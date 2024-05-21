Импорт из ЕС может покрыть лишь 21% дефицита мощности, возникшего в энергетике вследствие российских ударов, - Шмыгаль

Вследствие российских обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. Из-за значительного дефицита Украина импортирует электроэнергию из Европы. Но максимальная техническая возможность импорта составляет лишь 1,7 ГВт.

Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"То есть импорт не позволяет перекрыть потери от российского террора. Поэтому "Укрэнерго" вынуждено прибегать к почасовым отключениям электроэнергии для предприятий и граждан", - сказал премьер-министр.

Министерству энергетики и "Укрэнерго" поручено разработать проект соответствующего правительственного постановления относительно справедливых графиков отключений потребителей.

"Этот документ также должен содержать перечень критически важных для государства объектов, требующих приоритетного электроснабжения, и очередность распределения предельной мощности между другими потребителями, которые не входят в перечень критически важных", - отметил Шмыгаль.

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