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В п’ятницю графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів будуть діяти по всій Україні, - Укренерго

Графіки відключень світла в Україні на 17 травня

В п’ятницю 17 травня НЕК "Укренерго" впроваджує графіки відключень електроенергії по всій Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук НЕК "Укренерго".

"Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону", - зазначають у фейсбуці компанії.

Там пояснюють, що отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго (посилання в першому коментарі), а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Читайте: Наступного тижня ситуація в енергосистемі може полегшитися, проте уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, - Кудрицький

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.

Також читайте: Уникнути відключень світла не вдасться ні влітку, ні восени, – голова "Укренерго" Кудрицький. ВIДЕО

Автор: 

електроенергія (6176) Укренерго (2681) відключення світла (1085)


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Топ коментарі
+10
Та ясно. Всі мільярди які вони підняли на підвищених тарифах пішли на яхту ахмєтову і на бутєр з ікоркою блазням меншого калібру.
Написали, що 80 % населення нові тарифи і відключення в кайф і роблять свою справу. Бо ж рейтинг вована дозволяє. За ідіотів тримають та й усе.
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16.05.2024 20:15
+8
Сумніваюся, що відключення електроенергії суттєво економить постачання: холодильники та бойлери після включення світла всі включаються та "надолужують втрачене".
На пральних машинах також постачання не зекономити - коли буде світло включать.
Побутові прилади (плити, мультиварки, праски…) - також відпрацюють - як тільки буде світло.
Економія на освітленні (у темну пору) при економних лампах - мізерна.
Економія хіба що на телевізорах - менш будуть дивитися "марафон кварталу 95"

Але на здоров'ї громадян України відключення точно вплинуть: зіпсовані продукти у холодильниках, негативний вплив на психіку та настрій.

Кому корисні відключення електроенергії? - мабуть тільки ворогам України: щоб примусити українців до капітуляції московитам.
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16.05.2024 20:32
+5
кацапи звичайно ж тварюки та покидьки, але щось не чутно було, щоб Кайметов подавав на них до суду з вимогами відшкодування збитків від обстрілів. Знову пересічні будуть оплачувати безбідне життя бандита, який незаконно приватизував об'єкти критичної інфраструктури.
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16.05.2024 20:21
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16.05.2024 20:14 Відповісти
да....там не отключают
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16.05.2024 21:20 Відповісти
Та ясно. Всі мільярди які вони підняли на підвищених тарифах пішли на яхту ахмєтову і на бутєр з ікоркою блазням меншого калібру.
Написали, що 80 % населення нові тарифи і відключення в кайф і роблять свою справу. Бо ж рейтинг вована дозволяє. За ідіотів тримають та й усе.
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16.05.2024 20:15 Відповісти
кацапи звичайно ж тварюки та покидьки, але щось не чутно було, щоб Кайметов подавав на них до суду з вимогами відшкодування збитків від обстрілів. Знову пересічні будуть оплачувати безбідне життя бандита, який незаконно приватизував об'єкти критичної інфраструктури.
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16.05.2024 20:21 Відповісти
Сумніваюся, що відключення електроенергії суттєво економить постачання: холодильники та бойлери після включення світла всі включаються та "надолужують втрачене".
На пральних машинах також постачання не зекономити - коли буде світло включать.
Побутові прилади (плити, мультиварки, праски…) - також відпрацюють - як тільки буде світло.
Економія на освітленні (у темну пору) при економних лампах - мізерна.
Економія хіба що на телевізорах - менш будуть дивитися "марафон кварталу 95"

Але на здоров'ї громадян України відключення точно вплинуть: зіпсовані продукти у холодильниках, негативний вплив на психіку та настрій.

Кому корисні відключення електроенергії? - мабуть тільки ворогам України: щоб примусити українців до капітуляції московитам.
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16.05.2024 20:32 Відповісти
Переxодимо на сало, спiрт, i сухарi.
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16.05.2024 23:07 Відповісти
Енергії не вистачає фізично. Коли буде вдосталь - тоді вмикайте все, що заманеться. Холодильник або бойлер "наздожене" споживання при умові, якщо вимкнення короткочасне, на пару годин. А то за вашою логікою, якщо на тиждень вимкнути бойлер, то наступний тиждень після вмикання він буде споживати вдвічі більшу потужність. Він так само нагріє воду до 60 градусів за пару годин і далі буде підігрівати воду. Бо, дивлюся, люди скоро замість підручників будуть цитувати Теслу і розповідати, що нафіг взагалі ці ЛЕП, ТЕС - енергію можна передавати по повітрю
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17.05.2024 00:04 Відповісти
Энергия есть. АЭС обеспечивают. С перераспределением проблемы. Для этого использовались ТЭС. Они сглаживали пиковые нагрузки. Их снесли ракетами. Теперь приходиться играться рубильником. В отличии от ТЭС атомную энергетику регулировать сложно. Нельзя просто так взять и снизить или дать больше мощности поворотом крана или кнопкой.
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17.05.2024 01:50 Відповісти
Все через жопу.
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16.05.2024 20:50 Відповісти
отключат с 00-до 9-00...и спокойно продадут электрику на запад...когда народ будет спать злой что не успел при свете поужинать и покупаться.
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16.05.2024 21:25 Відповісти
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16.05.2024 21:29 Відповісти
Нашо вам свiтло на вечерю? Ви-ж не кiт.
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16.05.2024 21:36 Відповісти
добре що ми не чукчі
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16.05.2024 21:50 Відповісти
Та давайте вже підвищення до 5грн,Кацметов з Шмуркісом вже натерпілись та настрадались,діточок вони напевно на фронт своїх відправили,донатять з пенсій майже все,а ми їм жмемся допомогати
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17.05.2024 02:08 Відповісти
будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00

Тобто до 24.00, а потім продовжуємо до 8 ранку? Ну тоді так і пишіть - з 19 до 8 ранку наступного дня.
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17.05.2024 07:59 Відповісти
 
 