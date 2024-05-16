В п’ятницю графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів будуть діяти по всій Україні, - Укренерго
В п’ятницю 17 травня НЕК "Укренерго" впроваджує графіки відключень електроенергії по всій Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук НЕК "Укренерго".
"Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. Диспетчерський центр "Укренерго" вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону", - зазначають у фейсбуці компанії.
Там пояснюють, що отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у вашому регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго (посилання в першому коментарі), а також на їхніх сторінках у соцмережах.
Причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених росією по українській енергосистемі з 22 березня.
Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Нагадаємо, із 22 березня поновилися масовані російські атаки на енергетичні об'єкти. Зокрема, руйнувань зазнали Бурштинська, Ладижинська, Зміївська, Трипільська ТЕС, а також дві гідроелектростанції.
Будь ласка, зачекайте...
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Написали, що 80 % населення нові тарифи і відключення в кайф і роблять свою справу. Бо ж рейтинг вована дозволяє. За ідіотів тримають та й усе.
На пральних машинах також постачання не зекономити - коли буде світло включать.
Побутові прилади (плити, мультиварки, праски…) - також відпрацюють - як тільки буде світло.
Економія на освітленні (у темну пору) при економних лампах - мізерна.
Економія хіба що на телевізорах - менш будуть дивитися "марафон кварталу 95"
Але на здоров'ї громадян України відключення точно вплинуть: зіпсовані продукти у холодильниках, негативний вплив на психіку та настрій.
Кому корисні відключення електроенергії? - мабуть тільки ворогам України: щоб примусити українців до капітуляції московитам.
Тобто до 24.00, а потім продовжуємо до 8 ранку? Ну тоді так і пишіть - з 19 до 8 ранку наступного дня.