22 мая отключений электроэнергии не будет с 7:00 до 18:00, - НЭК "Укрэнерго"
НЭК "Укрэнерго" опубликовало графики почасовых отключений электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей на среду 22 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".
Отмечается, что графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.
При этом с 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется.
Кроме того, не будут ограничивать объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что импорт из ЕС может покрыть лишь 21% дефицита мощности, возникшего в энергетике вследствие российских ударов.
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Тобто споживання стає на порядок більш, ніж до відключення - мабуть на пів-години. Цікаво б побачити графік споживання - на яку долю проценту (хоч може на пару процентів) ця економія?
А шкода - зіпсований настрій українців (щоб бажали капітуляції), зіпсовані продукти в холодильниках, невчасна медична допомога (пішки на 16 поверх до пацієнта)…
Кому це вигідно?
Графік постачання: 18 годин зі світлом на шість - без світла, при мінус п'яти градусах - 16 годин зі світлом, вісім - без світла і при мінус 10 градусах - 14 годин зі світлом, і 10 - без
Но саме цікаве інше: Зараз 2,64 киловат коштує.
2.64 / 18*24 = 3,52 (дві копійки скинули з барського плеча)
2.64 / 10 * 24 = 4.52 (тут вони по господарськи округлили)
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Тобто, вони звикли мазати масло на хліб товшиною 2 см, і намагаються залишити ту саму товщину масла за рахунок збільшеня вартості кіловата. А потім відновять потужності за наш рахунок, а вартість не зменшать.