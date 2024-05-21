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22 травня відключень електроенергії не буде з 07:00 до 18:00, - НЕК "Укренерго"

Графік відключень світла на 22 травня

НЕК "Укренерго" опублікувало графіки погодинних відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів на середу 22 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".

Зазначається, що графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби. 

При цьому з 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується. 

Крім того, не будуть обмежувати об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що імпорт з ЄС може покрити лише 21% дефіциту потужності, що виник в енергетиці внаслідок російських ударів.

Читайте: США передали Україні 59 трансформаторів та обладнання для відновлення електромережі Харкова, - посол Брінк

Автор: 

енергетика (2582) Укренерго (2688) відключення світла (1087)


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Сумнівно, що відключення світла економить електрику: при включенні включаються всі холодильники, бойлери. Кому потрібно прасти - включать машину.
Тобто споживання стає на порядок більш, ніж до відключення - мабуть на пів-години. Цікаво б побачити графік споживання - на яку долю проценту (хоч може на пару процентів) ця економія?
А шкода - зіпсований настрій українців (щоб бажали капітуляції), зіпсовані продукти в холодильниках, невчасна медична допомога (пішки на 16 поверх до пацієнта)…

Кому це вигідно?
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21.05.2024 19:49 Відповісти
А чим не ширма для ґвалту про необхідність підняти тарифи, про яку вже півроку, як мінімум, стогнуть Зельониє?
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21.05.2024 21:08 Відповісти
Що і потвори хочуть зробити. Таріф 3.5-5 грн, ще не вирішили

Графік постачання: 18 годин зі світлом на шість - без світла, при мінус п'яти градусах - 16 годин зі світлом, вісім - без світла і при мінус 10 градусах - 14 годин зі світлом, і 10 - без

Но саме цікаве інше: Зараз 2,64 киловат коштує.

2.64 / 18*24 = 3,52 (дві копійки скинули з барського плеча)

2.64 / 10 * 24 = 4.52 (тут вони по господарськи округлили)

===============
Тобто, вони звикли мазати масло на хліб товшиною 2 см, і намагаються залишити ту саму товщину масла за рахунок збільшеня вартості кіловата. А потім відновять потужності за наш рахунок, а вартість не зменшать.
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21.05.2024 22:54 Відповісти
Ахметов давно повинен сидіти за розпалювання сепаратизму Донбасу і заклики "путін-пріді !"
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22.05.2024 09:38 Відповісти
 
 