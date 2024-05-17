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Обломки "шахеда" повредили оборудование облэнерго на Виннитчине, - "Укрэнерго"

енергетика,світло

В ночь на 17 мая 2024 года во время атаки дронами в Винницкой области из-за падения обломков было повреждено оборудование облэнерго.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"В ночь на 17 мая в Винницкой области обломки вражеского БПЛА частично повредили оборудование местного облэнерго. Обесточились более 23 тыс. потребителей. На утро остаются без электроснабжения 202 потребителя", - говорится в сообщении.

По данным"Укрэнерго", сейчас в энергосистеме есть значительный дефицит.

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"Вечером графики почасовых отключений будут действовать с 19:00 до 24:00. Запланированный импорт в отдельные часы достигает технически разрешенного максимума", - добавляют в компании.

Отключение света для населения

Ранее в Минэнерго прогнозировали, что отключения электроэнергии для населения, начавшиеся 14-15 мая, могут продолжиться и в четверг, 16 мая. По данным "Укрэнерго", 16 мая с полуночи и в течение суток будут действовать графики почасовых отключений. Также сообщалось, что в пятницу, 17 мая, графики почасовых отключений электроэнергии для потребителей будут действовать по всей Украине.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в результате последних вражеских массированных обстрелов украинская энергосистема потеряла 8 ГВт мощности. По его словам, зимой будет сложно удержать энергосистему без ограничений потребителей. Также он допускает трудности с поставками электроэнергии летом.

Напомним, с 22 марта 2024 года возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушениям подверглись Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трыпильская ТЭС, а также две гидроэлектростанции.

Автор: 

Винницкая область (1030) энергетика (2552) Укрэнерго (658)


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чому воно таке вразливе навіть від уламків, хоча повинно було захищено на 100 % від самих шахедів, як нам неодноразово доводили...
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17.05.2024 11:23 Ответить
Всі мопеди були знищенні,але 23 тис.населення сидять без світла..Зелені підари брешуть на всіх рівнях і посадах...
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17.05.2024 11:53 Ответить
 
 