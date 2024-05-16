Уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, – голова "Укренерго" Кудрицький. ВIДЕО
Ситуація в енергосистемі може поліпшитись вже на наступному тижні, проте повністю уникнути відключень не вдасться ні влітку, ні восени.
Про це голова правління оператора енергосистеми НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів в ефірі телемарафону.
Він пояснив, що зараз для збалансування енергосистеми не вистачає ані імпорту електроенергії, який в окремі години перевищує максимально встановлений ліміт, ані аварійної допомоги.
"Протягом досить тривалого періоду часу – і весною, і влітку, і взимку – у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли нам доведеться застосовувати відключення споживачів", – заявив Кудрицький.
"Це не буде напевне кожен день. Наприклад, наступного тижня ситуація може бути значно легшою, ніж цього тижня. Це буде пов'язано зі зміною погоди. Але у нас час від часу будуть траплятися періоди, коли ми як оператор енергосистеми будемо змушені для збалансування системи застосувати відключення споживачів", – додав голова "Укренерго".
Він уточнив, що відмовитися від відключень вдасться після відновлення пошкоджених електростанцій, стрики якого можуть вимірюватися місяцями або роками, а також будівництва нової розосередженої генерації, яка через півтора-три роки зможе замінити вугільні ТЕС.
Як повідомлялося, з 00:00 четверга, 16 травня, в усіх областях України діють графіки погодинних відключень електроенергії. Кілька днів до цього оператор енергосистеми країни НЕК "Укренерго" був змушений застосовувати аварійні відключення світла як для промислових споживачів, так і для населення.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслілок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.
Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.
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В нас же є цілі іститути моделювання ситуацій, так замовте в них прогноз, як самі не можете вирахувати, або вже як завелось кажіть, що все важко( , / - )контрольовано
зе!кодло у всій красі!
А может проще всего выгнать из власти Величайшего Лидера Современности с его ЗЕшмурдяком , чем терпеть шестой год ВСЕ ЭТО?
Что думаешь , " мудрий нарід73%" ? Или тебя все это устраивает , поскольку эти ваши "слуги" превратили " мудрий нарід73%" в жалких рабов и ничтожных терпил ?!
Удовлетворенно молчишь ? Ну тогда не скили !
НУ ТАК ПОКРАЩЕННЯ І КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДНОСТІ 🤣