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Летом возрастет риск более частого применения графиков отключений, - директор НЭК "Укрэнерго" Кудрицкий

Стало відомо чому влітку частіше відключатимуть світло

В летний период риск более частого применения графиков почасовых отключений для потребителей возрастет.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что летняя жара значительно увеличит уровень потребления электроэнергии в Украине, а следовательно - возрастет риск более частого применения графиков отключений.

"Я хотел бы, безусловно, всех порадовать, сказав, что сейчас - худшая ситуация из возможных. Но это было бы неправдой. На самом деле во время летней жары потребление может быть существенно выше, чем наблюдается сейчас. Также надо учитывать, что летом будет наблюдаться минимум мощности, которую дают атомные станции", - добавил он.

По его словам, это связано с плановыми и неотвратимыми ремонтами на АЭС, которых технологически нельзя избежать.

Кроме того, летом меньше водных ресурсов, которые используют украинские гидроэлектростанции.

"Поэтому летом есть несколько факторов, которые могут вызвать больший даже дефицит, чем сейчас. Ну, и конечно фактор, который вообще очень трудно прогнозировать - это новые обстрелы, которые также возможны. Поэтому говорить, что сейчас у нас ситуация худшая из возможных - нельзя", - резюмировал директор "Укрэнерго".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На следующей неделе ситуация в энергосистеме может улучшиться, но избежать отключений света не удастся ни летом, ни осенью, - Кудрицкий

Автор: 

энергетика (2553) Укрэнерго (658) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (423)


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Топ комментарии
+23
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22.05.2024 00:54
+21
Так ***** вы такие руководители нужны! Пилить бюджет!?
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22.05.2024 00:50
+15
Ця влада, українців "радує" майже щодня.
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22.05.2024 00:53
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Так ***** вы такие руководители нужны! Пилить бюджет!?
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22.05.2024 00:50 Ответить
Ця влада, українців "радує" майже щодня.
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22.05.2024 00:53 Ответить
і взимку і в осени і на весні...
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22.05.2024 00:53 Ответить
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22.05.2024 00:54 Ответить
А хто, з держСекретарів ЦОВВ та КМУ, заважав/блокував/саботував/невиконував, з 2019 року, норми та положення

ЗАКОНУ УКРАЇНИ

Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 52, ст.526)
Готова робота, для ДБР САП СБУ ГПУ..., та ще, з десяток, їм подібних структур!!
Співпадіння ..
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22.05.2024 00:57 Ответить
Та фiг з ним. Вiдключiть одного користувача на прізвище Зеленський.
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22.05.2024 00:58 Ответить
братуха запитував тіпо може тобі там з Америкі відніше,
"а по кончій заспі не прилітало, шо там як?"
кажу рідний - кончена заспа зараз найбільш заxищений куток планети земля...
всі товсті дома - не переживай, думай за себе, жінку і дітей...
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22.05.2024 01:01 Ответить
Капитан очевидность. Ему за это "сложное" умозаключение ещё и деньги немалые платят. Нах такие уроды?
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22.05.2024 01:47 Ответить
Що робити з владою, яка не справляється зі своїми обов'язками?
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22.05.2024 01:51 Ответить
Не відключайте - і не зросте!
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22.05.2024 05:14 Ответить
Цей пісюн немає ніякого досвіду роботи у сфері енерго, і взагалі жодного дня не працював, тим більше під дедлайном
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22.05.2024 06:41 Ответить
Несколько блоков АЭС вывели на ремонт одновременно со свинособачьими обстрелами ТЭЦ. Зачем??? А просто с 1 июня сделают свет по 5 грн, и он волшебным образом появится.
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22.05.2024 06:51 Ответить
п'ять років, трагедії украни.
набір випадкових слів, у виступах державних дегенератів!
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22.05.2024 07:37 Ответить
А куди поділася сонячна генерація, Хока з'їла? Ліплять у вуха шо небудь.
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22.05.2024 08:40 Ответить
Ахметов і ко розраховує отримати потрійну вигоду: оновити електростанції за рахунок допомоги ЄС, отримати через міжнародні суди компенсацію від касабів (пізніше, але отримає), підняти тарифи!!!
Хто там верещав про "торгівлю на крові"?
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22.05.2024 09:34 Ответить
ахеметка перед підвищенням тарифів вирівшив шантажувати наріт, як колись шантажував шахтарями. Де ті шахтарі, а ахемка при будь-якій владі вспливає нагору...
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22.05.2024 09:44 Ответить
 
 