Уламки "Шахеда" пошкодили обладнання обленерго на Вінниччині, - "Укренерго"

У ніч на 17 травня 2024 року під час атаки дронами на Вінниччині через падіння уламків було пошкоджено обладнання обленерго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

"В ніч на 17 травня у Вінницькій області уламки ворожого БПЛА частково пошкодили обладнання місцевого обленерго. Знеструмлювалось понад 23 тис. споживачів. На ранок залишаються без електропостачання 202 споживача", - йдеться у повідомленні.

За даними "Укренерго", наразі в енергосистемі є значний дефіцит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В п’ятницю графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів будуть діяти по всій Україні, - Укренерго

"Ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти з 19:00 до 24:00. Запланований імпорт в окремі години сягає технічно дозволеного максимуму", - додають у компанії.

Відключення світла для населення

Раніше у Міненерго прогнозували, що відключення електроенергії для населення, які почалися 14-15 травня, можуть продовжитися й у четвер, 16 травня. За даними "Укренерго", 16 травня з опівночі та впродовж доби діятимуть графіки погодинних відключень. Також повідомлялося, що в п’ятницю, 17 травня, графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів будуть діяти по всій Україні.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що внаслідок останніх ворожих масованих обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. За його словами, взимку буде складно втримати енергосистему без обмежень споживачів. Також він допускає труднощі з постачанням електроенергії влітку.

Нагадаємо, із 22 березня 2024 року поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.