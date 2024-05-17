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Новости Война
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Из-за российских ударов энергетика потеряла существенную часть генерации, - Зеленский

ремонт,енергетика,енергетики

Президент Владимир Зеленский призвал к рациональному потреблению электроэнергии, поскольку из-за российских ракетных ударов украинская энергетика потеряла существенную часть генерации.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас после российских ударов наша энергетика потеряла существенную часть генерации. Нужно время на восстановление. Нужно много усилий для дальнейшего развития энергетики - новой энергетики, которая будет способна работать несмотря на угрозы российского террора. Плюс уже готовимся к следующему отопительному сезону, и это предусматривает, в частности, плановые ремонты и подготовку атомной генерации.

Поэтому сейчас снова есть потребность в очень рациональном, продуманном потреблении электричества. И на уровне правительства, и на уровне областной и местной власти, от энергетических компаний должно быть обеспечено полное информирование общества о том, как происходят сейчас отключения электричества, когда есть пиковая нагрузка и почему нужно сознательное отношение каждого и каждой к потреблению", - сказал Зеленский.

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Удары по энергетической инфраструктуре

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) энергетика (2552)


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Топ комментарии
+22
Янелох, доставай эбонитовую палочку и бей ей Юзика по шерстяному пузу.
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17.05.2024 21:44
+19
"Через російські удари енергетика втратила суттєву частину генерації" - Зеленський.І саме тому,я вирішив дати "прикурити",з б'юджету стікаючої кров'ю країни,новоспеченому "енергетику", громадянину РФ,- та режисеру "Слуги народу",750 млн.грн.
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17.05.2024 21:44
+18
А нагадати пуштуна, котрий генерацію потужно захистив, чомусь Янелох забув...
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17.05.2024 21:34
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17.05.2024 21:34 Ответить
ШО ЗНОВУ ??? Найєма поставлять бригадиром будівельників ?
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17.05.2024 21:51 Ответить
жінка чорноротої лЄщєнкі ?
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17.05.2024 22:02 Ответить
за виділені на захист енергооб'єктів 9,5 млрд. грн можна було купити у Ковальської 2 000 000 куб. метрів найкращого бєтона (в Дніпрогес загалом вклали 518 тыс. м³, себто ЧОТИРИ ДНІПРГЕСА !!!!!!!!!!!!

где деньги, Зин ?
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17.05.2024 23:53 Ответить
Ну, дивлячись на це фото, то енергетика вся ціла і захищена.
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18.05.2024 06:49 Ответить
А нагадати пуштуна, котрий генерацію потужно захистив, чомусь Янелох забув...
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17.05.2024 21:34 Ответить
Та не вже!???!!!

генерація страждае…

Яка глибока думка!

Він, що громадян за дурнів мае?
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17.05.2024 22:02 Ответить
О, він вже в ахметки речником підробляє. Невже офшорних грошей бракує?
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17.05.2024 21:36 Ответить
Что серьёзно ? Вова так ты ведь на шашлыки собирался , а не в войне готовился. Вот он и результат.
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17.05.2024 21:38 Ответить
Ну и как он собирается восстанавливать генерацию электроэнергетики? Трипольская ТЭС уничтожена под ноль, Змиевская тоже, у ДнепроГЭС уничтожен машинный зал. Как их восстанавливать во время войны? Это невозможно
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17.05.2024 21:38 Ответить
дЄрмак краще за вас знає як ! Він вже працює над цими мільярдами. Розкладає по конвертикам.
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17.05.2024 21:50 Ответить
Вони асфальтом закатають зверху мільярдом дерев засадять
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18.05.2024 18:53 Ответить
Великий Констататор
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17.05.2024 21:39 Ответить
Як Україна потребує Порошенка.... ☹️
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18.05.2024 07:26 Ответить
через відсутність захисту генерації збоку "зезрадників України " частина генерації і знищена рашистом....
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17.05.2024 21:40 Ответить
Янелох, доставай эбонитовую палочку и бей ей Юзика по шерстяному пузу.
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17.05.2024 21:44 Ответить
Краще з кошовим нехай крутять динамо-машину.
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17.05.2024 21:48 Ответить
"Через російські удари енергетика втратила суттєву частину генерації" - Зеленський.І саме тому,я вирішив дати "прикурити",з б'юджету стікаючої кров'ю країни,новоспеченому "енергетику", громадянину РФ,- та режисеру "Слуги народу",750 млн.грн.
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17.05.2024 21:44 Ответить
Вот только что включили свет. Так что мы догадались.
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17.05.2024 21:46 Ответить
"... уже готуємось до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації." СЬОГОДНІ 17 травня ! Що буде 17 жовтня буде невідомо, але треба нагадати йому про 17 травня в той день. Якщо він, ЗВІСНО, добровільно не піде у відставку. ТОДІ, друзі, не треба скиглити ! Краще "молитись" на цього Боневтіка. Вовчанськ вже аплодує його фортифікаціям ! Бронірованим на третій лінії .
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17.05.2024 21:46 Ответить
Хіба с Зелею міг бути якійсь інший результат?
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17.05.2024 21:47 Ответить
Через непрофесіоналізм влади життя українців з кожним днем погіршується.. Позитивів вже ніхто і не шукає.
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17.05.2024 21:50 Ответить
Та ти шо! А ми й не помітили.

