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Импорт из ЕС может покрыть лишь 21% дефицита мощности, возникшего в энергетике вследствие российских ударов, - Шмыгаль

херсонщина,енергетика

Вследствие российских обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. Из-за значительного дефицита Украина импортирует электроэнергию из Европы. Но максимальная техническая возможность импорта составляет лишь 1,7 ГВт.

Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"То есть импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому "Укрэнерго" вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан", - сказал премьер-министр.

Министерству энергетики и "Укрэнерго" поручено разработать проект соответствующего правительственного постановления относительно справедливых графиков отключений потребителей.

"Этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, требующих приоритетного электроснабжения, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, которые не входят в перечень критически важных", - отметил Шмыгаль.

Читайте также: Из-за российских ударов энергетика потеряла существенную часть генерации, - Зеленский

Автор: 

энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163) Шмыгаль Денис (2680) отключение света (423)


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Топ комментарии
+11
А підняття тарифів вирішить цю проблему?
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21.05.2024 18:52
+9
нелегитимные вы уже. Собирай своих говнюков и на СИЗО
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21.05.2024 18:50
+6
Тупорилі і захланні зебіли у владі за два з лишнім роки не спромоглись в рази збільшити кілткість інтерконнекторів на кордоні з країнами ЄС. А тепер розводять руками: "Не шмагла я, не шмагла..."(с).
Гнати їх взаший і одразу все буде.
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21.05.2024 20:18
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нелегитимные вы уже. Собирай своих говнюков и на СИЗО
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21.05.2024 18:50 Ответить
розповідай своєму )(уйлу за легетимність. москалі, ПНХ!!!
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21.05.2024 23:29 Ответить
А підняття тарифів вирішить цю проблему?
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21.05.2024 18:52 Ответить
А як же - світла буде менше, зате дорожче.
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21.05.2024 18:56 Ответить
На кишені власників не відіб'ється.
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21.05.2024 19:31 Ответить
А підняття тарифів вирішить цю проблему?
************
Підняття ціни зменшить споживання. Електрика стане розкішшю для багатих.
Всі інші будуть сидіти при каганцях, як наші бабусі. Романтіка!

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21.05.2024 20:04 Ответить
Так можна доекономитися що прийдеться електроенргію експортувати
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22.05.2024 00:42 Ответить
Є думка, що відсутність світла по вечорах сприятиме народжуваності.
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22.05.2024 08:26 Ответить
- 500 рублей могут спасти гиганта мысли.

- Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?

- Полагаю, торг здесь неуместен!
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21.05.2024 21:10 Ответить
вчора виглянув у вікно о 3 ночі в момент відключення вдома - всі фонарі вуличного освітлення горять вкупу з освітленням центру та Андріівської церкви.....
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21.05.2024 21:42 Ответить
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21.05.2024 18:52 Ответить
То може якось електротранспорт замінити тимчасово автобусами? Бо світла немає - а трамваї табунами гасають..
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21.05.2024 18:53 Ответить
А якби не крали кошти і не отримували мільйонні зарплати,то в нас був би профіцит
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21.05.2024 18:53 Ответить
Подивимося на зарплатні та дівідєнти топменеджерів та акціонерів які окучують енергетику.
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21.05.2024 18:53 Ответить
включати - виключати
**********
Це неможливо з фізичної точки зору.
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21.05.2024 20:07 Ответить
І який вихід ви пропонуєте? Хотілося б почути, що робиться для того, щоб Україна зимою не склеїла ласти. Хоча, знаючи, як ви завжди брешете, можна вже нічого не питати.
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21.05.2024 18:57 Ответить
Є Чорнобильська АЕС, є законсервований блок на Південноукраїнській, але навіщо цим займатися, якщо легше відключати кріпаків.
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21.05.2024 20:03 Ответить
З червня тарифи зростуть)
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21.05.2024 19:00 Ответить
відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. в "зелених" справедливість захована в члені "зеленого рояльного лабуха"
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21.05.2024 19:09 Ответить
Міністерству енергетики та "Укренерго", разом з їх держСекретарями, мабуть, ЗАВЧАСНО підготувалися до можливих негативних наслідків під час московської війни!!
Мудрі прем'єр міністри, зокрема, гройсман, гончарук та шмигаль, мали достатньо часу і розуму, щоб Українці не мали негативних наслідків, як сьогодні!?!? РИГламент КМУ, цьому підтвердження…
Невже і тут, усе вони прої***ли??
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21.05.2024 19:09 Ответить
Людина Ахметова соловейкою защебетала!
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21.05.2024 19:29 Ответить
Фунт Шмигаль - констататор фактів. На косімічній зарплаті і космічному розкраданні.
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21.05.2024 19:52 Ответить
В інеті є всі дані про споживання е/е за довоєнній роки. Пікове споживання в опалювальний період становило в 2021 році 21-23 Гвт, майже 50% виробленої е/е споживало населення та комунально-побутові споживачі, 40 % промисловість. Якщо врахувати , що Україна втратила 20% території, як мінімум третину населення, найбільш промислово розвинені області в окупації або в зоні бойових дій , щодня сотні населених пунктів знеструмлені через обстріли то споживання повинно зменшитися в 1,5-2 рази. АЕС здатні видавати більше 8Гвт, 1,5 Гвт -імпорт , цього повинно з головою вистачати , а з врахуванням СЕС взагалі вдень повинен бути великий профіцит е/е.
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21.05.2024 19:59 Ответить
Не канає. Бо тоді не буде аргументів для підняття тарифів.
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21.05.2024 20:23 Ответить
Тупорилі і захланні зебіли у владі за два з лишнім роки не спромоглись в рази збільшити кілткість інтерконнекторів на кордоні з країнами ЄС. А тепер розводять руками: "Не шмагла я, не шмагла..."(с).
Гнати їх взаший і одразу все буде.
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21.05.2024 20:18 Ответить
Що робить Україна для деокупації ЗАЕС?
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21.05.2024 21:17 Ответить
Може пора замість асфальту будувати хоча б сонячні станції? Для неї не треба будувати якісь супер приміщення. Якусь частину дефіциту можна знизити. Ще краще, скасуйте закон про заборону для населення ставити сонячні батареї на землі. Народ сам себе забезпечить енергією і ви будете не потрібні народу. Досить сидіти на шиї народу, та нічого не робити.
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21.05.2024 23:06 Ответить
Бездарно про@бали вторгнення та окупацію значної території, бездарно про@бали енергетику... Пане гідрант, що на черзі, фігурні стрибунці по фонтанам чи кожному зеку та міністерству енергетики по динамомашині?
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21.05.2024 23:22 Ответить
Кислорода в воздухе 21% и больше небудет.
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21.05.2024 23:59 Ответить
а шо там з *********** паличками ???? може потрібно 3,14здити зєлєбобіків, тоді і електрика буде? ))
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22.05.2024 10:47 Ответить
 
 