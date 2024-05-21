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22 мая отключений электроэнергии не будет с 7:00 до 18:00, - НЭК "Укрэнерго"

Графік відключень світла на 22 травня

НЭК "Укрэнерго" опубликовало графики почасовых отключений электроэнергии для промышленных и бытовых потребителей на среду 22 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.

При этом с 07:00 до 18:00 применение ограничений не прогнозируется.

Кроме того, не будут ограничивать объектов критической инфраструктуры, которые выполняют функцию жизнеобеспечения населения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что импорт из ЕС может покрыть лишь 21% дефицита мощности, возникшего в энергетике вследствие российских ударов.

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Автор: 

энергетика (2553) Укрэнерго (658) отключение света (423)


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Сумнівно, що відключення світла економить електрику: при включенні включаються всі холодильники, бойлери. Кому потрібно прасти - включать машину.
Тобто споживання стає на порядок більш, ніж до відключення - мабуть на пів-години. Цікаво б побачити графік споживання - на яку долю проценту (хоч може на пару процентів) ця економія?
А шкода - зіпсований настрій українців (щоб бажали капітуляції), зіпсовані продукти в холодильниках, невчасна медична допомога (пішки на 16 поверх до пацієнта)…

Кому це вигідно?
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21.05.2024 19:49 Ответить
А чим не ширма для ґвалту про необхідність підняти тарифи, про яку вже півроку, як мінімум, стогнуть Зельониє?
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21.05.2024 21:08 Ответить
Що і потвори хочуть зробити. Таріф 3.5-5 грн, ще не вирішили

Графік постачання: 18 годин зі світлом на шість - без світла, при мінус п'яти градусах - 16 годин зі світлом, вісім - без світла і при мінус 10 градусах - 14 годин зі світлом, і 10 - без

Но саме цікаве інше: Зараз 2,64 киловат коштує.

2.64 / 18*24 = 3,52 (дві копійки скинули з барського плеча)

2.64 / 10 * 24 = 4.52 (тут вони по господарськи округлили)

===============
Тобто, вони звикли мазати масло на хліб товшиною 2 см, і намагаються залишити ту саму товщину масла за рахунок збільшеня вартості кіловата. А потім відновять потужності за наш рахунок, а вартість не зменшать.
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21.05.2024 22:54 Ответить
Ахметов давно повинен сидіти за розпалювання сепаратизму Донбасу і заклики "путін-пріді !"
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22.05.2024 09:38 Ответить
 
 