплинуть: зіпсовані продукти у холодильниках, негативний вплив на психіку та настрій.

Кому корисні відключення електроенергії - мабуть тільки ворогам України: щоб примусити українців до капітуляції московитам.
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16.05.2024 19:55 Ответить
Все-все-все....Данные через е-кабинет обновить невозможно...Нет света.Так и запишите
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16.05.2024 20:04 Ответить
Влітку і восени не вдасться уникнути відключення світла А як же зима?
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17.05.2024 07:17 Ответить
 
 