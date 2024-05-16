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Новини
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Уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, – голова "Укренерго" Кудрицький. ВIДЕО

кудрицький

Ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.

Про це голова правління оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що зараз для збалансування енергосистеми не вистачає ані імпорту електроенергії, який в окремі години перевищує максимально встановлений ліміт, ані аварійної допомоги.

"Протягом досить тривалого періоду часу – і весною, і влітку, і взимку – у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли нам доведеться застосовувати відключення споживачів", – заявив Кудрицький.

"Це не буде напевне кожен день. Наприклад, наступного тижня ситуація може бути значно легшою, ніж цього тижня. Це буде пов'язано зі зміною погоди. Але у нас час від часу будуть траплятися періоди, коли ми як оператор енергосистеми будемо змушені для збалансування системи застосувати відключення споживачів", – додав голова "Укренерго".

Він уточнив, що відмовитися від відключень вдасться після відновлення пошкоджених електростанцій, стрики якого можуть вимірюватися місяцями або роками, а також будівництва нової розосередженої генерації, яка через півтора-три роки зможе замінити вугільні ТЕС.

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Як повідомлялося, з 00:00 четверга, 16 травня, в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Кілька днів до цього оператор енергосистеми країни НЕК "Укренерго" був змушений застосовувати аварійні відключення світла як для промислових споживачів, так і для населення.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Автор: 

електроенергія (4233) Укренерго (1994) Кудрицький Володимир (90) відключення світла (599)


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Топ коментарі
+3
це ж той дегенерат, котрий заявляв, що нехай українці самі собі шукають електроенергію, бо в нього нема?
зе!кодло у всій красі!
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16.05.2024 18:04
+2
"і весною, і влітку, і взимку - у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли нам доведеться застосовувати відключення споживачів", - заявив Кудрицький. "

А может проще всего выгнать из власти Величайшего Лидера Современности с его ЗЕшмурдяком , чем терпеть шестой год ВСЕ ЭТО?

Что думаешь , " мудрий нарід73%" ? Или тебя все это устраивает , поскольку эти ваши "слуги" превратили " мудрий нарід73%" в жалких рабов и ничтожных терпил ?!

Удовлетворенно молчишь ? Ну тогда не скили !
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17.05.2024 09:22
+2
Тобто взимку всі будемо сидіти без електрики по 12-20 годин на добу. Я все вірно зрозумів? Якби зараз країною керували Патріоти - Українофіли (а не українофоби - антидержавники), вони б вже "ще позавчора" звернулись до країн-донорів за підтримкою щодо масштабної програми переорієнтації енергетики країни на виробників малої генерації. Особливо стосовно запуску програми пільгового кредитування для власників домогосподарств з питань придбання, встановлення та запуску в експлуатацію СЕС, ВЕС, "гібридів" потужністю від 3 до 30 кВт., що вже за місяць - два дало б такий приріст виробництва енергії, якого б цілком вистачило, аби покрити втрати від зруйнованих москалями "теплосамоварів" Ахметова та "Центренерго"! При цьому на вищому рівні потрібно прийняти відповідне рішення, що розрахунки з такими виробниками енергії проводити на загальних умовах, тобто за тими само тарифами, як і для інших виробників, а не завищувати тарифи у кілька разів. В Україні домогосподарств мільйони, але ж мають власні СЕС і ВЕС з них лише кілька десятків тисяч завдяки тому, що в країні діє Мафія, яка зацікавлена лише у збільшенні власних статків, а аж ніяк не у Збереженні України, як Держави. На жаль... Ось тому ******* влада, представники якої є посіпаками т.з. "олігархів", замість того, аби Дуже Швидко розв'язати проблему з енергетикою, зараз робить лише вигляд, що її вирішує, та весь час намагається ще якомога більше "зідрати" з людей "бабла", аби збільшити власні статки! Тому, добродії, якщо і далі бажаєте терпіти на власній шиї цих ПОТВОР, готуйтесь вже зараз сидіти узимку весь час без "електрики" та при цьому не скавчить, що вам "так погано"!
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17.05.2024 11:20
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Читаю, вже другу його заяву і не розумію, чому в нього все з "3-ма невідомими", все так "туманно"..
В нас же є цілі іститути моделювання ситуацій, так замовте в них прогноз, як самі не можете вирахувати, або вже як завелось кажіть, що все важко( , / - )контрольовано
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16.05.2024 17:25 Відповісти
це ж той дегенерат, котрий заявляв, що нехай українці самі собі шукають електроенергію, бо в нього нема?
зе!кодло у всій красі!
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16.05.2024 18:04 Відповісти
ще пару ракетних атак по енергетиці і що далі?
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16.05.2024 20:44 Відповісти
далі, коли світло буде подаватись споживачам взимку шість годин на добу, колективний Захід, який ********* постачати енергообладнання, прийде до висновку, що таки треба виносити кацапську енергетику, яка живить підприємства російського ВПК хоча би у шести прикордонних областях.
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17.05.2024 00:49 Відповісти
Шо це за виступ?Дивитися,як ми обісрались?Він після цього зробив харакірі,чи хоча б подав у відставку?
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16.05.2024 22:04 Відповісти
Никто же не остановит российские заводы, типа Запорожсталь. Будет без света народ сидеть.
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16.05.2024 22:35 Відповісти
Чорти сцикливі.
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17.05.2024 07:04 Відповісти
"і весною, і влітку, і взимку - у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли нам доведеться застосовувати відключення споживачів", - заявив Кудрицький. "

