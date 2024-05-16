В пятницу графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей будут действовать по всей Украине, - Укрэнерго

В пятницу, 17 мая, НЭК "Укрэнерго" внедряет графики отключений электроэнергии по всей Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук НЭК "Укрэнерго".

"Графики почасовых отключений (ГПВ) для бытовых и промышленных потребителей будут действовать по всей Украине с 00:00 до 08:00 и с 19:00 до 24:00. Диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона", - отмечают в фейсбуке компании.

Там объясняют, что получить информацию о том, как именно будут действовать ограничения потребления в вашем регионе, можно будет в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго (ссылка в первом комментарии), а также на их страницах в соцсетях.

Причина ограничений - увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дронных атак, осуществленных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

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Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Напомним, с 22 марта возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трыпильская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

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