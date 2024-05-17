Через російські удари енергетика втратила суттєву частину генерації, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав до раціонального споживання електроенергії, оскільки через російські ракетні удари українська енергетика втратила суттєву частину генерації.

Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз після російських ударів наша енергетика втратила суттєву частину генерації. Потрібен час на відновлення. Потрібно багато зусиль для подальшої розбудови енергетики – нової енергетики, яка буде здатна працювати попри загрози російського терору. Плюс уже готуємось до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

Тому зараз знову є потреба у дуже раціональному, продуманому споживанні електрики. І на рівні уряду, і на рівні обласної та місцевої влади, від енергетичних компаній має бути забезпечено повне інформування суспільства про те, як відбуваються зараз відключення електрики, коли є пікове навантаження та чому потрібне свідоме ставлення кожного й кожної до споживання", - сказав Зеленський.

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Удари по енергетичній інфраструктурі

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.