На следующей неделе ситуация в энергосистеме может улучшиться, но избежать отключений света не удастся ни летом, ни осенью, - Кудрицкий

Ситуация с электроснабжением в Украине может значительно облегчиться на следующей неделе из-за изменения погодных условий, но периодические отключения электроэнергии будут продолжаться и летом, и осенью.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение длительного периода времени - весной, летом и зимой - у нас будут периоды дефицита электроэнергии, когда придется прибегать к отключению потребителей. Это не будет происходить ежедневно. Например, ситуация на следующей неделе может значительно улучшиться по сравнению с этой неделей, что будет связано с изменением погодных условий. Однако, время от времени нам, как операторам энергосистемы, придется использовать отключение потребителей как последний инструмент для сбалансирования системы", - отметил он.

По словам Кудрицкого, во избежание рисков отключения энергоснабжения необходимо восстановить работу поврежденных электростанций, что может занять время от недель до лет. А также нужно время для разработки и внедрения новой, децентрализованной генерации, которая будет более надежной и устойчивой к атакам.

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Отключение света для населения

Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, начавшиеся14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.

Впоследствии в ДТЭК отметили, что с 16:00 16 мая снова применяются графики стабилизационных отключений.

Удары по энергетической инфраструктуре

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трыпильская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.