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Імпорт з ЄС може покрити лише 21% дефіциту потужності, що виник в енергетиці внаслідок російських ударів, - Шмигаль

херсонщина,енергетика

Внаслідок російських обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. Через значний дефіцит Україна імпортує електроенергію з Європи. Але максимальна технічна можливість імпорту складає лише 1,7 ГВт.

Про це під час засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Тобто імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому "Укренерго" змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян", - сказав прем’єр-міністр.

Міністерству енергетики та "Укренерго" доручено розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. 

"Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих", — зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через російські удари енергетика втратила суттєву частину генерації, - Зеленський

Автор: 

енергетика (2582) електроенергія (6185) Шмигаль Денис (4565) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+11
А підняття тарифів вирішить цю проблему?
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21.05.2024 18:52
+9
нелегитимные вы уже. Собирай своих говнюков и на СИЗО
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21.05.2024 18:50
+6
Тупорилі і захланні зебіли у владі за два з лишнім роки не спромоглись в рази збільшити кілткість інтерконнекторів на кордоні з країнами ЄС. А тепер розводять руками: "Не шмагла я, не шмагла..."(с).
Гнати їх взаший і одразу все буде.
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21.05.2024 20:18
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нелегитимные вы уже. Собирай своих говнюков и на СИЗО
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21.05.2024 18:50 Відповісти
розповідай своєму )(уйлу за легетимність. москалі, ПНХ!!!
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21.05.2024 23:29 Відповісти
А підняття тарифів вирішить цю проблему?
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21.05.2024 18:52 Відповісти
А як же - світла буде менше, зате дорожче.
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21.05.2024 18:56 Відповісти
На кишені власників не відіб'ється.
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21.05.2024 19:31 Відповісти
А підняття тарифів вирішить цю проблему?
************
Підняття ціни зменшить споживання. Електрика стане розкішшю для багатих.
Всі інші будуть сидіти при каганцях, як наші бабусі. Романтіка!

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21.05.2024 20:04 Відповісти
Так можна доекономитися що прийдеться електроенргію експортувати
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22.05.2024 00:42 Відповісти
Є думка, що відсутність світла по вечорах сприятиме народжуваності.
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22.05.2024 08:26 Відповісти
- 500 рублей могут спасти гиганта мысли.

- Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли?

- Полагаю, торг здесь неуместен!
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21.05.2024 21:10 Відповісти
вчора виглянув у вікно о 3 ночі в момент відключення вдома - всі фонарі вуличного освітлення горять вкупу з освітленням центру та Андріівської церкви.....
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21.05.2024 21:42 Відповісти
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21.05.2024 18:52 Відповісти
То може якось електротранспорт замінити тимчасово автобусами? Бо світла немає - а трамваї табунами гасають..
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21.05.2024 18:53 Відповісти
А якби не крали кошти і не отримували мільйонні зарплати,то в нас був би профіцит
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21.05.2024 18:53 Відповісти
Подивимося на зарплатні та дівідєнти топменеджерів та акціонерів які окучують енергетику.
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21.05.2024 18:53 Відповісти
включати - виключати
**********
Це неможливо з фізичної точки зору.
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21.05.2024 20:07 Відповісти
І який вихід ви пропонуєте? Хотілося б почути, що робиться для того, щоб Україна зимою не склеїла ласти. Хоча, знаючи, як ви завжди брешете, можна вже нічого не питати.
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21.05.2024 18:57 Відповісти
Є Чорнобильська АЕС, є законсервований блок на Південноукраїнській, але навіщо цим займатися, якщо легше відключати кріпаків.
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21.05.2024 20:03 Відповісти
З червня тарифи зростуть)
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21.05.2024 19:00 Відповісти
відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів. в "зелених" справедливість захована в члені "зеленого рояльного лабуха"
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21.05.2024 19:09 Відповісти
Міністерству енергетики та "Укренерго", разом з їх держСекретарями, мабуть, ЗАВЧАСНО підготувалися до можливих негативних наслідків під час московської війни!!
Мудрі прем'єр міністри, зокрема, гройсман, гончарук та шмигаль, мали достатньо часу і розуму, щоб Українці не мали негативних наслідків, як сьогодні!?!? РИГламент КМУ, цьому підтвердження…
Невже і тут, усе вони прої***ли??
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21.05.2024 19:09 Відповісти
Людина Ахметова соловейкою защебетала!
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21.05.2024 19:29 Відповісти
Фунт Шмигаль - констататор фактів. На косімічній зарплаті і космічному розкраданні.
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21.05.2024 19:52 Відповісти
В інеті є всі дані про споживання е/е за довоєнній роки. Пікове споживання в опалювальний період становило в 2021 році 21-23 Гвт, майже 50% виробленої е/е споживало населення та комунально-побутові споживачі, 40 % промисловість. Якщо врахувати , що Україна втратила 20% території, як мінімум третину населення, найбільш промислово розвинені області в окупації або в зоні бойових дій , щодня сотні населених пунктів знеструмлені через обстріли то споживання повинно зменшитися в 1,5-2 рази. АЕС здатні видавати більше 8Гвт, 1,5 Гвт -імпорт , цього повинно з головою вистачати , а з врахуванням СЕС взагалі вдень повинен бути великий профіцит е/е.
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21.05.2024 19:59 Відповісти
Не канає. Бо тоді не буде аргументів для підняття тарифів.
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21.05.2024 20:23 Відповісти
Тупорилі і захланні зебіли у владі за два з лишнім роки не спромоглись в рази збільшити кілткість інтерконнекторів на кордоні з країнами ЄС. А тепер розводять руками: "Не шмагла я, не шмагла..."(с).
Гнати їх взаший і одразу все буде.
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21.05.2024 20:18 Відповісти
Що робить Україна для деокупації ЗАЕС?
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21.05.2024 21:17 Відповісти
Може пора замість асфальту будувати хоча б сонячні станції? Для неї не треба будувати якісь супер приміщення. Якусь частину дефіциту можна знизити. Ще краще, скасуйте закон про заборону для населення ставити сонячні батареї на землі. Народ сам себе забезпечить енергією і ви будете не потрібні народу. Досить сидіти на шиї народу, та нічого не робити.
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21.05.2024 23:06 Відповісти
Бездарно про@бали вторгнення та окупацію значної території, бездарно про@бали енергетику... Пане гідрант, що на черзі, фігурні стрибунці по фонтанам чи кожному зеку та міністерству енергетики по динамомашині?
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21.05.2024 23:22 Відповісти
Кислорода в воздухе 21% и больше небудет.
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21.05.2024 23:59 Відповісти
а шо там з *********** паличками ???? може потрібно 3,14здити зєлєбобіків, тоді і електрика буде? ))
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22.05.2024 10:47 Відповісти
 
 