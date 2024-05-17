Из-за российских ударов энергетика потеряла существенную часть генерации, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский призвал к рациональному потреблению электроэнергии, поскольку из-за российских ракетных ударов украинская энергетика потеряла существенную часть генерации.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас после российских ударов наша энергетика потеряла существенную часть генерации. Нужно время на восстановление. Нужно много усилий для дальнейшего развития энергетики - новой энергетики, которая будет способна работать несмотря на угрозы российского террора. Плюс уже готовимся к следующему отопительному сезону, и это предусматривает, в частности, плановые ремонты и подготовку атомной генерации.
Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества. И на уровне правительства, и на уровне областной и местной власти, от энергетических компаний должно быть обеспечено полное информирование общества о том, как происходят сейчас отключения электричества, когда есть пиковая нагрузка и почему нужно сознательное отношение каждого и каждой к потреблению", - сказал Зеленский.
Удары по энергетической инфраструктуре
Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.
Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.
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где деньги, Зин ?
генерація страждае…
Яка глибока думка!
Він, що громадян за дурнів мае?
Чи асфальт був важливішим для заробітчан …. Про Україну та Українців, ніхто й не подумав!!
Тому і міни «зникли» і Південь держави, здали за три дні і вагнергейт …
Герос з пуштуном і юзіком енергетику для Українців просрали…з 2019 року…
Який ПУ з оточенням, такі й КРИВАІ НАСЛІДКИ для Українців!
За словами члена Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нова вартість складатиме - 4,5-5 грн/кВт. Наразі в Кабміні йдуть активні обговорення.
"Через російські удари і масштабне розкрадання зеко-****** енергетика втратила суттєву частину генерації", - ось це значно ближче до істини.