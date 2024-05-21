22 мая отключений электроэнергии не будет с 7:00 до 18:00, - НЭК "Укрэнерго"

НЭК "Укрэнерго" опубликовало графики почасовых отключений электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей на среду 22 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.

При этом с 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется.

Кроме того, не будут ограничивать объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что импорт из ЕС может покрыть лишь 21% дефицита мощности, возникшего в энергетике вследствие российских ударов.

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