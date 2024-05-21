22 травня відключень електроенергії не буде з 07:00 до 18:00, - НЕК "Укренерго"

НЕК "Укренерго" опублікувало графіки погодинних відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів на середу 22 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".

Зазначається, що графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.

При цьому з 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується.

Крім того, не будуть обмежувати об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що імпорт з ЄС може покрити лише 21% дефіциту потужності, що виник в енергетиці внаслідок російських ударів.

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