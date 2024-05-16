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Сьогодні імпорт електроенергії досяг фізичного максимуму, - Кудрицький

Імпорт електроенергії з ЄС

Станом на сьогоднішній день, 16 травня, Україна збільшила імпорт електроенергії з країн ЄС до практично фізичного максимуму.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, якщо останні кілька днів максимальна потужність, яку наша країна імпортувала, становила понад 1400 МВт, то сьогодні вже імпортується 1650 МВт.

"Тобто, це майже повне завантаження дозволеного для імпорту міждержавного перетину в 1700 МВт. І це суттєва підтримка української енергосистеми в періоди дефіциту", - зазначив він.

Тому, за словами Кудрицького, причини не в імпорті, а у значному зростанні споживання на тлі суттєвих пошкоджень українських електростанцій внаслідок російських ударів.

Читайте також: Уникнути відключень електроенергії не вдасться ні влітку, ні восени, – голова "Укренерго" Кудрицький. ВIДЕО

Відключення світла для населення

Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.

Згодом у ДТЕК зазначили, що з 16:00 16 травня знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

Удари по енергетичній інфраструктурі

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

енергетика (2577) електроенергія (6176) Кудрицький Володимир (189)


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Топ коментарі
+9
Де газотурбінні установки?де міні-ГЕС? за 2 роки їх вже сотні могло бути по всій країні,якби ви,зелені презервативи не мародерили на крові.
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16.05.2024 16:25
+6
Зелені тут тимчасово, вони не вважають це своєю країною, тому й відношення таке
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16.05.2024 16:37
+5
Трипольскую разнесли полтора месяца назад, а электричество исчезает сейчас. На аккумуляторах сидели что ли все, лжецы как и прошлой зимой
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16.05.2024 16:37
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Де газотурбінні установки?де міні-ГЕС? за 2 роки їх вже сотні могло бути по всій країні,якби ви,зелені презервативи не мародерили на крові.
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16.05.2024 16:25 Відповісти
Зелені тут тимчасово, вони не вважають це своєю країною, тому й відношення таке
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16.05.2024 16:37 Відповісти
Звільнення міністра Кубракова, щоб не заважав мутити слугам Зеленського
https://www.youtube.com/watch?v=PXOJiG4HCM8&t=309s

Зоя Казанжи
Медіа наші принесли новину: Свенья Шульце, міністерка з питань економічного співробітництва Німеччини їхала в Київ 16 годин. У неї була запланована зустріч з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Тема зустрічі: допомога Німеччини по захисту української енергомережі.

Пані Шульце приїхала, а пана Кубракова звільнили.

І кулуарно, і публічно говорять про одне: надто прозоро і правильно працював, Єрмаку не сподобалось.

І це не вигадки. ...
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16.05.2024 16:48 Відповісти
16 годин в одну сторону! 🤣

ай да ЗЄліни джигіти ! 🐸
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16.05.2024 16:52 Відповісти
"Удівітєльним образом" фізічєська неспроможність забезпечення електрикою припадає на введення в дію закону про мобілізацію

совпадєніє ?
нєт, нє думаю !

пєрєбівочка уваги -
по цьому ЗЄльоні віртуози 👿

.
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16.05.2024 16:49 Відповісти
Трипольскую разнесли полтора месяца назад, а электричество исчезает сейчас. На аккумуляторах сидели что ли все, лжецы как и прошлой зимой
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16.05.2024 16:37 Відповісти
А хз, що це за п*здець настав. Або в ремонт щось повиводили позаплановий, або шантаж для підняття тарифів. Бо казки про "похолодання" коли за вікному + 18, якось не катять.
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16.05.2024 16:41 Відповісти
Усе разом:
і таріфи,
і введення закону про мобілізацію.
і про...оби під Харьковом...
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16.05.2024 16:57 Відповісти
Влітку завжди реактори АЕС виводять на профілактику
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16.05.2024 17:30 Відповісти
Тому, за словами , причини не в імпорті, а у значному зростанні споживання

Шо сталося?
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16.05.2024 16:40 Відповісти
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16.05.2024 17:31 Відповісти
1650 МВт це багато чи ні? Коли були відключення зимою 22/23 - ліміт Полтавської обл. 44Мвт, Сумської 30Мвті тд. Тобто це дуже багато. Це ж не в місяць, а кожень день. Рост споживання в травні? Жарко - ні, темніє рано - ні, то чому ж зростає споживання? Ну коли вже навчаться розмовляти з людьми, а не брехати та вигадувати. Будуть значно зростати ціни на електрику для населення - от і вся правда. А втрат від путлера звичайно багато.
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16.05.2024 18:19 Відповісти
 
 