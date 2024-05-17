Через російські удари енергетика втратила суттєву частину генерації, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликав до раціонального споживання електроенергії, оскільки через російські ракетні удари українська енергетика втратила суттєву частину генерації.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз після російських ударів наша енергетика втратила суттєву частину генерації. Потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики – нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору. Плюс уже готуємось до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.
Тому зараз знову є потреба у дуже раціональному, продуманому споживанні електрики. І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади, від енергетичних компаній має бути забезпечено повне інформування суспільства про те, як відбуваються зараз відключення електрики, коли є пікове навантаження та чому потрібне свідоме ставлення кожного й кожної до споживання", - сказав Зеленський.
Удари по енергетичній інфраструктурі
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.
Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.
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где деньги, Зин ?
генерація страждае…
Яка глибока думка!
Він, що громадян за дурнів мае?
Чи асфальт був важливішим для заробітчан …. Про Україну та Українців, ніхто й не подумав!!
Тому і міни «зникли» і Південь держави, здали за три дні і вагнергейт …
Герос з пуштуном і юзіком енергетику для Українців просрали…з 2019 року…
Який ПУ з оточенням, такі й КРИВАІ НАСЛІДКИ для Українців!
За словами члена Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, нова вартість складатиме - 4,5-5 грн/кВт. Наразі в Кабміні йдуть активні обговорення.
"Через російські удари і масштабне розкрадання зеко-****** енергетика втратила суттєву частину генерації", - ось це значно ближче до істини.