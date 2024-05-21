Импорт из ЕС может покрыть лишь 21% дефицита мощности, возникшего в энергетике вследствие российских ударов, - Шмыгаль
Вследствие российских обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. Из-за значительного дефицита Украина импортирует электроэнергию из Европы. Но максимальная техническая возможность импорта составляет лишь 1,7 ГВт.
Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"То есть импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому "Укрэнерго" вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан", - сказал премьер-министр.
Министерству энергетики и "Укрэнерго" поручено разработать проект соответствующего правительственного постановления относительно справедливых графиков отключений потребителей.
"Этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, требующих приоритетного электроснабжения, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, которые не входят в перечень критически важных", - отметил Шмыгаль.
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Підняття ціни зменшить споживання. Електрика стане розкішшю для багатих.
Всі інші будуть сидіти при каганцях, як наші бабусі. Романтіка!
- Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?
- Полагаю, торг здесь неуместен!
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Це неможливо з фізичної точки зору.
Мудрі прем'єр міністри, зокрема, гройсман, гончарук та шмигаль, мали достатньо часу і розуму, щоб Українці не мали негативних наслідків, як сьогодні!?!? РИГламент КМУ, цьому підтвердження…
Невже і тут, усе вони прої***ли??
Гнати їх взаший і одразу все буде.