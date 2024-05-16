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В пятницу графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей будут действовать по всей Украине, - Укрэнерго

Графіки відключень світла в Україні на 17 травня

В пятницу, 17 мая, НЭК "Укрэнерго" внедряет графики отключений электроэнергии по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук НЭК "Укрэнерго".

"Графики почасовых отключений (ГПВ) для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00. Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона", - отмечают в фейсбуке компании.

Там объясняют, что получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго (ссылка в первом комментарии), а также на их страницах в соцсетях.

Причина ограничений - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

Также читайте: На следующей неделе ситуация в энергосистеме может улучшиться, но избежать отключений света не удастся ни летом, ни осенью, - Кудрицкий

Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, с 22 марта возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трыпильская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

Читайте также: Сегодня снова вводятся графики стабилизационных отключений: Как узнать, когда не будет света ИНСТРУКЦИЯ

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2163) Укрэнерго (658) отключение света (422)


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Топ комментарии
+10
Та ясно. Всі мільярди які вони підняли на підвищених тарифах пішли на яхту ахмєтову і на бутєр з ікоркою блазням меншого калібру.
Написали, що 80 % населення нові тарифи і відключення в кайф і роблять свою справу. Бо ж рейтинг вована дозволяє. За ідіотів тримають та й усе.
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16.05.2024 20:15
+8
Сумніваюся, що відключення електроенергії суттєво економить постачання: холодильники та бойлери після включення світла всі включаються та "надолужують втрачене".
На пральних машинах також постачання не зекономити - коли буде світло включать.
Побутові прилади (плити, мультиварки, праски…) - також відпрацюють - як тільки буде світло.
Економія на освітленні (у темну пору) при економних лампах - мізерна.
Економія хіба що на телевізорах - менш будуть дивитися "марафон кварталу 95"

Але на здоров'ї громадян України відключення точно вплинуть: зіпсовані продукти у холодильниках, негативний вплив на психіку та настрій.

Кому корисні відключення електроенергії? - мабуть тільки ворогам України: щоб примусити українців до капітуляції московитам.
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16.05.2024 20:32
+5
кацапи звичайно ж тварюки та покидьки, але щось не чутно було, щоб Кайметов подавав на них до суду з вимогами відшкодування збитків від обстрілів. Знову пересічні будуть оплачувати безбідне життя бандита, який незаконно приватизував об'єкти критичної інфраструктури.
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16.05.2024 20:21
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Банкова є в графiку?
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16.05.2024 20:14 Ответить
да....там не отключают
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16.05.2024 21:20 Ответить
Та ясно. Всі мільярди які вони підняли на підвищених тарифах пішли на яхту ахмєтову і на бутєр з ікоркою блазням меншого калібру.
Написали, що 80 % населення нові тарифи і відключення в кайф і роблять свою справу. Бо ж рейтинг вована дозволяє. За ідіотів тримають та й усе.
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16.05.2024 20:15 Ответить
кацапи звичайно ж тварюки та покидьки, але щось не чутно було, щоб Кайметов подавав на них до суду з вимогами відшкодування збитків від обстрілів. Знову пересічні будуть оплачувати безбідне життя бандита, який незаконно приватизував об'єкти критичної інфраструктури.
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16.05.2024 20:21 Ответить
Сумніваюся, що відключення електроенергії суттєво економить постачання: холодильники та бойлери після включення світла всі включаються та "надолужують втрачене".
На пральних машинах також постачання не зекономити - коли буде світло включать.
Побутові прилади (плити, мультиварки, праски…) - також відпрацюють - як тільки буде світло.
Економія на освітленні (у темну пору) при економних лампах - мізерна.
Економія хіба що на телевізорах - менш будуть дивитися "марафон кварталу 95"

Але на здоров'ї громадян України відключення точно вплинуть: зіпсовані продукти у холодильниках, негативний вплив на психіку та настрій.

Кому корисні відключення електроенергії? - мабуть тільки ворогам України: щоб примусити українців до капітуляції московитам.
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16.05.2024 20:32 Ответить
Переxодимо на сало, спiрт, i сухарi.
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16.05.2024 23:07 Ответить
Енергії не вистачає фізично. Коли буде вдосталь - тоді вмикайте все, що заманеться. Холодильник або бойлер "наздожене" споживання при умові, якщо вимкнення короткочасне, на пару годин. А то за вашою логікою, якщо на тиждень вимкнути бойлер, то наступний тиждень після вмикання він буде споживати вдвічі більшу потужність. Він так само нагріє воду до 60 градусів за пару годин і далі буде підігрівати воду. Бо, дивлюся, люди скоро замість підручників будуть цитувати Теслу і розповідати, що нафіг взагалі ці ЛЕП, ТЕС - енергію можна передавати по повітрю
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17.05.2024 00:04 Ответить
Энергия есть. АЭС обеспечивают. С перераспределением проблемы. Для этого использовались ТЭС. Они сглаживали пиковые нагрузки. Их снесли ракетами. Теперь приходиться играться рубильником. В отличии от ТЭС атомную энергетику регулировать сложно. Нельзя просто так взять и снизить или дать больше мощности поворотом крана или кнопкой.
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17.05.2024 01:50 Ответить
Все через жопу.
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16.05.2024 20:50 Ответить
отключат с 00-до 9-00...и спокойно продадут электрику на запад...когда народ будет спать злой что не успел при свете поужинать и покупаться.
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16.05.2024 21:25 Ответить
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16.05.2024 21:29 Ответить
Нашо вам свiтло на вечерю? Ви-ж не кiт.
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16.05.2024 21:36 Ответить
добре що ми не чукчі
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16.05.2024 21:50 Ответить
Та давайте вже підвищення до 5грн,Кацметов з Шмуркісом вже натерпілись та настрадались,діточок вони напевно на фронт своїх відправили,донатять з пенсій майже все,а ми їм жмемся допомогати
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17.05.2024 02:08 Ответить
будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00

Тобто до 24.00, а потім продовжуємо до 8 ранку? Ну тоді так і пишіть - з 19 до 8 ранку наступного дня.
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17.05.2024 07:59 Ответить
 
 