А может проще всего выгнать из власти Величайшего Лидера Современности с его ЗЕшмурдяком , чем терпеть шестой год ВСЕ ЭТО?

Что думаешь , " мудрий нарід73%" ? Или тебя все это устраивает , поскольку эти ваши "слуги" превратили " мудрий нарід73%" в жалких рабов и ничтожных терпил ?!

Удовлетворенно молчишь ? Ну тогда не скили !
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17.05.2024 09:22 Відповісти
Тобто взимку всі будемо сидіти без електрики по 12-20 годин на добу. Я все вірно зрозумів? Якби зараз країною керували Патріоти - Українофіли (а не українофоби - антидержавники), вони б вже "ще позавчора" звернулись до країн-донорів за підтримкою щодо масштабної програми переорієнтації енергетики країни на виробників малої генерації. Особливо стосовно запуску програми пільгового кредитування для власників домогосподарств з питань придбання, встановлення та запуску в експлуатацію СЕС, ВЕС, "гібридів" потужністю від 3 до 30 кВт., що вже за місяць - два дало б такий приріст виробництва енергії, якого б цілком вистачило, аби покрити втрати від зруйнованих москалями "теплосамоварів" Ахметова та "Центренерго"! При цьому на вищому рівні потрібно прийняти відповідне рішення, що розрахунки з такими виробниками енергії проводити на загальних умовах, тобто за тими само тарифами, як і для інших виробників, а не завищувати тарифи у кілька разів. В Україні домогосподарств мільйони, але ж мають власні СЕС і ВЕС з них лише кілька десятків тисяч завдяки тому, що в країні діє Мафія, яка зацікавлена лише у збільшенні власних статків, а аж ніяк не у Збереженні України, як Держави. На жаль... Ось тому ******* влада, представники якої є посіпаками т.з. "олігархів", замість того, аби Дуже Швидко розв'язати проблему з енергетикою, зараз робить лише вигляд, що її вирішує, та весь час намагається ще якомога більше "зідрати" з людей "бабла", аби збільшити власні статки! Тому, добродії, якщо і далі бажаєте терпіти на власній шиї цих ПОТВОР, готуйтесь вже зараз сидіти узимку весь час без "електрики" та при цьому не скавчить, що вам "так погано"!
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17.05.2024 11:20 Відповісти
В мене виникають підозри що вже 30 років саме Захід боїться щоб патріоти України (справжні) прийшли до влади, тоді прийдеться рахуватися у всіх питаннях глобальної політики з сильною державою на сході Європи - Україною яка не проти буде завести собі ядерну зброю. А так постійний керована криза в якою перебуває Україна чи не постійно дає Заходу важелі впливу на Київ, масква у данному випадку для Заходу менше зло, бо до неї вже давно призвичаїлись, така моя особиста думка.
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17.05.2024 12:59 Відповісти
Можливо, пан, цілком можливо. Але ж боротись з власними "щурами" та приводити їх "до тями" доведеться, у підсумку, самим українцям! Звісно, якщо ми всі ще хочемо жити у власній багатій країні з заможним населенням (а не купкою суперзаможних негідників - покидьків та величезної кількістю зубожілого населення, радого приводити до влади хоч дідька, аби тільки той дав за це "шмат ковбаси"), а не у окупованій московитами "їхній ісконній території", або ж у напівколонії того ж само Заходу, якому ж, звісно, НІЯКА СИЛЬНА УКРАЇНА НЕ ПОТРІБНА! На жаль...
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17.05.2024 16:24 Відповісти
Уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, - голова "Укренерго" Джерело: https://biz.censor.net/n3489805
НУ ТАК ПОКРАЩЕННЯ І КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ 🤣
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17.05.2024 12:55 Відповісти
а тебе энергоэблан и твоему ******** правлению на это пох.зарплата только растет у вас мудагонов укрэнерго........................................
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20.06.2024 11:05 Відповісти

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