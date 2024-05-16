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Новости
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Сегодня импорт электроэнергии достиг физического максимума, - Кудрицкий

Імпорт електроенергії з ЄС

По состоянию на сегодняшний день, 16 мая, Украина увеличила импорт электроэнергии из стран ЕС до практически физического максимума.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, если за последние несколько дней максимальная мощность, которую наша страна импортировала, составляла более 1400 МВт, то сегодня уже импортируется 1650 МВт.

"То есть, это почти полная загрузка разрешенного для импорта межгосударственного сечения в 1700 МВт. И это - существенная поддержка украинской энергосистемы в периоды дефицита", - отметил он.

По словам Кудрицкого, причины не в импорте, а в значительном росте потребления на фоне существенных повреждений украинских электростанций в результате российских ударов.

Также читайте: В Украине возможны почасовые отключения света, если ситуация усугубится, - Кудрицкий

Отключение света для населения

Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, начавшиеся14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений.

Впоследствии в ДТЭК отметили, что с 16:00 16 мая снова применяются графики стабилизационных отключений.

Удары по энергетической инфраструктуре

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трыпильская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

Автор: 

энергетика (2551) Тарифы на электроэнергию (2163) Кудрицкий Владимир (76)


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Топ комментарии
+9
Де газотурбінні установки?де міні-ГЕС? за 2 роки їх вже сотні могло бути по всій країні,якби ви,зелені презервативи не мародерили на крові.
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16.05.2024 16:25
+6
Зелені тут тимчасово, вони не вважають це своєю країною, тому й відношення таке
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16.05.2024 16:37
+5
Трипольскую разнесли полтора месяца назад, а электричество исчезает сейчас. На аккумуляторах сидели что ли все, лжецы как и прошлой зимой
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16.05.2024 16:37
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де газотурбінні установки?де міні-ГЕС? за 2 роки їх вже сотні могло бути по всій країні,якби ви,зелені презервативи не мародерили на крові.
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16.05.2024 16:25 Ответить
Зелені тут тимчасово, вони не вважають це своєю країною, тому й відношення таке
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16.05.2024 16:37 Ответить
Звільнення міністра Кубракова, щоб не заважав мутити слугам Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=PXOJiG4HCM8&t=309s

Зоя Казанжи
Медіа наші принесли новину: Свенья Шульце, міністерка з питань економічного співробітництва Німеччини їхала в Київ 16 годин. У неї була запланована зустріч з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Тема зустрічі: допомога Німеччини по захисту української енергомережі.

Пані Шульце приїхала, а пана Кубракова звільнили.

І кулуарно, і публічно говорять про одне: надто прозоро і правильно працював, Єрмаку не сподобалось.

І це не вигадки. ...
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16.05.2024 16:48 Ответить
16 годин в одну сторону! 🤣

ай да ЗЄліни джигіти ! 🐸
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16.05.2024 16:52 Ответить
"Удівітєльним образом" фізічєська неспроможність забезпечення електрикою припадає на введення в дію закону про мобілізацію

совпадєніє ?
нєт, нє думаю !

пєрєбівочка уваги -
по цьому ЗЄльоні віртуози 👿

.
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16.05.2024 16:49 Ответить
Трипольскую разнесли полтора месяца назад, а электричество исчезает сейчас. На аккумуляторах сидели что ли все, лжецы как и прошлой зимой
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16.05.2024 16:37 Ответить
А хз, що це за п*здець настав. Або в ремонт щось повиводили позаплановий, або шантаж для підняття тарифів. Бо казки про "похолодання" коли за вікному + 18, якось не катять.
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16.05.2024 16:41 Ответить
Усе разом:
і таріфи,
і введення закону про мобілізацію.
і про...оби під Харьковом...
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16.05.2024 16:57 Ответить
Влітку завжди реактори АЕС виводять на профілактику
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16.05.2024 17:30 Ответить
Тому, за словами , причини не в імпорті, а у значному зростанні споживання

Шо сталося?
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16.05.2024 16:40 Ответить
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16.05.2024 17:31 Ответить
1650 МВт це багато чи ні? Коли були відключення зимою 22/23 - ліміт Полтавської обл. 44Мвт, Сумської 30Мвті тд. Тобто це дуже багато. Це ж не в місяць, а кожень день. Рост споживання в травні? Жарко - ні, темніє рано - ні, то чому ж зростає споживання? Ну коли вже навчаться розмовляти з людьми, а не брехати та вигадувати. Будуть значно зростати ціни на електрику для населення - от і вся правда. А втрат від путлера звичайно багато.
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16.05.2024 18:19 Ответить
 
 