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17.05.2024 21:51 Ответить
Але про таке у 2019 році, приблуди95 на посадах в органах державної влади, і думати не хотіли чомусь, а Особливий Період в Україні, уже діяв з 2014 року!!! Оманські «інвестори», мабуть, заборонили??
Чи асфальт був важливішим для заробітчан …. Про Україну та Українців, ніхто й не подумав!!
Тому і міни «зникли» і Південь держави, здали за три дні і вагнергейт …
Герос з пуштуном і юзіком енергетику для Українців просрали…з 2019 року…
Який ПУ з оточенням, такі й КРИВАІ НАСЛІДКИ для Українців!
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17.05.2024 21:53 Ответить
Раціонально,це як?Варити каву у темряві?Чі пити сирою?
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17.05.2024 21:56 Ответить
На кінець Зелі написали цю новину. Хоча йому й так пох. Зачитав, і не вникав.
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17.05.2024 21:59 Ответить
А що Зеленьському тільки доповіли?
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17.05.2024 22:50 Ответить
Тарифи на світло для населення зростуть з 1 червня, - нардеп Нагорняк...

За словами члена Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нова вартість складатиме - 4,5-5 грн/кВт. Наразі в Кабміні йдуть активні обговорення.
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17.05.2024 22:51 Ответить
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17.05.2024 22:57 Ответить
Так ти ж і привів своєю дурістю війну в країну, а до того "підготував" країну до шашликів, замість оборони, а твої слуги "підготували" енергетику. То чого ти тепер скиглиш, недієздатне чмо? Сам дебіл і команду дебілів за собою притащив. Які, на пару з кацапами, Україну у середньовічча загоняють.
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17.05.2024 23:10 Ответить
А які дебіли , притягли цю команду у владу?
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18.05.2024 09:42 Ответить
Як на мене, формулювання "Через російські удари енергетика втратила суттєву частину генерації" є неповним і неточним.
"Через російські удари і масштабне розкрадання зеко-****** енергетика втратила суттєву частину генерації", - ось це значно ближче до істини.
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18.05.2024 00:04 Ответить
Як ти вже заграв разом зі своїм командувачем та іншими(Що ви лиш наслідки констатуєте?((Ви б краще щось робили ,в напрямку деверсифікації,а то лиш заяви та відосики(((
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18.05.2024 06:37 Ответить
Атомні станції всі цілі - цілі! Значить рудий смердючий кліщ ахметов в черговий раз постукає в кожну вашу оселю шановні українці щоб знову напитись вашої "крові"!!!
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18.05.2024 07:33 Ответить
https://x.com/SSeryoga88/status/1791420271812804809
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18.05.2024 08:24 Ответить
Енергетика, то таке, головне щоб асфальт не подовбали!
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18.05.2024 09:40 Ответить
 
 