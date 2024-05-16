Сегодня импорт электроэнергии достиг физического максимума, - Кудрицкий

По состоянию на сегодняшний день, 16 мая, Украина увеличила импорт электроэнергии из стран ЕС до практически физического максимума.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, если за последние несколько дней максимальная мощность, которую наша страна импортировала, составляла более 1400 МВт, то сегодня уже импортируется 1650 МВт.

"То есть, это почти полная загрузка разрешенного для импорта межгосударственного сечения в 1700 МВт. И это - существенная поддержка украинской энергосистемы в периоды дефицита", - отметил он.

По словам Кудрицкого, причины не в импорте, а в значительном росте потребления на фоне существенных повреждений украинских электростанций в результате российских ударов.

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Отключение света для населения

Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, начавшиеся14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.

Впоследствии в ДТЭК отметили, что с 16:00 16 мая снова применяются графики стабилизационных отключений.

Удары по энергетической инфраструктуре

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трыпильская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.