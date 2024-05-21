Імпорт з ЄС може покрити лише 21% дефіциту потужності, що виник в енергетиці внаслідок російських ударів, - Шмигаль

Внаслідок російських обстрілів українська енергосистема втратила 8 ГВт потужності. Через значний дефіцит Україна імпортує електроенергію з Європи. Але максимальна технічна можливість імпорту складає лише 1,7 ГВт.

Про це під час засідання Кабміну заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Тобто імпорт не дозволяє перекрити втрати від російського терору. Тому "Укренерго" змушене вдаватися до погодинних відключень електроенергії для підприємств і громадян", - сказав прем’єр-міністр.

Міністерству енергетики та "Укренерго" доручено розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів.

"Цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих", — зазначив Шмигаль.

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