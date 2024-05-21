22 травня відключень електроенергії не буде з 07:00 до 18:00, - НЕК "Укренерго"
НЕК "Укренерго" опублікувало графіки погодинних відключень електроенергії для промислових та побутових споживачів на середу 22 травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".
Зазначається, що графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 07:00 та з 18:00 до 24:00 доби.
При цьому з 07:00 до 18:00 застосування обмежень не прогнозується.
Крім того, не будуть обмежувати об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення.
Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що імпорт з ЄС може покрити лише 21% дефіциту потужності, що виник в енергетиці внаслідок російських ударів.
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Тобто споживання стає на порядок більш, ніж до відключення - мабуть на пів-години. Цікаво б побачити графік споживання - на яку долю проценту (хоч може на пару процентів) ця економія?
А шкода - зіпсований настрій українців (щоб бажали капітуляції), зіпсовані продукти в холодильниках, невчасна медична допомога (пішки на 16 поверх до пацієнта)…
Кому це вигідно?
Графік постачання: 18 годин зі світлом на шість - без світла, при мінус п'яти градусах - 16 годин зі світлом, вісім - без світла і при мінус 10 градусах - 14 годин зі світлом, і 10 - без
Но саме цікаве інше: Зараз 2,64 киловат коштує.
2.64 / 18*24 = 3,52 (дві копійки скинули з барського плеча)
2.64 / 10 * 24 = 4.52 (тут вони по господарськи округлили)
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Тобто, вони звикли мазати масло на хліб товшиною 2 см, і намагаються залишити ту саму товщину масла за рахунок збільшеня вартості кіловата. А потім відновять потужності за наш рахунок, а вартість не зменшать.