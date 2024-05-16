Сьогодні імпорт електроенергії досяг фізичного максимуму, - Кудрицький
Станом на сьогоднішній день, 16 травня, Україна збільшила імпорт електроенергії з країн ЄС до практично фізичного максимуму.
Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, якщо останні кілька днів максимальна потужність, яку наша країна імпортувала, становила понад 1400 МВт, то сьогодні вже імпортується 1650 МВт.
"Тобто, це майже повне завантаження дозволеного для імпорту міждержавного перетину в 1700 МВт. І це суттєва підтримка української енергосистеми в періоди дефіциту", - зазначив він.
Тому, за словами Кудрицького, причини не в імпорті, а у значному зростанні споживання на тлі суттєвих пошкоджень українських електростанцій внаслідок російських ударів.
Відключення світла для населення
Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень.
Згодом у ДТЕК зазначили, що з 16:00 16 травня знову застосовуються графіки стабілізаційних відключень.
Удари по енергетичній інфраструктурі
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.
Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.
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Зоя Казанжи
Медіа наші принесли новину: Свенья Шульце, міністерка з питань економічного співробітництва Німеччини їхала в Київ 16 годин. У неї була запланована зустріч з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим. Тема зустрічі: допомога Німеччини по захисту української енергомережі.
Пані Шульце приїхала, а пана Кубракова звільнили.
І кулуарно, і публічно говорять про одне: надто прозоро і правильно працював, Єрмаку не сподобалось.
І це не вигадки. ...
ай да ЗЄліни джигіти ! 🐸
совпадєніє ?
нєт, нє думаю !
пєрєбівочка уваги -
по цьому ЗЄльоні віртуози 👿
.
і таріфи,
і введення закону про мобілізацію.
і про...оби під Харьковом...
Шо сталося?