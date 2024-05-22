Летом возрастет риск более частого применения графиков отключений, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

В летний период риск более частого применения графиков почасовых отключений для потребителей возрастет.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что летняя жара значительно увеличит уровень потребления электроэнергии в Украине, а следовательно - возрастет риск более частого применения графиков отключений.

"Я хотел бы, безусловно, всех порадовать, сказав, что сейчас - худшая ситуация из возможных. Но это было бы неправдой. На самом деле во время летней жары потребление может быть существенно выше, чем наблюдается сейчас. Также надо учитывать, что летом будет наблюдаться минимум мощности, которую дают атомные станции", - добавил он.

По его словам, это связано с плановыми и неотвратимыми ремонтами на АЭС, которых технологически нельзя избежать.

Кроме того, летом меньше водных ресурсов, которые используют украинские гидроэлектростанции.

"Поэтому летом есть несколько факторов, которые могут вызвать больший даже дефицит, чем сейчас. Ну, и конечно фактор, который вообще очень трудно прогнозировать - это новые обстрелы, которые также возможны. Поэтому говорить, что сейчас у нас ситуация худшая из возможных - нельзя", - резюмировал директор "Укрэнерго".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе ситуация в энергосистеме может улучшиться, но избежать отключений света не удастся ни летом, ни осенью, - Кудрицкий